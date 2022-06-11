Бахадыр Ф. Мусаев: И поспешили объявить ориентализированный ислам новой "империей зла" …

12:01 14.06.2022 Бахадыр Ф. Мусаев: …. И ПОСПЕШИЛИ ОБЪЯВИТЬ ОРИЕНТАЛИЗИРОВАННЫЙ ИСЛАМ НОВОЙ "ИМПЕРИЕЙ ЗЛА"…



Уважаемая редакция, если кому в досуг, то взгляните. Быть может, эти нижеприведенные "избранные места из переписки" ( от 2008, 2012 гг.), в частности, на примере 3-х моих писем – ответов на заданные мне в свое время вопросы немецкой журналисткой, привлекут ваше внимание. На мой взгляд, они заслуживают внимания читателей, хотя бы потому что в них затрагиваются такие вопросы, которые касаются сегодняшнего дня, точнее, происходящих событий в 2022 г. Более того, названные вопросы представляют интерес, если их рассматривать через призму адекватного восприятия и понимания …кто же в действительности ставил и поставил мир на грань катастрофы… Впрочем, читайте и думайте сами



13 06 2022 г. Ташкент Тузель-2.



Избранные места из переписки с друзьями (05. 06. 2008)



Дорогая, Suzanne, Здравствуйте!

Читал вашу короткую реплику с сообщением о том, что сказал Вольтер по поводу Корана и "угрозой" привести суждение Гете.

Не надо, Сузанн, ни к чему все это и бесплодно.

Какое значение имеет то, что сказал один из гениев немецкого народа и выражения его духа? И причем, здесь здравый смысл? Разве мы наблюдаем здравый смысл в жизни людей, политиках, политике ведущих держав мира с их сомнительными идеологиями, которые ставят мир на грань катастрофы?

Сегодня во дворе ХХI Век. А Человечество до Сих Пор Не знает Куда Идет.

Проблематично, что есть ценности общепринятые. Если есть таковые, то какие ценности и на что, кому и как их защищать?

В самом деле, разве мир сегодня не представляет из себя БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН (как верно утверждает один мой знакомый ташкентский художник), ГДЕ ЛЮДИ все ( белые, черные, желтые, демократы, террористы, радикалы, либералы, коммунисты, социалисты, зеленые, сексуальные меньшинства, де избранные народы, семиты, антисемиты, капиталисты, глобалисты, …) ИГРАЮТ В НЕ РАЗУМНЫЕ ПЛОХИЕ ИГРЫ.

Ведь очевидно, что каждый человек воспринимает мир на свой уровень (поднимает или опускает) развития, понимания и соответственно объяснения.



Все же, пожелаю Вам задуматься о следующем.

1.Вольтер. Эпоха просвещения. Он был одним из вольнодумцев, кто начал борьбу с церковью и верой. Вспомните его призыв против веры и церкви:

"Раздавите гадину!" И… ОНИ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ - ФРАНЦУЗЫ, вдохновленные идеями мыслителей и философов, ПОМИМО ВСЕГО ПРОЧЕГО, КАЗНИЛИ, якобы во имя Равенства, Братства и Свободы, более 1 миллиона СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ (затем подобная история повторялась в разные времена и у различных народов в различных масштабах).

2 Мне не интересно знать, что сказал Гете и иные гении относительно Корана или других Великих Священных Книг, если я сам вырос до уровня понимания, что мир, если не поглупел надежно, то, во - всяком случае, не поднялся выше древних греков (если не считать древних римлян). Эллины были способны на выбор в мышлении и совершали нравственные поступки, достойные свободных людей. Они, как бы общались со своими Богами, спорили, не соглашались, принимали их помощь, отвергали…Икар, Прометей, Одиссей, Ахилл, Гектор, … Их Боги и Герои лично мне глубоко импонируют. Они (Боги) являлись друзьями личными или недругами человека, тем более личностей, героев.

После них, по моему глубокому убеждению, история кончилась для человека и человечества. Уже нет ничего нового на Земле, ибо…

3. Вслед за ними пришли мировые религии с единым Богом. Все они тоталитарные, которые предписывают вести людям так и только так. Отныне человек потерял себя.

Ему не надо думать, сомневаться. То есть речь идет о Кодировании Сознания. И в этом смысле Священные Книги ( Ригведа, Авеста, Дхаммапада, Дао Дэ Цзинь, БИБЛИЯ, КОРАН, Талмуд, Ригведа, Авеста и др. Тексты) равны, стоят друг друга, местами повторяют друг друга.

Сузанн, за тысячилетия человек пытался понять многи явления, проникнуть в природу вещей, но так и не увидел, не познал самого себя. Увы, одно из самых выдающихся достижений его ума, то, что он придумал, это Религия, как Универсальное Средство Утешения.

Можно как угодно называть награждать эпитетами, находить возвышенные слова о мудрости, поэтичности, лиричности названных Великих Книг. По существу же и по большому счету

РЕЛИГИЯ, на наш взгляд, представляет собою, прежде всего, утешение сердца человека, помогающая ему справиться с ужасом смертности человека, с мыслью о смертности и быстротечности жизни…

Так давайте, признаем, что эти боговдохновенные, поэтически пронзительные Книги Человечества, отнюдь не продвинули людей вперед. Ведь в итоге люди очутились в сегодняшнем дне, где наблюдается вновь вавилонское столпотворение, когда мы, по прежнему, не понимаем друг друга или не проявляем усилий, чтобы понять. Боле того, многие народы и их государства в панике и охвачены страхом по поводу ограниченности ресурсов Земли. Это объясняет стремление одних к наживе…, жить за счет других.

Поистине, прав Сократ: я знаю, что я ничего не знаю. Кто бы мог опровергнуть и другие истины древних греков, которые заставляют Думать, например, о том, к чему пришел человек христианского мира, чего достиг, будь то, благодаря НАГОРНОЙ ПРОПОВЕДИ?

Что дальше? Какие ценности есть?

Есть ли среди них такие , за которые готов положить жизнь каждый человек? (а зачем, если за всех уже взошел на Голгофу Иисус) свою жизнь независимо от вероисповедания, страны проживания, этнического происхождения?

Но эти вопросы остаются лишь вопросами. Для меня лично они остаются лишь вопросами лишенными здравого смысла, потому что для мира давно (более 2 тысяч лет) история закончилась, то есть с тех пор, как человек оказался во власти своего единого Бога, предопределяющего всецело его жизнь, указывает каждому предопределенное ему место в раю или в аду.

И что же в итоге? Бог бессилен!



История показывает, что в мире ни на день не выветривался запах крови и бедности. Человек успешно продолжает уничтожать себе подобного, хотя нельзя не сказать, что каждая мировая религия не стремится умиротворить души, призывая к Любви, Милосердию….

Допустим, что Бог есть. Но, Господи, как Ты ДАЛЕК ОТ ЧЕЛОВЕКА И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, СО ВСЕМИ Своими ЦЕРКВЯМИ, СЛУЖИТЕЛЯМИ КУЛЬТА (ИДЕОЛОГАМИ), МОНАСТЫРЯМИ, МЕЧЕТЯМИ, СИНАГОГАМИ. И СТОИШЬ ВЕДЬ НА ОБОЧИНЕ СОЦИАЛЬНЫХ РЕАЛИЙ.

МОЖЕТ Человеку НАДО ДУМАТЬ И ПОЛАГАТЬСЯ ВСЕЦЕЛО НА СЕБЯ И ТОЛЬКО НА СЕБЯ, ДУМАТЬ О СЕБЕ, А НЕ О БОГЕ И НЕ ТВОРИТЬ ЗЛО, ПРИКРЫВАЯСЬ БОГОМ.

ВПРОЧЕМ, не подумайте обо мне плохого, ничего личного против Веры и Бога не имею. Просто лишь одним разумом не дано принять, если не чувствуешь Его, если не дано тебе, если чувствуешь, так сказать свыше, то о чем же говорить. Вместе с тем, ясно мне, что нельзя принимать ни разумом и ни сердцем призыв Вольтера "УНИЧТОЖЬТЕ ГАДИНУ!"

ДО СИХ ПОР ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДАННОГО ЛОЗУНГА ПРИВОДИЛО К ЕЩЕ БОЛЬШИМ БЕДАМ.

Вот я и говорю, что история давно закончилась. Мир есть, не более чем суета сует и дурная бесконечность повторений того, что уже было или имитация нового, которая на поверку, по жизни проявляется как фикция….

Кстати, я бы мог и относительно Корана привести сотни строк поэтов, мыслителей, прославляющих или равно ниспровергающих его. Думайте сами, про сей мир, такой страшный, абсурдный и нелепый и все же прекрасный..



Например, русский поэт Пушкин в девяти стихотворениях, объединенных под общим названием "Подражания Корану" писал:

"Клянусь четой и нечетой

Клянусь мечом и правой битвой,

Клянуся утренней звездой,

Клянусь вечернею молитвою

Не я ль в день жажды напоил

Тебя пустынными водами?

Не я ль язык твой одарил

Могучей властью над умами?

Мужайся ж, презирай обман,

Стезею правды бодро следуй.

Люби сирот, и мой Коран

Дрожащей твари проповедуй".



P.S. Да, кстати, сегодня писал я вам, не упоминая проблему свободу выбора человека, той свободы, о которой размышляли и признавали ее право за человеком мусульманские богословы за 8 столетий до Канта, Гегеля и др. мыслителей XIX-XX вв. Но это было бы уже совсем другое письмо, где говорилось бы о Вере, могуществе ее и энергетике …пришлось бы вспомнить Августина с его "ВЕРУЮ, ПОТОМУ ЧТО НЕЛЕПО" и т.д. перейти к "МЫСЛЯМ" Паскаля.

До свидания Сузанн и извините за празднословие.

Не болейте.

С уважением ваш Бахадыр М.

5.06. 2008 Ташкент Тузель-2



Дорогая Suzanne, Здравствуйте!

Прочитал Вашу записку о весне в Гамбурге и также детях

Хочу думать, что болезни и недомогания их связаны с ростом …

Но не об этом речь, а желаю, не поленившись, продолжить вчерашнее (от 05 .06) мое письмо, чтобы в двух словах высказать свое мнение, точнее, привести примечательные соображения выдающихся умов Запада об Исламе, пророке Мухаммаде, в качестве информации для размышления. Разумеется, это связано с тем, что Вы мне написали днями.

Если бы я был верующим, я бы начал свою настоящую записку к Вам со слов "Во имя Аллаха милостивого, милосердного", что по смыслу читалось равно "Во имя Бога милостивого, милосердного".

Предварительно отмечу, что, на мой взгляд, Ваши позиции относительно Ислама и Мухаммада, являются результатом отражения в вашем сознании, укоренившегося стиля мышления, именуемого "ориентализм" (см. об этом труды американского аналитика Эдварда В. Саида, в частности, его монографию "Ориентализм. Западные концепции Востока"), носителей которого никогда не интересовали и не интересует Восток как таковой.

"Как культурный аппарат, - отмечает тот же Эдвард В. Саид, - ориентализм представляет собой агрессию, активность, критику, волю к истине и знание. Восток существовал для Запада, и то же самое, верно для бесчисленных ориенталистов, чей подход к предмету своей деятельности был либо патерналистким, либо же откровенно высокомерным - если, конечно же, они не занимались древностью. В этом случае уже для них авторитетом был "классический" Восток, но ни в коем случае не находящийся в прискорбном упадке Восток современный" .

И еще.

Из Э.Саида "Тезис об отсталости Востока, о его вырождении и неравенстве с Западом в начале Х/Х _(ХХ, ХХ/ - Б.М.) века, прежде всего, ассоциируется с представлениями по поводу биологических основ неравенства рас" "Быть Белым Человеком – это и идея, и реальность. Это предполагает необходимость занять осмысленную позицию по отношению и к белому и к не – белому миру"

Сузанн, вдумайтесь в замечание Эдварда Саида

"…после распада Советского Союза ученые и журналисты в США поспешили объявить ориентализированный ислам новой "империей зла".

Как следствие, и электронные, и печатные СМИ были переполнены унизительными стереотипами, валящими в одну кучу ислам и терроризм, арабов и насилие, Восток и тиранию"

В другом месте Э. Саид пишет "Восток, даже Ближний Восток - далеко еще не самая репрессированная область мира. Есть другие области, о которых Запад предпочитает знать ровно столько, чтобы не хотеть знать о них ничего больше.." Вот, к примеру, две маленькие картинки к большим вопросам, которые косвенно и непосредственно отражают подобное положение дел..

1-я. Из моей истории.

Поясню. Эта самая "высокая" политика Германии в отношении репрессивного режима ИАКа в Узбекистане, посильная поддержка носителей преступной государственности объясняет то, почему я сиднем сидел в Гамбурге. Помнится, в первые же дни прибытия (март 2007) Гамбург в качестве стипендиата немецкого фонда "Hamburger Stiftung …" руководство названного фонда известило меня, что приглашают в Мюнхен выступить на предмет освещения актуальных социально-политических проблем Узбекистана. Уже был куплен билет и … поездку спустили на тормоза… И далее в течении года ни одного приглашения.

2-я. О наличии политики двойных стандартов в поведении политиков ведущих стран мира касательно вопросов демократии и т.п.

Через 3 недели, 26 мая с.г. (2008г) в Ташкенте состоится конференция по вопросам свободы СМИ, организованным Евросоюзом и правительством Узбекистана. Для участия приглашены наблюдатели 6 международных неправительственных организаций, но представители гражданского общества Узбекистана не приглашены. Их там не будет. С этим условием узбекского правительства, видимо, согласны, высоколобые, так называемые, политики - демократы из стран ЕС.

Кстати, и на постсоветском пространстве достаточно лже- исламоведов (особенно это касается выпускников и последователей петербургских учебных и академических заведений), которые мало того, что не согласны с той истиной, что религия ислам, не менее развитая монотеистическая религия, нежели, скажем, христианство, так нет же, они несут зло, распространяя открыто и скрыто идеи исламофобии. Они есть и Германии. ЭТО эксперты, которые ставят знак равенства между Исламом с одной стороны и насилием, экстремизмом с другой.

Из сказанного, в голову идет еще один примечательный вывод Э. Саида: "Ориентализм – это школа интерпретации, чьим предметом является Восток, его цивилизации, народы и характерные черты".

Именно интерпретации, добавлю от себя, версии и не более того.

Вам Сузанн, я также напомню Томаса Карлейля , как он писал о Мухаммаде "Герой Как Пророк Магомет: Ислам"

"Его нельзя считать самым истинным из пророков; но, конечно, я признаю его за истинного пророка. И поскольку к тому же никому из нас не угрожает опасность увлечься исламом, то я намерен сказать о нем все хорошее, что только могу сказать по справедливости. Для того, чтобы проникнуть в его тайну, мы должны постараться узнать, что он думал о мире, и затем уже нам легче будет ответить на вопрос, как мир думал и думает о нем. Действительно, наши ходячие гипотезы о Магомете, что будто бы он был хитрый обманщик, воплощенная ложь, что его религия представляет лишь одно шарлатанство и бестолковщину, в настоящее время начинает терять кредит в глазах всех людей. Вся ложь, которую благонамеренное рвение нагромоздило вокруг этого имени, позорит лишь нас самих".

Мне было смешно читать строки Монтеня в его "Опытах", где в книге третьей , главе 10, упоминая Магомеда И Аполония Тианского совершенно безответственно, если не сказать хуже, пишет, что якобы непостижимо и безрассудное легкомыслие целых народов, позволявших себя вести и собою руководить своим избранникам и вождям, которые вселяли в них надежду и веру, как им самим было выгодно и угодно. Здесь же Монтень утверждает, что это удавалось названным выше лицам (Апполонию Тианскому и Магомету), благодаря свойственным им де обезьяним ужимкам, подавлением с помощью страсти здравого смысла и разума.

Сузанн, я не стану докучать Вам пространными суждениями об этико – гуманистическом потенциале всякой мировой религии, например, роли Ислама, Пророка Мухаммада в истории многих народов, в сохранении и защите их культур, о том каким авторитетом она пользуется в сердцах и умах людей. Все же, не могу не остановиться, в частности, на то обстоятельство, что в свое время я писал (см. Учение Аль Матуриди и его место в культуре народов Востока. Сборник докладов Ташкент- 2000 доклад Мусаева Бахадыра "Актуальность идей Ал – Матуриди в ХХ веке. Социологические заметки по поводу книги профессора Р. Ульриха"):

"Пришло время утверждения истины, что всякий народ велик, и бесплодны споры, пространные историософские рассуждения типа: откуда "идет свет" и т.д…." (указ. соч.с.124);

"..по нашему мнению, правомерно подчеркнуть: слова "ислам" и "исламский" применительно к Узбекистану, впрочем, как и к другим центральноазиатским странам, титульные нации которых исповедуют эту религию, нужно использовать со множеством оговорок.

Во – первых, потому, что значительная поступающей в Узбекистан информации об исламе расплывчата и малодоступна, и во вторых, потому, что этот термин просто используется в зарубежных СМИ как политическое прикрытие для многих явлений, не имеющих никакого отношения к религии" (см. там же стр 127)

О жестокости.

Не буду оспаривать данный тезис. И на сюжеты из Коране и равно Библии можно написать сотни и сотни страниц о том, как под знаменем и ислама и христианства творились и творятся по сей день дела безбожные, античеловечные, которые отчасти, после проблем политического устройства и мирового порядка, объясняются наложением на менталитет людей, сохранившихся элементов репрессивного, тоталитарного сознания. Впрочем, известно, человек не ангел и не всегда он может в стремлении естественном удовлетворить свои естественные ("тварные") потребности оставаться человеком, то есть следовать законам разума и соответственно исключать из своих действий иррациональные моменты, подчиненные импульсам. К сожалению, тому подтверждением вся наша история и Запада и Востока, включая сегодняшний день, если задуматься: на чем держится зыбкий мир (разве не на насилии и войнах, бесчисленных жертвах, детей, женщин…)?

В то же время при желании можно умиляться. Даже плакать от проповедуемой Любви к Богу и к Ближнему, Милосердия, Доброты и еще раз Любви. Между прочим, и в Коране есть строки

"Если Вы творите добро, то вы творите для самих себя, а если зло, то для себя же" (Коран:сура 17, 7 аят / перевод И. Ю. Крачковского –М, 1991, с 173).

О Женщине.

Это одна из больных тем и несправедливостей глобального масштаба, что меня волнует.

Что я сделал. В 2001, получив грант от Института Открытое Общество, я концептуально и фактологически обосновал существование Проблемы Насилия в отношении женщин Узбекистана, что позже в 2002 было опубликовано Фондом содействия Института Открытое Общество (Сорос) в книге "Взаимоотношение Полов в Узбекистане. Традиции и Современность". Ташкент 2002 Последние строки (моего доклада в соавторстве) на 42 й странице следующие.

"Вероятно, учитывая менталитет общества, имеет смысл осторожно и прагматично использовать те места Корана и других священных книг ислама, где косвенно осуждаются элементы насильственного подхода к женщине.

Полагаем, что действенной формой нравственного осуждения проявлений насилия против женщин должно выступать напоминание слов мудрого индийца Вивекананды: "Еще не было такого, чтобы та страна и та нация, которая не уважает женщину, стала бы великой. Такая страна не имеет будущего".

Сузанн, такое сказать, написать не трудно. Все на поверхности лежит, Я имею в виду прелестные картинки, показывающие истинное отношение к женщине. Оно следствие и негодного политического устройства и ведущих держав мира, несмотря на демократичность внешнюю. Разве редкость и там, где и когда мужам государственным присущи реакционные стереотипы мышления, которые немыслимо изменить, ибо стереотипы по природе жестки и не поддаются по определению изменению, их надо ломать и только ломать. Ведь, за свои образы – картинке в голове о мире, за свои архаично – варварские принципы и убеждения, в совокупности, называемые негативными стереотипами, их носители готовы бороться не на жизнь, а на смерть. Они добровольно не уступят.

Итого, можно было бы признать, что наряду с такими ключевыми словами и понятиями, как "бюрократия", "демократия", "охлократия", "меритократия", "кланократия", " клептократия", характеризующими наш мир, вполне оправдано включить и понятие "фалократия". Действительно, сколько же еще среди мужской половины – политиков с признаками шовинизма мужского, один Бог знает.. Поэтому, о чем говорить и мечтать сломать вековечные гендерные стереотипы отношения мужчин к женщине (вот читаю "Проклятые короли" Мориса Дрюона, где есть 4-я книга под симптоматичным заглавием "Негоже лилиям прясть"), если мир в политическом устройстве и по своим институциональным структурам в политическом отношении безнадежно устарел и в этом смысле "настоящее мертво" ( Антонио Негри).

Значит вывод один: нужно строить новый мир. Каким образом, это другой вопрос. Очевидно, что следует пытаться создавать идейные, моральные и организационные предпосылки для продвижения в новый мир и только так мы обретем надежду, что "живое будущее" неизбежно.

Обнимаю по-братски. Всех благ вам, семье и, конечно, прежде всего, здоровья внукам. Будьте!

Also!

Ваш Бах. М.

6 мая 2008 Ташкент Тузель-2



Фрагменты рефлексирования социолога из Ташкента (11 10 2012)

Вопросы (по эл.почте)

Suzannе B. Журналист (Гамбург. Германия)

- Какое у Вас самоощущение? Довольны ли Вы тем, каким образом сложилась Ваша жизнь и Чего достигли (не достигли)?

- Вы свободны, точнее, чувствуете ли Вы себя свободным человеком?

- На что живете и хватает ли Вам на жизнь?

- Желали бы Вы, чтобы ваши дети, внуки знали, чем вы живете, о чем думаете? Признайтесь: хотели бы вы, чтобы ваши дети стали в чем- то похожими на Вас, в смысле разделения ваших взглядов?

Ответ Бахадыра Ф. Мусаева, социолога (Ташкент. Узбекистан)

Если позволите, Сузанн, я буду отвечать на ваши вопросы не по порядку. Говорить буду также, так сказать, в свободном полете, то, что идет в голову по ассоциации, а значит, слова мои будут выражать не только то, что у меня на уме. Я имею в виду также и душевное состояние.

Начну с утверждения, что я свободен внутренне. И это главное.

Потому признаюсь: наверное, я счастлив оттого, что я говорю, пишу то, что думаю и чувствую, открыто выражаю свои убеждения, которые чаще всего не совпадают с официозом, с общепринятыми в нашем обществе правилами игры, социальными нормами – рамками. Словом, всю свою сознательную жизнь, я ощущаю, что у меня внутри есть стержень, некая твердость, которая помогает мне сохранять самого себя, быть самим собой. Понимаю и объясняю все это тем, что я получил задел либеральных ценностей в стенах Московского университета (философский факультет) в 60 –е годы. Именно эти годы, известные в истории советской страны как оттепель наложили глубокий отпечаток на мой образ мыслей, поведение, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ свободой как ценностью, человека свободного, не приемлющего малейших признаков принуждения от кого бы то ни было. Разумеется, речь идет о годах, когда я встречался с интересными людьми. На самом деле, я много читал недозволенного, обсуждал то, на что было наложено табу. Ходил на театр Таганку, на Малой Бронной. Любимов, Эфрос, Высоцкий, Вознесенский….

Я был нормальный молодой человек, у меня уже тогда начал складываться свой взгляд на природу вещей, но срабатывал инстинкт самосохранения. Я был благоразумен (не герой), как многие советские молодые люди, получившие высшее образование в наиболее престижных учебных заведениях. Среда и время заложили во мне ростки либеральных ценностей…

Со временем я стал свободным внутренне. Именно это обстоятельство, с тех пор, как я вернулся в Узбекистан после окончания МГУ, воочию начал здесь ощущать свою чуждость. Я не вписался в строй жизни, по причине неприятия мной правил игры. Да, об этом я и не жалел, ибо не желал адаптироваться, иными словами, прогибаться перед начальниками, вышестоящими и старше по возрасту, но равно дураками. Этого я и не хотел, так все это противоречило моему строю мыслей, тому, что могло уронить меня самого в собственных глазах, потерять самоуважение, не говоря об унижении моего человеческого достоинства…

Пришли иные времена. Я живу, казалось бы, в независимой, суверенной республике ( 1991- 2012 гг.). Я остался таким, каким и был, сохранил свою внутреннюю свободу, не перестал быть самим собой.

Продолжаю говорить, писать, что думаю, чувствую и в результате теперь состоялось полное мое отчуждение от всего окружающего, от этого соообщества людей, где нет нормальных человеческих отношений, нет самой социальной солидарности, без чего нельзя представить настоящее (здоровое) общество. Здесь же у нас царит лицемерие, ханжество, цинизм, где каждый сам по себе. При всем том, все говорят правильные слова. Как всегда, как было и при советском строе, абсолютное большинство людей, каждый человек думает одно, говорит другое, совершает поступки, совершенно не имеющие никакого отношения к тому, о чем и что говорит и думает. Таким образом, перед нами, в лучшем случае, если не уродливое, то, по меньшей мере, больное общество.

Все это, если ты нормальный человек, не может не угнетать, потому что немыслимо отгородиться от всего своими стенами, молчанием. Ведь глаза видят, уши слышат.

К сожалению, немало "волонтеров", приглашаемых представителями власти в страну, чтобы они писали, показывали нашу жизнь и соответственно установленный режим власти Узбекистана,как вполне благопристойные. И они ("волонтеры") слышат, видят, то, что хотели бы увидеть (не секрет, что им зримо и незримо, скрытно в этом помогают власти, которая встречает, демонстрируя деликатность, гостеприимство, мнимую открытость,… ).

Что же касается нас, абсолютного большинства народонаселения, то наше социальное бытие один к одному напоминает то самое положение русского рабочего, написанную Андре Жидом в нашумевшей его книге "Возвращение из СССР". Он, этот рабочий, счастлив сравнительно с французским рабочим. "Его счастье, - отмечал писатель, – в его надежде, в его вере, в его неведении". Правда, для нас, современных узбекистанцев начала 21 века, характерно следующее одно отличие. Мы, несмотря на попытки власти и его идеологии независимости, внушить людям, что они живут в благословенной стране, и они де счастливы, в реальности в массе своей больше уже не живем ожиданием счастливого будущего, очень светлого и великого. В действительности картина жизни удручающая. Она намешана на лжи, крови, грязи, насилии. Люди развращены политикой власти, которая на словах твердит одно, а делает наоборот. Например, я, читая А. Жида, там, где он писал о царящем в советском обществе 30-х гг. лицемерии, конформизме, сопоставляю с действительностью нынешнего дня в Узбекистане, вижу точь в точь ту же самую сюрреалистическую картину. Мы уже перешли давно и за грань абсурдисткой ситуации, называя бедность и нищету признаками роста уровня жизни, диктатуру демократией, абсолютную власть одного (или членов его семьи) парламентаризмом и более того зафиксировали статьей Конституции, что государство выражает волю народа, что республика является демократической и имеет органы самоуправления….

Вот днями в Ташкенте прошла неделя моды и искусства под патронажем Гульноры Каримовой. Я не хочу оценивать с точки зрения эксперта эту тему. Меня глубоко оскорбляет то, что делает эта Гламурная дива, ее глянцевый журнал "BellaTerra", Дом стиля, ее магазины…Интересно, как соотносится этот пафосный перформанс дивы с фоном нищеты, страха, деградации общества, социальных и политических институтов страны?

Если сказать искренне, что у меня на сердце и в мыслях, то выжечь бы все эту дрянь, освободить общество, по мере возможности, от сволочного потенциала, продизенфицироватьсреду нашего обитания и начать жизнь нашу с чистого листа.

Потому, по мере сил, напрягаюсь, чтобы не думать, говорю про себя и не пишу, чтобы в открытую не призывать к мятежу, бунту, что так недостойно в нищете и рабстве жить нельзя, что мы потеряли лицо, что мы превратилис место нашего обитания в стойло для скотов, а масс – медиа наполняем изо дня в день ложью, утверждая, что мы люди достойные, мудрые, что в стране прогрессивные подвижки ..В действительности погрязли в болоте, кругом смердит..

По мере сил… И тем не менее, срываюсь временами. Тогда появляются на страницах интернет сайтов мои очередные опусы и "опусы".

Разумеется, я свободен и все же не могу быть вполне счастливым, удовлетворенным своей жизнью, так как, то, что вижу кругом ужасно. Она, эта социальная реальность угнетает подспудно. Стало общим местом говорить о правах человека, их нарушениях, что является нормой жизни, ибо государство не выполняет свою главную функцию, а именно, защиту права. Здесь оно демонстрирует полное фиаско.

Разве не так обстоит дело и у нас сегодня. Будь он рядовой горожанин, житель села из категории, так называемых фермеров, - все они обезличены по причине атмосферы страха, сопровождаемого тотальной деградацией социальных и политических институтов страны.

Я СВОБОДЕН И ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ МОИМ ДОСТИЖЕНИЕМ И ЭТО НЕСЧАСТЬЕ ОДНОВРЕМЕННО, ТАК КАК МЕНЯ УГНЕТАЕТ НЕ ТО, ЧТО Я НЕ СТАЛ "БОЛЬШИМ" УЧЕНЫМ, ЧТО НЕ БЫЛ УВАЖАЕМ (УПАСИ БОЖЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УВАЖЕНИЕМ ДУРАКОВ И ПОДЛЕЦОВ). БЕДА МОЯ, ЧТО ПОНИМАЮ И ПЕРЕЖИВАЮ ОТ ПОНИМАНИЯ ТОГО, ЧТО И ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ. ЖАЛЕЮ, ЧТО ПОТЕРЯНО ВРЕМЯ ( БОЛЕЕ 20 ЛЕТ) ВСЕ И ИВСЯ ДЕГРАДИРУЕТ, БЛАГОДАРЯ ДЕЯНИЯМ ПРЕСЛОВУТЫХ ОТЦОВ – "РЕФОРМАТОРОВ", КОТОРЫЕ ЛИШЬ ИМИТИРУЮТ (СИМУЛИРУЮТ) ПРОЯВЛЕНИЯ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…И ОПУСКАЕМСЯ МЫ. ДОСТИГЛИ САМОГО ДНА, ПАДАТЬ НЕКУДА И ХУЖЕ, ЧЕМ ЕСТЬ СЕГОДНЯ, ЗАВТРА НЕ БУДЕТ (если, конечно, исключить вероятность кровопролития).

Идея же о том, что Узбекистан - это государство с великим будущим, как показало время, оказалась на деле идеей фикс.

Вот маленькая картинка к большим вопросам. Я вижу сны, но не помню их содержания, если не считать, что они чаще всего нехорошие. Порой, в самом сне, я ловлю себя на спасительной мысли: слава Богу, это всего лишь сон. А просыпаюсь и думаю: ах, лучше бы я не просыпался и не видеть снова, что окрест меня происходит, что стало с нашей жизнью.

Все же не все так безотрадно. У меня есть четвероногий друг, восточноевропейская овчарка, которого назвал "Барон"….Меня вдохновляет в некоторой степени его природная невинность, чистота как натурального зверя. Временами, верный друг мой смотрит на меня, рычит, лает. Не пойму, что же он желает сказать. Однако, поверьте, и на душе становится легче.

Живу на пенсию. Это значит, не совсем жизнь достойная в смысле материальном, мяса почти не потребляю, но не голодаю. Пока здоров, во всяком случае, стараюсь не заболеть, не покупаю одежду новую. Потому хватает пенсишки и на "Барона" и своевременную оплату коммунальных услуг и т.п.

Выгляжу согласно паспортным данным. Мне 68 лет. Настроение всякое. Бывает, что думаю: мне всего лишь 68. А порой страх: мне уже 68 и наступает старость.

И ЕЩЕ. Несколько слов. ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ. ОНО СО МНОЙ ВСЕГДА - Никогда не покидало, не покидает ЭТО ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ЧУВСТВО. ОНО ЕСТЬ И БУДЕТ У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА (неверующего) НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, КОГДА И ГДЕ, В КАКОМ ОБЩЕСТВЕ, ПРИ КАКОМ СТРОЕ ПРАВЛЕНИЯ ОН ЖИВЕТ.

Впрочем, страх старости, болезней и неизбежности конца физического существования также относятся к экзистенциальным чувствам, испытываемым каждым человеком, которые требуется преодолевать усилием воли, иначе человека одолеет малодушие, парализующий сознание животный страх смерти. Уверен к тому же, что мои собственные "Игры в бисер" помогают мне не забывать, что я человек и свободен, побеждать чувство заброшенности и беззащитности на грани отчаяния перед лицом неумолимо приближающейся великой тишины (Вечности).

И последнее.

Не знаю, при каком ближайшем будущем могут начаться перемены в нашем обществе. При нынешнем же состоянии узбекистанского общества я бы очень не хотел, чтобы мои дети и внуки стали близкими ко мне в своих взглядах, воззрениях на это общество, мироощущении.

Меня судьба хранила, правда, не знаю для чего? И имеет (имело) ли это какой - то смысл?

Вместе с тем, я бы не желал, чтобы и они стали подобными мне, читай, чужими среди своих, изгоями, с вытекающими отсюда последствиями….



Да, кстати, напомню о двухмерном, трех, четырехмерном измерении и видении, о котором у нас шел разговор…

Согласно Льву Гумилеву Типы (виды) искусства зависят от того, каков окружающий тот или иной народ ландшафт. Там, где простор, художник видит перспективу, глубину. Взять, к примеру, живопись китайцев. У них перспектива. Смотришь на их картины и будто сам погружаешься в пространство. Трех, четырехмерное видение в ширину и в высоту и в глубину и далеко вперед (выражено четко ощущение пространства, глубины), например, как и у Ребрандта. Восточную же миниатюру характеризует плоскостное изображение. Это ни в коей мере не означает, что двухмерное видение исключает появление великих мастеров в определенных видах искусства и литературе. Так, Алишер Навои, великий поэт и мыслитель – гуманист, заслуженна слава Бехзада, как художника-миниатюриста, непревзойденного мастера портретной живописи, которого называли Рафаэлем Востока.



Бахадыр Ф. Мусаев 11 10 2012 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655197260





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июня 2022 года №923

- Первый Президент Казахстана встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным

- Отчет Правительства и Счетного Комитета об исполнении республиканского бюджета заслушают сенаторы на заседании Палаты

- Алихан Смаилов провел встречу с председателем Суда МФЦА

- Об управлении квазигоссектором

- Кадровые перестановки

- Счетный комитет завершил аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных подведомственным организациям Министерства здравоохранения Республики Казахстан

- Как выживала южная столица при семи предыдущих градоначальниках. Часть седьмая

- Северный вектор

