Хорог. Смутьяны на службе дьявола, - Фируз Идрисов

13:03 14.06.2022 Хорог. Смутьяны на службе дьявола



О финансировании криминально-террористических групп в условиях города Хорога, что на востоке Таджикистана поступают тривиальные и отрывочные сведения. Но главное в этой подоплеке - бушеванию криминалитета каюк. Иначе говоря - конец. Это огромное достижение жителей города вкупе с настойчивостью субъектов правоохранительной составляющей, сказавшие твердое и однозначное НЕТ - разгулу преступности, анархии, хаосу, двоевластию, разброду и шатанию. И самое очевидное - культу тюремных порядков, укоренившихся в сознании некоторой части молодежи. Положившие конец манипуляции века в отдаленном городке на стыке южных рубежей Евразийского континента. Осознавшие, что главари преступных группировок не пупы земли с привилегиями вершителей судеб, а потенциальные осужденные лица. Май 2022 года переломный момент в истории - это пора установления буквы настоящего закона в Хороге и его окрестностях. Когда составлялась данная статья начали поступать обнадеживающие сведения о триумфе закона в ГБАО - задержание главарей криминальных групп Толиба Айембекова, Гулобова Ниезшо и Шанбиева Мунаввара и при вооруженном сопротивлении нейтрализации Мазорова Х. и Раджабова З.



I.30 тысячное население, 30 лет в заложниках ОПГ



Город-гетто масштабом с ноготок, с населением почти тридцать тысяч человек. С одним светофором и одной единственной улицей в конце 2021 и начало нынешнего года, по вине инструкторов из террористического интернационала превратился в плацдарм для весьма опасного эксперимента. Маленький городок с большими амбициями, в фарватере которых пахан зоны в угаре преступного беспредела. Не обуздать такую надвигающуюся опасность равносильно тому, чтобы дать вырваться джину нестабильности на самом опасном в мире тракте, граничащей с тремя государствами- талибовский Афганистан, Китай и Кыргызстан. Кто правит Памиром, тот правит миром, в мае сего года приобрело вполне конкретное очертание для всего спектра и палитры таджикской государственности. Удалось вырвать народ из лап криминального сообщества с интернациональным подтекстом. Практически находившихся в тисках категории людей не совсем адекватных, противников государственной власти, подавляющее большинство жителей города пребывали в состоянии депрессии и неопределенности. Гнев, тревога за будущее, чувство вины, депрессия, страх преследовали в течение достаточно долгого времени в Хороге. Бытовало странное положение решение вопросов. Человек без образования и соответствующих морально-нравственных качеств противопоставлял себя мощи власти, не признавал легитимные органы власти, прибегал к средневековым общинным порядкам. Была объявлена "холодная война", против по их мнению чужаков, по принципу "Divide and rule", на шугнано-памирский лад "Машет - Тама", "Маш Боб замин". А кстати, чужаками объявлялись те же граждане Таджикистана, таджики по национальности, оставившие семьи и детей, чтобы охранять границу на памирском участке, чтобы отсечь руки преступникам, чтобы научить готовить еду, торговать на базаре. Это те люди -налогоплательщики, на дотации которых этот город пребывает. Уважаемый читатель рассуди сколько надо иметь воли, чтобы годами терпеть вольность целого преступного сообщества, вносящего брешь в управлении государством? Ответ - очевиден. Это аксиома, что причинно-следственная категория подталкивала к кардинальному решению хорогского вопроса.



II. К вопросу финансирования терроризма



В мировой практике с финансированием терроризма дело обстоит серьезно. Целевые корпорации и учреждения занимаются обузданием этого зла. Составляются списки об отмывание денег, объявляются санкции в отношении целых стран и лиц, причастных к незаконному обогащению, любителей заработать алтын не покладая рук. Создаются черный и серые списки лиц, которые не предприняли адекватных действий в рамках противодействия финансированию терроризма. Именно по этому проекту, превращение Хорога в отдельный бастион, где бы царил управляемый хаос, была осуществлена дезориентация населения, город с криминальным контентом и сосредоточением грязных преступных денег.



Какие доказательства у автора? Как удалось предотвратить деяния воротил финансовой пирамиды в городе? И кто в данной статье дьявол? Об этом наш новый сюжет, составленный в ходе расследования непосредственно в Хороге?!



Как уже ранее отмечалось, виновником всех бед Таджикистана и особо опасным дьяволом на протяжении 40 лет является Партия исламского возрождения, детище "Братьев мусульман" и партнер по шариатской практике управления ИГИЛ и "Аль-Кайды". Организация, основные методы которой насилие и террор. Партия - оппонент всего созидательного начала таджикского народа, ярый и непримиримый противник науки, технологии, ученых, учителей, интеллигенции, музыки и искусства. Но в тоже время союзник преступников, криминала, отщепенцев всех мастей. ТЭО ПИВ на митинги в Хороге с последующей дестабилизацией обстановки, выделил почти 1 млн. долларов. Часть средств в сумме почти 100 тысяч долларов, через посредников были направлены Шерзамоновым для "Комиссии 44". По этой же схеме налаживалась связь с ТЭО ПИВ в Германии, в частности с самым бессовестным псевдополитиком Кабири, который вынашивал с использованием фактора "памирского меньшинства" в своих коварных планах, реанимировать продажную шкуру. Также, через указанные финансовые махинации, было приобретено в Афганистане для нужд главаря криминально-террористической группы Мамадбокирова стрелковое оружие. Оружие было распределено, как для охраны этого главаря местной мафии, так и для оказания сопротивления властям. В случае противодействия их преступным деяниям намеревались начать войну. Комиссия по своей структуре распределяла нижеследующие обязанности: глава, пресс-секретарь, служба безопасности, юрист. В эту структуру входили даже блогеры. Они во главе с Джумаевым Хушрузом, модератором группы "Помире зивен Pamir info" выполняли роль передатчика материалов из социальных сетей участникам митингов, организовывали совместный показ видеопередач и посланий Шерзамонова и ТЭО ПИВ, корректировали планы. В городе Душанбе получив деньги из банкоматов, доставляли их в Хорог. По этому маршрут было доставлены современные средства связи с целью налаживания эксклюзивного сеанса связи с ТЭО ПИВ в Европе. Уловки, соизмеримые с шпионскими операциями. Джеймс Бонд - агент 007 отдыхает. Кстати, Комиссия 44 выступала военно-пропагандистским крылом этой партии в Хороге. Пресс-секретарем был Пирмамадов Худжамри, налаживал связь с информационным агентством, передавал искаженную информацию о ситуации в Хороге. Муборакшо Музаффариен, перераспределял деньги от Шерзамонова между членами группы 44. Уверял о нагнетании обстановки на вечные времена, при условии финансовой подпитки. Мамадшоев Хурсанд, брат Улфатхонима, наиболее крупные суммы хранил у себя дома. Как бывший милиционер получая пенсию от государства, вместе с тем ухищрялся совместить это консультацией с криминальными группами. Идеологически обосновывал с сестрой и бывшим зятем Холбашем т.н. "борьбу против чужаков". Этой семье давались льготы, присваивались высокие звания, должности. Черная неблагодарность высшей степени, парадокс получается!



Диаспора Хорога в РФ возглавляемая Вазирбековым О. и Вазировым А., находящихся в розыске, никак не угомонятся, не прекратят свою антиправительственную деятельность. Назначили вместо смотрителя памирских дел Аловатшоева А., осужденного на 18 лет, некого Мирзоазизова, имеющего судимость за разбойное нападение на территории России.



География денежных переводов охватывает все страны. Из США например некий Муборакшоев Н. отправил участникам митингов 3 тысяч долларов. Финансированию терроризма членами вышеуказанной Комиссии уделялось особое внимание. В качестве индикатора беспорядков сбор и перемещения финансовых средств и их передача вручались наиболее активным функционерам (список имеется). Операции по банковским счетам, осуществлялись в разных иностранных валютах. Зафиксирована передача денег из дипломатического представительства известной страны, аккредитированного в одной из стран Юго-Восточной Азии.



Депозиты, наличные, чеки, электронные переводы тщательно документировались, чтобы отчитаться руководству ТЭО ПИВ о расходах. Этим занимался бухгалтер Асматбеков Г. Киса Воробьянинов - отец русской демократии из известного фильма отдыхает! Финансовые операции тщательно скрывались, пособникам давали гроши, сами же "богоизбранная элита" получала многотысячные гонорары. В Хороге была создана корпорация ТЭО ПИВ, филиал по отмыванию террористических денег. Вот, где не усмотрел проблему Интерпол. Или для этой организации двойные стандарты обычная норма? Кому-то война, а кому-то мать родная. Прикрывающиеся корпоративными интересами, Комиссия 44 для митингующих любой источник доходов покрывала тайной. Источники могли быть разными: от распространения наркотиков, продажи оружия, дивидендов от верных им предпринимателей. Осуществлялась транзакция в виде "хавала". По теории Интернет является растущей современной формой финансирования терроризма, поскольку он способен сохранить анонимность финансирующего и финансируемого. Террористические организации используют такую практику, чтобы получить финансовую поддержку от своих сторонников. Аналогичная схема была применена и в Хороге, островке беззакония. Поскольку благодаря этой платформе полагалось, что они могут охватить более широкую аудиторию. Финансирование терроризма - это предоставление средств или оказание финансовой поддержки террористам. Кто-то еще сомневается, что из обычных уличных криминальных групп ОПГ Хорога, превратились вполне дееспособные террористические объединения. Свидетельствует серия фактов - захват заложников, убийства представителей власти, милитаризация Рушанского района, захват зданий, избиение главы области, депутатов, милиции, сотрудников служб безопасности, установления тотальной атмосферы страха и ужаса.



III. Еще раз о транзакций помимо банковской системы



На банковские счета членов Комиссии 44 в частности Пирмамадова Х. за указанный период поступило 115 тысяч долларов США, Муборакшоен М. получил 240 тысяч долларов США. Иргашев Ф. фантаст - популист получил около 600 тысяч сомони. Это список можно продолжить. На банковские счета лиц, оказывающих денежные услуги, включая так называемый подпольный банкинг или т.н. "хавала" и на криминализацию Хорога на сей момент поступала 2 млн.долларов.



При составлении плана по дестабилизации Рушанского района, отводилась особая роль ввиду географического расположения. Рушанцы должны были дать вооруженный отпор правительственным войскам и наладить канал переправки оружия из Афганистана. При этом базы "Ансорулло" служили тыловым обеспечением во время бойни.



Таким образом, смута по совместному плану ТЭО ПИВ и главарей организованной преступности в Хороге должна была начаться сперва в отдельном городе и охватывать все больше территории, создать прецедент невиданного по размеру разрушения. Благо, все это уже в прошлом. "Сколько веревочке не виться все равно будет конец".



Фируз Идрисов,

сотрудник Института регионального мониторинга

обстановки стран Центральной Азии. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655200980





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