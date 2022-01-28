В Казахстане упразднена должность Госсекретаря. Карин стал - Госсоветником

21:20 14.06.2022

Указом Президента Казахстана К.Токаева упразднена должность осулдарственного секретаря Казахстана. Бывший госсекретарь Ерлан Карин назначен на новую только созданную аппаратную позицию государственного советника.



Смысл реформы - ничего путного Госсекретарь не делал и за что отвечал - было не очень понятно самому госсекретарю. Попытки подменить собой МИД и вице-премьера идеологическуого блока ни к чему не привели. 5-е колесо в телеге КазГосударственности. Чем будет заниматься госсоетник - тоже не совсем понятно, видимо, что-то государственно советовать. Главный шептун в Большое ухо? Вряд ли. Масштаб не тот...



КАРИН Ерлан Тынымбай-улы

/KARIN Erlan T./

[26.05.1976 - ..]

Родился в с.Аксу Сайрамского района Чимкентской области. Казах.



Окончил истфак Актюбинского гос. университета (1996), аспирантуру факультета философии и политологии Казахского государственного университета им.Аль-Фараби (1999 г.). Кандидат полит. наук (1999).



В 1996-1998 гг. – учитель истории и географии средней школы № 33 г.Актобе, преподаватель кафедры политологии Актюбинского государственного университета им.А.Жубанова.

В 1998-2000 годы работал сотрудником Центра политических исследований Института развития Казахстана, проректором Алматинского филиала Московского социального университета, заместителем директора Института России и Китая.

2000-2003 - президент АПИ (Центральноазиатского агентства полит. исследований).

В 2003-2004 гг. – первый заместитель председателя республиканской партии "Асар",

одновременно, с 2003 - генеральный директор Международного института современной политики.

В 2005-2006 - Руководитель Центра Антитеррористических Программ.

В 2006 году назначен советником акима Мангистауской области по политическим вопросам.

С 14 февр. по 6 ноября 2008 - заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента РК;



В 2008 - авг. 2013 - секретарь по стратегическому развитию партии НДП "Нур-Отан".



С окт. 2014 - 02.2017 - директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан



С 9.02.2017 - пред. правления АО "Республиканская телерадиокорпорация "Қазақстан"



С 5 апр. 2019 - 30 июля 2020 - советник Президента РК

+ с 17 июля 2019 - секретарь Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан



с 30 июля 2020 - помощник Президента РК



С 5 янв. по 14 июня 2022 - Госсекретарь РК



С 14 июня 2022 - государственный советник Республики Казахстан.



В ? - 28.01.2022 - член политсовета партии Нур Отан



Председатель совета правления Казахстанской ассоциации политических наук; член Международного института стратегических исследований; член совета директоров АО "Национальная компания "СПК "Батыс" (с 11.2009); президент Республиканской федерации джиу-джитсу



Научные, литературные труды, публикации:

Автор ряда публикаций в прессе, книг "Экстремизм в Центральной Азии" (2000, в соавторстве), "Уровень политического риска в Казахстане" (2000, в соавторстве), "Национальная безопасность Казахстана: иерархия угроз" (2000, в соавторстве), "Военно-политические конфликты в Центральной Азии" (2000, в соавторстве), "Партийное строительство в транзитном обществе: Гражданская партия Казахстана" (2000, в соавторстве), "Проблема государственной и национальной идентичности в Казахстане" (2001, в соавторстве), "Внешняя политика Казахстана: выработка новых приоритетов" (2002, в соавторстве)



Автор более 100 научных и публицистических статей в казахстанских и зарубежных научных и периодических изданиях.



Женат. Воспитывает трех детей.