 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 14.06.2022
21:55  Грядет рекордный скачок цен: из-за санкций ситуация с нефтью в мире критическая
21:30  Канцелярию президента Казахстана возглавил Бакыт Сариев
21:20  В Казахстане упразднена должность Госсекретаря. Карин стал - Госсоветником
21:03  Еврозаглушка на русский газ – глухой номер, - Вл.Михеев
21:01  В условиях стирания грани между войной и миром, - А.Дудчак
15:42  Водители творят все, что хотят. Мирзиеев о ситуации на дорогах Ташкента
15:40  Узбекистан обсуждает с "Росатомом" вопросы оптимизации стоимости строительства АЭС

15:38  Франция ввязалась в битву за украинский урожай
15:36  Поклонскую назначили советником генпрокурора России
15:35  Европа обсуждает новые газовые маршруты
15:17  Минтруд Казахстана опроверг информацию о снижении пенсионного возраста
15:11  Fox News: Байденфляция принесет Америке множество трудностей, включая высокие цены для американцев
15:06  Чэн Явэнь: Россия так и не стала Западом. Причина проста
15:04  Операция "Лемминги". Как ЦРУ превратило Европу в жертвенное пространство, - Н.Стариков
15:02  Соединенные Штаты. Гнилое величие гегемона, - Сергей Кожемякин
15:00  Блокада России у Америки не получилась
14:36  Продовольственный кризис делает Россию островом благополучия
14:33  В Госдуме РФ предложили отозвать признание независимости трех стран
14:07  Экс-вице-премьер Жылдыз Бакашова возглавила Национальный исторический музей Кыргызстана
13:25  Во втором туре Эрдоган может проиграть любому, - И.Субботин
13:07  Foreign Affairs: Вот он - подлинный конец Pax Americana
13:03  Хорог. Смутьяны на службе дьявола, - Фируз Идрисов
12:59  Премьер Жапаров: Какие гарантии власти Кыргызстана дают инвесторам и... какой дурак им поверит?
12:56  Вступление Швеции и Финляндии в НАТО сдвигается за горизонт. Из-за Анкары. - НГ
12:02  Россия вошла в фазу расширения, - Семен Уралов
12:01  Бахадыр Ф. Мусаев: И поспешили объявить ориентализированный ислам новой "империей зла" …
11:58  "Со степенью, но не ученый": почему в Казахстане решили оживить научную сферу
11:56  Важный фактор: как работал аппарат нацистской пропаганды в войне против СССР
09:06  Крупнейшие американские инвестбанки приостановили операции по госдолгу России
08:20  БаткенФронт. На кыргызо-таджикской границе продолжается вяло-текущий бой
00:16  Китай обошел Россию и США в ядерной гонке, - В.Скосырев
Понедельник, 13.06.2022
21:11  Назарбаев приезжал в Москву за гарантиями для себя и своих капиталов, - В.Панфилова
20:30  Bloomberg: добыча нефти в Ливии почти полностью остановлена на фоне политического кризиса
20:27  Эрдоган объявил о начале укладки газопровода на дне Черного моря у берегов Турции
15:58  Foreign Affairs: Новый Мировой энергетический порядок
15:56  Киевский режим избавляется от миллионов сограждан, - А.Игнатьев
15:55  Скончался легендарный боец "Альфы" Плюснин, уничтоживший афганского диктатора Амина
15:48  Ноам Хомский: такой цензуры в США не было никогда
15:47  Кыргызстан выделит землю для Федеральной пограничной службы РФ в долгосрочную аренду
14:34  У Казахстана новые послы: Онжанов - в Германии и Р.Жумалы - в Ливане
14:19  Скончалась первая органистка ЦентрАзии заслуженная артистка Кыргызстана Динара Салиева
14:07  В Иране продолжают погибать в загадочных авариях специалисты-ракетчики
13:58  Оружие как политический аргумент, - А.Кренгель
13:35  Об эксплуатации детского и женского труда и домашнем насилии в досоветском и советском казахском ауле XIX-XX вв., - Н.Нуртазина
13:00  Эрдоган: Западу нельзя доверять
12:44  Путин уволил Поклонскую из зама Россотрудничества
11:23  Геополитические игры привели к угрозе голода - Глеб Простаков
09:09  Запасов хватит. Глава Минсельхоза Киргизии Джаныбеков о дефиците сахара и масла
00:12  В Узбекистане ученый Дадабоев восстановил с тюркского языка календарь эпохи Кокандского ханства
00:04  Кыргызстан: Неочевидный эффект миграции, - Асель Мурзакулова
00:01  Пекин между двух огней. Россия, на Китай надейся, но сама не плошай! - В.Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
В Казахстане упразднена должность Госсекретаря. Карин стал - Госсоветником
21:20 14.06.2022

Указом Президента Казахстана К.Токаева упразднена должность осулдарственного секретаря Казахстана. Бывший госсекретарь Ерлан Карин назначен на новую только созданную аппаратную позицию государственного советника.

Смысл реформы - ничего путного Госсекретарь не делал и за что отвечал - было не очень понятно самому госсекретарю. Попытки подменить собой МИД и вице-премьера идеологическуого блока ни к чему не привели. 5-е колесо в телеге КазГосударственности. Чем будет заниматься госсоетник - тоже не совсем понятно, видимо, что-то государственно советовать. Главный шептун в Большое ухо? Вряд ли. Масштаб не тот...

КАРИН Ерлан Тынымбай-улы
/KARIN Erlan T./
[26.05.1976 - ..]
Родился в с.Аксу Сайрамского района Чимкентской области. Казах.

Окончил истфак Актюбинского гос. университета (1996), аспирантуру факультета философии и политологии Казахского государственного университета им.Аль-Фараби (1999 г.). Кандидат полит. наук (1999).

В 1996-1998 гг. – учитель истории и географии средней школы № 33 г.Актобе, преподаватель кафедры политологии Актюбинского государственного университета им.А.Жубанова.
В 1998-2000 годы работал сотрудником Центра политических исследований Института развития Казахстана, проректором Алматинского филиала Московского социального университета, заместителем директора Института России и Китая.
2000-2003 - президент АПИ (Центральноазиатского агентства полит. исследований).
В 2003-2004 гг. – первый заместитель председателя республиканской партии "Асар",
одновременно, с 2003 - генеральный директор Международного института современной политики.
В 2005-2006 - Руководитель Центра Антитеррористических Программ.
В 2006 году назначен советником акима Мангистауской области по политическим вопросам.
С 14 февр. по 6 ноября 2008 - заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента РК;

В 2008 - авг. 2013 - секретарь по стратегическому развитию партии НДП "Нур-Отан".

С окт. 2014 - 02.2017 - директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан

С 9.02.2017 - пред. правления АО "Республиканская телерадиокорпорация "Қазақстан"

С 5 апр. 2019 - 30 июля 2020 - советник Президента РК
+ с 17 июля 2019 - секретарь Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан

с 30 июля 2020 - помощник Президента РК

С 5 янв. по 14 июня 2022 - Госсекретарь РК

С 14 июня 2022 - государственный советник Республики Казахстан.

В ? - 28.01.2022 - член политсовета партии Нур Отан

Председатель совета правления Казахстанской ассоциации политических наук; член Международного института стратегических исследований; член совета директоров АО "Национальная компания "СПК "Батыс" (с 11.2009); президент Республиканской федерации джиу-джитсу

Научные, литературные труды, публикации:
Автор ряда публикаций в прессе, книг "Экстремизм в Центральной Азии" (2000, в соавторстве), "Уровень политического риска в Казахстане" (2000, в соавторстве), "Национальная безопасность Казахстана: иерархия угроз" (2000, в соавторстве), "Военно-политические конфликты в Центральной Азии" (2000, в соавторстве), "Партийное строительство в транзитном обществе: Гражданская партия Казахстана" (2000, в соавторстве), "Проблема государственной и национальной идентичности в Казахстане" (2001, в соавторстве), "Внешняя политика Казахстана: выработка новых приоритетов" (2002, в соавторстве)

Автор более 100 научных и публицистических статей в казахстанских и зарубежных научных и периодических изданиях.

Женат. Воспитывает трех детей.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655230800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июня 2022 года №923
- Первый Президент Казахстана встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
- Отчет Правительства и Счетного Комитета об исполнении республиканского бюджета заслушают сенаторы на заседании Палаты
- Алихан Смаилов провел встречу с председателем Суда МФЦА
- Об управлении квазигоссектором
- Кадровые перестановки
- Счетный комитет завершил аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных подведомственным организациям Министерства здравоохранения Республики Казахстан
- Как выживала южная столица при семи предыдущих градоначальниках. Часть седьмая
- Северный вектор
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  