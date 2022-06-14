Канцелярию президента Казахстана возглавил Бакыт Сариев

21:30 14.06.2022

Новым главой Канцелярии президента РК назначен Бакыт Сариев



САРИЕВ Бакытжан Шумишбайулы

/ /

[24.12.1971 - ..]

Род. в г. Алма-Ата. Казах.



Окончил: Казахскую гос. архитектурно-строительную академию, "инженер" и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, "юрист"



Трудовой стаж:

· Специалист, старший специалист, референт, старший референт Отдела документационного обеспечения Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (1996-1999);

· Начальник Отдела контроля Управления кадров и контроля Департамента Администрации Министерства иностранных дел (1999-2002);

· Начальник Управления кадров Аппарата Министерства иностранных дел (2002-2003);

· Руководитель Аппарата Министерства иностранных дел (2003-2007);

· Руководитель Канцелярии Министра иностранных дел (2007-2019);

· Уполномоченный по этике Министерства иностранных дел (02.2016-10.2017);

· Заместитель начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан (03.2019-07.2019);

· Заведующий Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан (с 2.07.2019-06.2022)



с 14.06.2022 - нач-к канцелярии Президента РК



Чрезвычайный и Полномочный Посланник I класса



награды:

· Орден "Курмет" (2012);

· Медали: "Ерен еңбегі үшін" (2006), 7 юбилейных медалий, ведомственная медаль МИД "ҚР сыртқы саясатына қосқан үлесі үшін Нәзір Төреқұлов атындағы медаль" (2019);

· Нагрудный знак "Үздік мемлекеттік қызметші" (2017)



женат, 3 детей