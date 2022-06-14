|Канцелярию президента Казахстана возглавил Бакыт Сариев
21:30 14.06.2022
Новым главой Канцелярии президента РК назначен Бакыт Сариев
САРИЕВ Бакытжан Шумишбайулы
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[24.12.1971 - ..]
Род. в г. Алма-Ата. Казах.
Окончил: Казахскую гос. архитектурно-строительную академию, "инженер" и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, "юрист"
Трудовой стаж:
· Специалист, старший специалист, референт, старший референт Отдела документационного обеспечения Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (1996-1999);
· Начальник Отдела контроля Управления кадров и контроля Департамента Администрации Министерства иностранных дел (1999-2002);
· Начальник Управления кадров Аппарата Министерства иностранных дел (2002-2003);
· Руководитель Аппарата Министерства иностранных дел (2003-2007);
· Руководитель Канцелярии Министра иностранных дел (2007-2019);
· Уполномоченный по этике Министерства иностранных дел (02.2016-10.2017);
· Заместитель начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан (03.2019-07.2019);
· Заведующий Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан (с 2.07.2019-06.2022)
с 14.06.2022 - нач-к канцелярии Президента РК
Чрезвычайный и Полномочный Посланник I класса
награды:
· Орден "Курмет" (2012);
· Медали: "Ерен еңбегі үшін" (2006), 7 юбилейных медалий, ведомственная медаль МИД "ҚР сыртқы саясатына қосқан үлесі үшін Нәзір Төреқұлов атындағы медаль" (2019);
· Нагрудный знак "Үздік мемлекеттік қызметші" (2017)
женат, 3 детей