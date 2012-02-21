Прокурорский Нурлан Сулайманкулов возглавил управление контроля исполнения решений Администрации президента Киргизии

22:42 15.06.2022

СУЛАЙМАНКУЛОВ Нурлан Арзыматович

/ /

[.. - ..]

? - 21.02.2012 - начальник управления по противодействию коррупции Генпрокуратуры КР

В 21.02.2012 - ? - прокурор Чуйской области

В ? - 20.07.2016 - прокурор г. Бишкек



С 19.08.2016 - спецпрокурор - прокурор по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы Генпрокуратуры КР



Прокурор Кочкорского района Нарынской области (=2020=);



прокурор Сузакского района Жалал-Абадской области (? - 06.2022);



начальник управления контроля исполнения решений президента и Кабинета министров Администрации президента Кыргызстана (15.06.2022 -



советник юстиции 1 класса - полковник юстиции