Прокурорский Нурлан Сулайманкулов возглавил управление контроля исполнения решений Администрации президента Киргизии

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22:42 15.06.2022
СУЛАЙМАНКУЛОВ Нурлан Арзыматович
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? - 21.02.2012 - начальник управления по противодействию коррупции Генпрокуратуры КР
В 21.02.2012 - ? - прокурор Чуйской области
В ? - 20.07.2016 - прокурор г. Бишкек
С 19.08.2016 - спецпрокурор - прокурор по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы Генпрокуратуры КР
Прокурор Кочкорского района Нарынской области (=2020=);
прокурор Сузакского района Жалал-Абадской области (? - 06.2022);
начальник управления контроля исполнения решений президента и Кабинета министров Администрации президента Кыргызстана (15.06.2022 -
советник юстиции 1 класса - полковник юстиции