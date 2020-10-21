Курманкул Зулушев возращен в кресло Генпрокурора Киргизии

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09:09 16.06.2022
Распоряжением президента С.Жапарова
ЗУЛУШЕВ Курманкул Токторалыевич
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[12.02.1970 - ..]
Родился в с. Комсомол, Узгенского района Ошской области. Кыргыз.
Образование высшее. В 1998 году окончил Ошский Государственный Университет по специальности юрист.
Трудовую деятельность начал в 1987 году рабочим в совхозе "Ак-Жар"Узгенского района Ошской области.
В 1988-1999 годы работал преподователем, заместителем декана Ошского Технологического Университета.
В 2000 году стажер-помощник прокурора Нарынского района.
В 2001 году стажер следователя прокуратуры Нарынского района.
В 2001-2005 годы следователем прокуратуры Кочкорского района Нарынской области и помощником прокурора Жайылского района Чуйской области.
В 2005-2007 годы старшим следователем прокуратуры Жайылского района Чуйской области, прокурором отдела прокуратуры Чуйской области, следователем прокуратуры Сокулукского района Чуйской области и старшим помощником прокурора Кыргызской транспортной прокуратуры.
В 2007-2013 годы судьей Сокулукского района Чуйской области.
С 24.01.2013 - заместитель Председателя (по уголовным делам и делам об административных правонарушениях) Бишкекского городского суда.
В 2015 - 2020 - депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва от политической партии "Республика – Ата Журт". Член Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша КР.
С авг. - окт. 2020 - кандидат в депутаты Жогорку Кенеша 7 созыва, как №7 списка партии "Мекенчил"
с 21.10.2020 - Генеральный прокурор КР
4.06.2022 "временно отстранен от должности на период следствия" /обвинен задержанным 2.06 минздравом Бейшеналиевым в фабрикации уголовных дел/
С 16.06.2022 - вновь (указом президента) Генпрокурор КР
Государственный советник юстиции 2 класса (6.06.2021)
Женат, отец троих детей.