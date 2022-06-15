Чем насолили Кабулову таджики Афганистана? - Ахмадшо сын Атомухаммада

13:05 17.06.2022 Чем насолили Кабулову таджики Афганистана?



"Истинное мужество просвещенных народов состоит в готовности к самопожертвованию во имя Родины". Г.Гегель



Спецпредставитель РФ по Афганистану в статье "Угроза для ЦА и признание талибов: резонансные заявления Кабулова", перепечатанной на информационных ресурсах ТАСС, РИА Новости и Спутник, голословно утверждает "талибы не представляют угрозы".



Далее в разгаре политической близорукости добавляет "само движение талибов, которое сейчас правит Афганистаном, уже не представляет угрозы для Центральной Азии". Мол Узбекистан и Туркменистан имеют стародавние связи с талибами, и смогут в случае эскалации напряженности гипотетически урегулировать конфликт. И тут же, как подобает потомку пришлых племен на весь мир распространяется о возможном признании движения талибов Российской Федерации. И это заметьте без учета мнения официального МИД, Президента Путина В.В.



Ау, Смоленская площадь, есть ли в доме хозяин?



Требование к любому дипломату о том, что "язык ему дан, чтобы скрыт свои мысли", Кабуловым высокомерно и напрочь игнорируется. Перевернулись бы в гробу корифеи русской дипломатии Горчаков, Чичерин, Луначарский, Литвинов, Примаков и выдающийся Громыко с его нелестным прозвищем "Мистер Нет", услышав о похождениях дипломата средней руки, начальника какого-то второстепенного отдела внешнеполитического ведомства, продвигающего идею признания террористической организации под названием движения "Талибан" в российских условиях. Дипломаты, проложившие путь к величию России, никак не могут согласится с трактовкой событий на "кабуловский" лад о развитии ситуации в Афганистане в обход истинных нужд и запросов естественных союзников.



I. Хороший талиб - мертвый талиб



Изучая тематику, мы столкнулись в мировая паутина на интересную информацию, противоречащую с персоной З.Кабулова. Речь о после РФ Андрее Карлове, погибшего в Турции в 2016 году от рук террориста. Благодаря его дипломатическому мастерству удалось погасить российско-турецкий конфликт, вспыхнувший из-за уничтожения российского Су-24 в Сирии. Карлов явный антипод Кабулову. К счастью, есть еще в России настоящие дипломаты. Не перевелись истинные потомки собирателей интересов страны. Не скудна земля русская талантами!



Дипломат, представляя страну в чужой стране не должен впасть в тиски синдрома "локалити" (Locality), означающего исступление бдительности дипломатического работника в иностранном государстве, перепутавшего интересы страны исхода со страной пребывания. По-видимому, долгое пребывание Кабулова в Афганистане в качестве консула, посла и переговорщика со слоями террористического интернационала оставили неизгладимый след в сознании и поведении этого далекого от реальности дипломата. Налицо эффект Даннинга- Крюгера, когнитивного искажения низкоквалифицированных людей, делающих ошибочные выводы, принимающих неудачные решения, не осознающих этих ошибок из-за неполноты знаний, умений и навыков. Они, приходя к ложному определению пределов компетенции и завышению представлений о своих способностях, становятся со временем общественно опасными субъектами. Дмитрий Песков почему-то в РИА Новости поправляет бредни главы отдела афганского направления. Цитата: "пока речи о признании талибов (под санкциями ООН за террористическую деятельность) не идет, там много вопросов, давать прогнозы бесполезно".



Эксперты, вплотную изучающие обстановку едины во мнении, что международные террористические организации, включая ИГИЛ, ИДУ, ИДВТ, "Ансоруллох" действуют в уездах Имам-Сахиб, Дашти Aрчи и Чордара провинции Кундуз, Ходжа Баховаддин, Даркад и Дашти Кала провинции Тахор, Рогистан, Джурм, Вардудж, Юмгон и Бахорак провинции Бадахшан, ими созданы военные базы под покровительством талибан. В провинции Забул функционирует база "Аль-Кайиды". Иностранным боевикам выдаются афганские паспорта. Главная цель такой политики - дестабилизация ситуации в Центральной Азии. И после этого говорить об отсутствие угрозы, как-то такие опусы не вмещаются в рамках здравого смысла и логики.



II. Являются ли таджики - титульной нацией в Афганистане?



В этом отрывке постараемся в корне опровергнуть твердыми аргументами и тезисами гипотезу Кабулова "об этнополитической инклюзивности", согласно которой узбекам и хазарейцам придается величественный статус, и наперекор исторической правде исключают таджиков, представителей коренного народа в Афганистане в этой новой квазитеории "столкновения цивилизаций", от участия во власти.



В конце семидесятых годов 20 века, как сообщает Симо Бахо, специалист по статистике в Афганистане, кстати супруга брата доктора Наджиба, с потрохами переданного на растерзания талибам бывшим союзником, впервые за 275 лет с момента образования Афганистана была проведена перепись населения. Кстати, закончившаяся убийством главы статистического управления, инициатора этого мероприятия А.Хуррама, таджика по национальности. Перепись была начата в восточных провинциях - т.н. Совете восточных провинций - Нангархар, Лугар и Лагман. К удивлению участников переписи, обобщавших данные, всего 30% населения, казалось бы, с подавляющим пуштунским населением районов считали себя этническими пуштунами. Это во-первых. Во-вторых, известный английский военный деятель и путешественник Элфингстон в начале 19 века побывал в Нангархаре. Пройдя 11 районов проживания местного населения он с удивлением заметил, что 9 из них были массово заселены таджиками и персоязычными народами.



Кабулов хорошо знает, что Кабул, как столица страны - таджикоязычный город с 7 млн. населением. Пуштуны, как народ из юга, приехав в город старались очищать свои авгиевы конюшни и изучать более или менее сносно таджикский вариант персидского языка - дари. Основные города Герат, Мазари Шариф, Кабул, Талукан, Кундуз, Файзабад, Парван, Каписа и др. считаются ареалом заселения основного автохтонного народа - таджиков. Как подтвердил уважаемый Владимир Владимир Путин в "Валдайском клубе" доля таджикского населения в Афганистане составляет около 50%. А никак 25%, как заявляет фантазер от талибовской дипломатии Кабулов.



Таджики – реальная угроза для Талибана. Живут разрозненно также и в районах компактного проживания пуштун. Если не будут учтены интересы таджиков, война и кровопролитие в этой стране продолжатся. Поскольку они являются самым многочисленным этносом и в случае объединения представляют мощную силу. Реанимация ФНСА в Панджшере, Тахоре, Бамияне, Парване, Каписа, Бадахшане и Баглане и нанесения им сокрушительного удара по базам ДТ показывает о начале новой гражданской войны. Медленно, но верно идет к тому, что движение талибан развалится. Не может меньшинство управлять большинством.



Отмечается также дискриминация непуштун по языковым и этническим признакам. Преследуются по религиозным соображениям шииты - хазарейцы. Раскол в рядах талибов и отказ единственного командира хазарейца Мавлави Мехди в уезде Балхоб провинции Сарипул, Малика в Панджшере, узбеков Кори Салохиддин и Махудми Олим подчиняется властям в Кабуле свидетельствует о начале новой тенденции национально-территориального размежевания.



На днях министерством высшего образования Талибан были уволены около 50 преподавателей Балхского госуниверситета, более половины из которых являются таджиками. Только из города Мазари-Шариф и его окрестностей были насильственно выселены более 1000 семей хазарейцев.



В Афганистане продолжается беззаконие, в частности публичные казни, в том числе забиванием камнями, убийство бывших правительственных военных, журналистов, активистов, представителей культуры.



Дискриминационная политика талибан способствует тому, что определенная часть представителей непуштунского населения, особенно молодежь отчаивается и от безысходности примыкает к террористическим организациям. Данная тенденция, на наш взгляд, очень опасна для всех государств региона.



На днях специальный докладчик ООН по правам человека в Женеве Ричард Беннет заявил, что аудио и видеозаписи убийств невинных людей талибами в провинциях Панджшер, Тахор и Баглан являются свидетельством нарушения прав человека. Специальной группой расследуется указанные деяния. Если подобные правонарушения будут продолжатся, то правительство талибан будет привлечено государствами-членами ООН к ответственности.



III. Что скрывается под занавесом позиционирования Кабулова относительно талибов?



Сдается нам, что Кабулов несколько оторвался в пылу талибовского безмерного любования, что не читает российскую прессу, периодику, научные исследования российских авторов по Афганистану. Из-за этого вынужден высказать ляпсус по укоренению интересов кочевых племен Юга. Такие корифеи афганского научно-теоретического направления, как Князев А. Серенко А., В.Пластун и др. скрупулезно и осторожно относятся к разным версиям национального превосходства пуштунов. Ну не можете вы нас убедить, что народ, историческое происхождения, которого из Сулеймановых гор, что на юго-востоке Индийского субконтинента (Пакистана) мнит себя сердцевиной земли и титульной нацией.



Справедливости ради нужно все таки отметить, что в 1747 году Ахмадшахи Дуррани, из племени южных пуштун стоял у истоках преобразования государства. Но мы разочаруем "афгановеда" Кабулова. Дуррани отстаивал интересы Кандагарского ханства, считая себя эмиром Хорасана. Территории с подавляющим большинством таджикского населения. Афганистана с нынешними пределами не было и по мине. Попутно заметим, что сын эмира Темур считается таджикским поэтом, так как творил и писал стихи на дари, имеет даже диван (сборник стихов) на этом языке межнационального общения.



Чтобы быть более доходчивым приведем аналогию под современным контекстом. Не может среднестатистический и гипотетический татарский командир, воюющий в специальной операции на Донбассе, ратовать о образовании национального государства на данной территории. Наверняка, он (командир) продвигает как по логике, так в силу исторической солидарности интересы государства Российского! И поэтому иллюзии о превосходстве пуштун и их братьев младших талибов не стыкуется с real politic, исторической правдой.



Как-то раз историки решили подсчитать, сколько крупных войн пережило человечество за время своего существования. Как выяснилось, число довольно внушительное - 14 тысяч. Не может Кабулов продолжат негативную роль "бременского музыканта (Серенко)", задача которого вешать лапшу на уши всем, талибам и не талибам.



Охмуренный "великодержавными пуштунами-талибами" Кабулову в назидании приведем, перефразируя слова известного дипломата Чуркина и этим подытожим статью: "Если бы нам нужна была проповедь, мы пошли бы в церковь. Если бы мы хотели слышать стихи, мы пошли бы в театр". От Кабулова, руководителя целого направления МИД РФ, когда позиционирует себя с талибами, ждешь объективного анализа происходящего, а не эмоционального всплеска негатива. У вас это явно не получилось, вурур "брат по пуштунски" Замир Набиевич!



Продолжается межэтническая, межконфессиональная, клановая борьба, беспрецедентное усиление пуштунского национализма, ущемление прав других национальностей, неравномерное распределение политических, экономических, финансовых и других ресурсов между этническими группами, что крайне негативно влияет на развитие политической ситуации в стране. До сих пор неопределенным остается применение норм основного закона – конституции, талибами не соблюдается международные соглашения, ранее подписанные с властями Афганистана. В таких условиях талибовский режим просуществовать долго не сможет.



Когда печатался статья, была получена информация по телеграммам каналам о поздравлении В.В.Путина с Днем приобретением РФ суверенитета. Под поздравлением была скромная подпись "Сообщество сторонников ФНСА (Фронта национального спасения Афганистана), функционирующего на общественных началах во всех субъектах РФ. Знает ли Кабулов об этом? Вопрос все-таки на засыпку!



Ахмадшо сын Атомухаммада,

дипломат, ведущий эксперт Центра изучения современного

Афганистана, г.Франкфурт Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655460300





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