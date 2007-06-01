 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Очередной представитель племени "бугу" Адылбек Касымалиев - новый 1-й вице-премьер Кыргызстана
08:46 18.06.2022

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70 Конституции КР Касымалиев Адылбек Алешович назначен первым заместителем председателя Кабинета министров.

А.Касымалиев 15 июня был назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя кабмина. Его кандидатура была внесена на согласование в Жогорку Кенеш, где депутаты ее единогласно одобрили.

КАСЫМАЛИЕВ Адылбек Алешович
/ /
[01.12.1960 - ..]
Род. в селе Долон Тюпского района Ыссык-Кульской области. Кыргыз.

Окончил Ленинградский финансово-экономический институт по специальности "Экономист" (1984).

Младший научный сотрудник Института экономики Госплана КР (1984-88); начальник Финансовой службы дорожно-строительного батальона (1988-90); заместитель начальника Государственной налоговой инспекции по Октябрьскому району г. Бишкек (1990-94);
начальник отдела, заместитель начальника управления
Государственной налоговой инспекции при Минфине КР (1994-96);
зам. начальника, начальник управления Министерства финансов КР (1996-2002);
заместитель директора Государственной налоговой инспекции при Правительстве Кыргызской Республики (=2000=);
заместитель председателя Социального фонда КР (07-12.2002);
первый заместитель председателя Комитета по доходам
при Министерстве финансов Кыргызской Республики (2002-2005);
заместитель председателя Государственного комитета Кыргызской Республики по налогам и сборам (2007-2009);
зам. председателя Государственной налоговой службы (ГНС
КР) (2009-2010);
В апр. 2010 - 2011 - заместитель председателя Государственной налоговой службы при правительстве - и.о. председателя Государственной налоговой службы при правительстве.
В 18.02.2011 - 2012 - заместитель министра экономического регулирования КР.
В 03-11.2012 - заместитель министра экономики и антимонопольной
политики КР.
В 11.2012-05.2015 - зам. Министра экономики КР
С 2.05.2015 - 6.12.2018 - министр финансов КР
В ? - 2021 - член совета директоров/председатель комитета по управлению рисками ЗАО "ЭкоИсламикБанк".

с 14 мая 2021 - зам. руководителя администрации президента КР

с 15 июня 2022 - и.о. 1-го зам. премьер-министра КР

с 17 июня 2022 - 1-й зам. премьер-министра КР

Государственный советник 3 класса (2002). Государственный советник налоговой службы второго ранга (5.10.2010).

Награжден знаком "Отличник финансово-экономической работы" Министерства финансов КР (1999), Почетной грамотой КР и памятной медалью "10 лет независимости КР" (2001), нагрудным знаком "Отличник Социального фонда КР" (2002).

"Заслуженный экономист КР" (06.2007 г.).

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655531160


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