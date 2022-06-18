Русский ли город Одесса? - Максим Ивлев

21:26 20.06.2022 Максим Ивлев



Русский ли город Одесса?



Таблица. Десять крупнейших групп населения по родному языку в городе Одессе, 1897 г.

Исторический герб Одессы. 1798 год



В последние годы, особенно в связи с резким обострением внутриполитической ситуации на Украине, в СМИ, соцсетях и просто бытовых разговорах, все чаще встает вопрос о том - чей же город Одесса? Русский или украинский? Кем он был заселен при основании и представители какого народа превалировали там на протяжении всей его истории? При этом приводится множество аргументов от каждой из оппонирующих сторон, старающихся подкрепить этим свою позицию



Лично я придерживаюсь того мнения, что великороссы (русские), малороссы (украинцы) и белорусы составляют один единый этнос, или народ - русский, искусственно разделенный уже только в ХХ веке, после революции. Но много кто сейчас стал считать совсем по другому, вплоть до признания этих народов искони враждебными друг другу и ничего общего между собой не имеющими. Что же - встанем тогда временно на эту точку зрения и посмотрим, что же представляло собой население Одессы в конце XIX - начале XX века, то есть до периода глобальных потрясений в России и связанных с ними массовыми перемещениями людей.



Можно не упоминать прописных истин о том, что начало основанию и устроению Одессы, на месте жалкой турецкой крепостцы Хаджибей, взятой русскими войсками в 1789 году, положил рескрипт российской Императрицы Екатерины Великой от 7 июня (27 мая по старому стилю) 1794 года. В начале следующего года новое поселение получило свое новое имя, что, было также продуктом творчества Екатерины, переиначившей мужское наименование "Одессос" на имя женского рода - Одесса. Можно не вспоминать о том, что за весь период существования Одесса всегда, включая и наши дни, говорила и говорит преимущественно на русском языке, пусть и слегка сдобренном местными выражениями и произношением. Но обратимся к документам и серьезным исследованиям на тему населения "жемчужины у Черного моря"…



Вот к примеру, недавно скончавшаяся замечательная американская исследовательница Одессы Патриция Херлихи (1930-2018), профессор истории Брауновского университета и автор нескольких книг. Она сорок лет изучала историю Одессы в архивах США, Европы, России и Украины. Ее подробнейшая монография "Одесса. История. 1794-1914" выдержала уже два издания в США на английском языке, одно издание на украинском в Киеве и уже целых три издания на русском в Одессе. Обратимся же к этой достойной во всех отношениях книге, и посмотрим, что пишет Патриция Херлихи о национальном составе Одессы.



Самую первую перепись населения Одессы провел еще основатель этого города вице-адмирал Российского Императорского флота Иосиф де Рибас в 1795 году. И что же она показала?



В этот год в городе уже числилось 2349 человек. Перепись не учитывала дворян, чиновников, солдат и офицеров гарнизона, а также отдельное подразделение греческих и албанских (арнаутских) солдат.



"Зарегистрировано было 1679 мещан, 146 купцов, 240 евреев, 224 греков и 60 болгар - пишет П. Херлихи. Из 1845 русских треть составляли беглые крепостные". Итого, из общего количества населения, уже при самом зарождении города, русские составляли более 75% населения. И это, опять же, без учета солдат, офицеров, чиновников и дворян, тоже без сомнения по большей части бывших русскими людьми!



Население города постепенно росло за счет прибывающих из разных концов империи рабочих, матросов, мастеровых, мещан, купцов и оставшихся на постоянное место жительства, отставных солдат. К концу XIX века наблюдается бурный рост населения Одессы за счет переселенцев из разных губерний России. Обратимся еще раз к книге П. Херлихи.



"1 декабря 1892 г. участники проведения переписи, видимо, большей частью студенты университета, исследовали состав населения Одессы. (54) Всего они насчитали 338690 душ, из которых 161200 - женщин и 177490 - мужчин. Из этого количества примерно 58% назвали родным языком русский; в это число, видимо, входили украинцы и белорусы, не выделявшиеся переписчиками отдельно. Около 31% назвали родным языком еврейский, 3,8% говорили на польском, 1,6% на немецком и 1,56 на греческом. Также отмечены вкрапления других языков, но в меньшем количестве. (55) Всероссийская перепись населения 1897 г. проводилась более тщательно, на основе более точных показателей. (56) Так, ею различались по языку русские, украинцы и белорусы. В 1897 г. говорящие на этих трех языках составили 58% населения - точно так же, как пятилетием ранее. С другой стороны, количество говорящих на еврейском языке выросло - в качестве родного его назвали более 32% населения. Наблюдалось некоторое увеличение польско- и германоязычных, а доля говорящих на греческом осталась неизменной. (57).



Согласно переписи 1897 г., 166345 человек (41,2% населения) говорили на 50 языках, не считая родными три основных восточно-славянских. (см. таблицу)



Со своими 56,7% населения, считавшими русский, украинский и белорусский языки родными, Одесса в 1897 г. была существенно менее "русским" городом, чем Москва, где 95% населения говорило на этих языках. Даже в Санкт-Петербурге, при всех его связях с Западом, 87% населения назвали один из этих трех языков родным".



И далее читаем у Патриции Херлихи:



"Крупнейшая этническая группа состояла из тех, кто говорил на славянских языках. Среди славян преобладали русские, они составляли половину населения (50,78% в 1897 г.). Возможно, эта цифра преувеличена стремлением части нерусского населения записывать русский в качестве родного языка и, тем самым, причислить себя к политически доминирующей группе. В 1880 г., по мнению одного обозревателя, треть фамилий в городе была украинскими, но в 1897 г. менее чем один из десяти жителей называли украинский родным языком. (70) Хотя общая численность русской составляющей в населении Одессы спорна, несомненно, это была крупнейшая из этнических групп городского населения.



По своим занятиям большинство русских в Одессе относилось к категории занятости "частной службой и работой по найму" более, чем к какой-либо другой. Эта категория, включая некоторых предпринимателей и работодателей, в основном включала работников неквалифицированного труда: прислугу, поденных рабочих и т.п. Русские, занятые таким образом, составляли 15743 из 75983 мужчин. Второй крупнейшей группой русских (11734) были военнослужащие. На третьем месте шли строительные рабочие (5624). Меньшие, но весьма важные группы по 2 - 3 тыс. человек русских составляли занятые на транспорте (почтальоны, возчики и т.д.), в производстве пищи, сапожном ремесле, столярных работах и швейном деле. Все вышеперечисленные занятия имели относительно низкий статус в социальной иерархии. Но русские были также представлены на правительственной службе (2224), среди живших на доход с капитала (2616) и живших на земельную ренту (1954). Это категория высокопрестижная. В целом русские занимали низшие и высшие уровни одесского общества, но почти полностью отсутствовали в средних слоях социальной пирамиды, где находилось большинство лавочников и мелких ремесленников".



Итак, что же мы видим на основании всех этих статистических выкладок американской исследовательницы? А видим мы то, что в Одессе, изначально многонациональном городе, русские, тем не менее, всегда составляли подавляющее большинство. Причем американку Патрицию Херлихи сложно обвинить в подтасовках и манипуляциях, в силу ее непререкаемого авторитета в научном мире и полной политической незаангажированности.



Нынешние украинские "интеллектуалы" и разные "науковци" очень любят порассуждать о массовом переселении (или завозе) в Одессу и вообще все Северное Причерноморье, русского населения с территории РСФСР в период Советской власти. Но статистика - вещь бесстрастная. И надо сказать упрямая! И мы видим, что до революции 1917 года русское население Одессы составляло более половины от всего населения - почти 51 %. Второе место занимали евреи - 32,50 %. Собственно же украинцев (малороссов) было всего лишь 5,66 %, то есть почти в десять раз меньше чем русских.



Так какой же после этого город Одесса? Его можно было бы назвать русским, отчасти еврейским, отчасти многонациональным, но уж никак не украинским! Украинцы всегда составляли явное национальное меньшинство в этом городе. И к чему тогда нынешняя "бескомпромиссная" борьба современных властей Украины с наследием советских времен (т.н. "декоммунизация")? Ведь именно благодаря Советской власти и коммунистам, Украина обрела нынешние границы, включив в себя исторические территории Новороссии, Слобожанщины, Буковины, Закарпатья и Галичины, никогда до этого не бывшие собственно украинскими. Таких территориальных подарков в истории, пожалуй и не припомнить больше… Да этим господам из Верховной Рады и правительства Украины, надо не памятники крушить советским вождям и улицы переименовывать, а прямо вслед за бывшим президентом Порошенко и нынешним Зеленским скромно выстраиваться в очередь к монументам "деятелям тоталитарного режима" и возлагать букеты и венки к их основаниям, как к истинным создателям Украинского государства.



И еще такой небольшой штрих, касательно Одессы, этой "Южной Пальмиры" ("Северной Пальмирой" - как известно, является Санкт-Петербург)… В литературу, кинематограф и искусство разных стран и народов всегда входят какие-то определенные известные произведения, связанные с тем или иным городом или регионом. Точно также, как и некоторые писатели всегда ассоциируются у нас с какой-то местностью, где они проживали, или родились. Поэтому Одесса ассоциируется в русской литературе с произведениями и жизнью в ней А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.И. Куприна, И.А. Бунина, А. Грина, И. Ильфа и Е. Петрова, И.Э. Бабеля, Ю. К. Олеши, В.П. Катаева, К.Г. Паустовского, И.В. Солоневича и еще множеством других знаменитых русских писателей и поэтов.



И все это при удручающем молчании об Одессе собственно украинской литературы. Тарас Шевченко, например, никогда не был в этом городе и ни одного слова не написал про Одессу в своих "творах". Он, видимо, даже не отождествлял Одессу с Украиной-Малороссией, что вполне справедливо с его стороны. Галичанин Иван Франко, будучи австро-венгерским подданным, один раз заехал в Одессу на несколько дней подлечить здоровье, что, в общем-то, никак не отразилось в его творчестве. Получается какая-то гробовая стена молчания об Одессе со стороны буквально всех украинских "письменников". Наверное, это тоже говорит о многом…



Так что, как бы кому не хотелось, но Одесса с самого своего основания была форпостом империи на юге-западе страны (как Петербург на северо-западе, а Владивосток на востоке) и остается неразрывно связанная с русской историей и культурой - то есть по существу русским городом, лишь территориально, благодаря роковому стечению обстоятельств начала XX века, очутившаяся в составе современной Украины. Или, говоря словами старого еврейского анекдота, одесситы не виноваты, что вокруг Одессы Украину построили. Источник - ЦентрАзия

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