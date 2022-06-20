Российские вузы обменяются лучшими практиками привлечения абитуриентов из ЦентрАзии

12:44 22.06.2022

24 июня 2022 г. на площадке "Точка кипения" Оренбургского государственного университета пройдет Международный семинар "Современные формы рекрутинговой деятельности российских вузов в странах Центральной Азии".



Организаторами обмена опытом между высшими учебными заведениями и дипломатическими учреждениями РФ выступили АНО "Содружество народов Евразии", Факультет подготовки иностранных граждан и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета.



В рамках семинара о существующем запросе на образовательные услуги, специфике работы в регионе, формах государственного содействия на местах российским вузам расскажут ответственные руководители и специалисты загранучреждений: главы Представительств Россотрудничества в Казахстане Алексей Коропченко и в Таджикистане Иван Иванов, атташе по образованию и науке Посольства России в Кыргызстане Роберт Федоров, координатор образовательных программ Представительства Россотрудничества в Узбекистане Татьяна Колоколова.



В свою очередь, современные формы привлечения и набора иностранных абитуриентов, использования онлайн-инструментов и PR-технологий обсудят: директор Центра международного рекрутмента и коммуникаций Санкт-Петербургского политехнического университета Мария Бочарова, директор Центра международной студенческой мобильности и рекрутинга Уральского федерального университета Елизавета Сыскова (г. Екатеринбург), проректор по молодежной политике и международной деятельности Башкирского государственного университета Татьяна Великжанина (г. Уфа), декан факультета подготовки иностранных граждан Оренбургского государственного университета Ирина Радошнова, директор НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ Веналий Амелин, представители ОрГМУ, ОГАУ, ОГПУ и др.



Оренбургский государственный университет ставит своей целью увеличение числа иностранных студентов к 2030 г. до 5000 человек. Для этого с декабря 2021 г. в университете открыт факультет подготовки иностранных граждан, призванный помочь с освоением русского языка для получения на нем высшего образования. За счет создания для обучающихся всеобъемлющей комфортной среды на факультет удалось привлечь иностранных слушателей из 11 государств. 20 июня 2022 г. в ОГУ стартовала приемная кампания по 163 направлениям и специальностям, в том числе по 8 новым. В этом году количество одних только бюджетных мест в вузе увеличено на 15 % (почти на 400 мест), не считая коммерческих.



Место проведения семинара: Россия, г. Оренбург, пр. Победы, 13, Оренбургский государственный университет, 17-й корпус, 3-й этаж, площадка "Точка кипения".



Начало: в 11.00 по времени г. Оренбурга (+2 Мск).