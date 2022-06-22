Петербургский форум: бенефис Казахстана, - Рустам Абдрахманов

15:57 23.06.2022 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОРУМ: БЕНЕФИС КАЗАХСТАНА



XXV Петербургский Международный Экономический форум "Новый мир - новые возможности" стал одной из самых обсуждаемых тем последнего времени. В свете происшедших событий его впору переименовывать из экономического в политический.



РОССИЙСКИЙ ВЗГЛЯД В САНКЦИОННОЕ "ЗЕРКАЛО"



Президент РФ Владимир Путин, начал разговор с самых актуальных и злободневных вопросов, сразу расставив все точки и над i, и над е.



Прежде всего, он подчеркнул, что спецоперация РФ в Украине не имеет отношения к росту цен, инфляции и проблемам энергодефицита. Просто странам Запада следовало серьезнее заниматься реальным сектором и пореже включать валютный "печатный станок".



- Эти проблемы появились далеко не сегодня, и абсолютно точно не по вине России, как сейчас заявляют некоторые демагоги, - отметил Президент РФ.



Однако, санкционные меры -штука зеркальная. Санкции уже "аукнулись" на западе энергетическим кризисом (только прямые потери ЕС в нынешнем году оцениваются в 400 млрд. долл.), и ударили по уровню жизни европейцев. Хуже то, что, уже сейчас лидеры стран мира украдкой обсуждают, что отборьбы с неугодными государствами подобными малозаконными методами никто не защищен.Итогда о какой глобальной экономике можно говорить?



Здесь же Владимир Путин дал ряд сигналов своим "коллегам" из других стран и "своим" бизнесменам.В частности, он пригласил к сотрудничеству все заинтересованные в этом государства, если, конечно, они не побоятся угроз ЕС и США.



ПЕРСПЕКТИВЫ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ… И АФРИКИ



Своеобразной рекламой положительного эффекта от сотрудничества с Россией можно назвать выступление президента Египта Абдельфаттаха Сиси. Египетский лидер добросовестно перечислил все крупные совместные российско-египетские проекты последних лет, а их оказалось весьма немало. Таких, как строительство АЭС "Эль-Дабаа", создание российской промышленной зоны в рамках экономической зоны Суэцкого канала и развитие египетской железнодорожной сети.



Председатель КНР Си Цзиньпин тоже говорил о плодотворном сотрудничестве Китая и России. Он неоднократно подчеркнул, что КНР по-прежнему надежный партнер как РФ. В принципе, вторая экономика мира может позволить себе выбирать, с кем торговать. Не обошлось здесь и без нотации в адрес западных коллег. Правда, весьма толерантной, без имен и названий.



- Нужно отказываться от практики разъединения и срыва поставок, односторонних санкций и максимального давления, -подчеркнул Си Цзиньпин.



Практически брошенное знамя дипломатии успешно поднял казахстанский гость форума, Президент РК Касым-Жомарт Токаев, присутствовавший на мероприятии офлайн. В своем выступлении большую часть времени К.Токаев уделил возможностям и достижениям Евразийского Экономического Союза, отметив необходимость сопряжения евразийской интеграции с китайской концепцией "Один пояс, один путь".



- Совокупный объем экономик всех государств ЕАЭС составляет сейчас более двух триллионов долларов, - подчеркнул казахстанский лидер- Это огромный рынок со свободным движением товаров, капиталов, услуг и рабочей силы, во всяком случае, так должно быть.



Президент РК говорил о логистике,о продовольственной и энергетической безопасности, а так же созданииБольшого Евразийского пространства в рамках СНГ, ШОС, АСЕАН и ЕАЭС.



"КАЗАХСТАНСКИХ КРЕВЕТОК" НЕ БУДЕТ



Впрочем, как показала дальнейшая дискуссия, выступление К.Токаева на форуме запомнится отнюдь не отчетами о показателях Евразийского Экономического Союза.У флага казахстанской дипломатии оказалось стальное древко. И это уже постепенно становится тенденцией.



Незадолго до ПМЭФ Касым-Жомарт Токаев дал интервью телеканалу "Россия-24", где он отметил, что помощь его стране во время январских событий оказал не Кремль, а ОДКБ.



- Подчеркиваю, не Россия, а Организация Договора о коллективной безопасности, - специально уточнил тогда казахстанский лидер. - В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждая, что вот, мол, Россия "спасла" Казахстан, а Казахстан теперь должен вечно "служить и кланяться в ноги" России. Считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, далекие от реальности.



В том же интервью К.Токаев заявил, что Казахстан не отказывается от союзнических обязательств перед Россией, однако республика не будет нарушать действующий санкционный режим. Как говорится, РФ нам друг, но своя экономика ближе к телу.



- Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, - заявил казахстанский лидер. - Тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада уже в отношении нашей экономики.



При этом обвинять Казахстан в предательстве и прозападной позиции, как это поспешили сделать ряд патриотически-настроенных российских СМИ, причин тоже нет. Касым-Жомарт Токаев специально подчеркнул, что его республика ни в коем случае не отказывается от взятых на себя союзнических обязательств перед Россией. Однако намек, что параллельного импорта и "казахстанских креветок" на российском рынке не появится, прозвучал весьма непрозрачно.



ПРИЗНАНИЕ В НЕПРИЗНАНИИ



Твердость позиции Казахстана - конструктивный нейтралитет - К.Токаев подчеркнул и в ходе форума.



- Санкции существуют, мы эти санкции,безусловно, учитываем в нашей торгово-экономической стратегии, - заявил Президент РК.



Так же казахстанский лидер отметил, что санкционный режим бьет не только по отдельным странам, но и по всему Евразийскому Экономическому Союзу в целом. Однако, отчаиваться не стоит



- Страны, которые сочли возможным войти в этот союз, вместе составляют значительную экономическую силу, имеют потенциал, - объяснил лидер РК. - Но здесь, конечно, забегать вперед и заниматься шапкозакидательством ни в коем случае нельзя. Трудности, тем неменее, существуют, это объективная реальность.



Достаточно однозначно К.Токаев выразился и по поводу спецоперации РФ в Украине:не смотря на всю нейтральность своей позиции, признавать независимость Луганской и Донецкой республик Казахстан не планирует. Так же как и других "самоопределенцев", накопившихся за последние годы.



- Два основных принципа, заложенных в Устав ООН в настоящее время пришли во взаимное противоречие друг с другом, - пояснил свою позицию К.Токаев. - Это территориальная целостность государства и право нации на самоопределение. Отцы-основатели ООН этот момент, видимо, в свое время не учли. А возможно, и специально внесли как компромисс.



Компромисса не получилось. Президент РК оказался сторонником территориальной целостности. Он сообщил, что если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на земле возникнет более 500 или 600 государств.



- Конечно же, это будет хаос, - заявил Токаев. -По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк.



При этом казахстанский лидер весьма лояльно отнеся в возможному вступлению Украины в Европейский Союз, мол, ЕС - не НАТО.



- Какой-либо ущерб Евразийскому экономическому союзу вряд ли принесет, - философски рассудил К.Токаев. - Другое дело, что яструдом представляю, как будет происходить это вступление Украины вЕвропейский союз, поскольку там очень строгие требования, аэкономика Украины находится вплачевном состоянии. Но это экономический союз, иесли он считает возможным присутствие Украины всвоих рядах, то, конечноже, нужно воспринимать это как реальность.



ЕСЛИ КТО-ТО, КОЕ-ГДЕ У НАС ПОРОЙ…



"Вишенкой на тортик" стал легкий троллинг К.Токаева в адрес модератора сессии, журналистки Маргариты Симоньян, (супруги телеведущего Тиграна Кеосаяна, прославившегося своими скандальными выступлениями о Казахстане).



- Я, пользуясь этой трибуной, хотелбы выразить некоторые претензии квысказываниям ряда российских депутатов журналистов идаже деятелей культуры: это абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана, -между делом заявил казахстанский лидер. - Эти высказывания мне неочень понятны. Начью мельницу льют воду эти деятели, которые иногда каким-тостранным способом комментируют решения руководства Казахстана или события, которые происходят в нашей стране?



М.Симоньян деликатно попросила эту дискуссию не продолжать, а в финале мероприятия даже выдала что-то похожее, если не на извинения, то на попытку сгладить неудобную ситуацию.



- Я думаю, те депутаты идеятели культуры, окоторых Вы говорили, один изкоторых близко сомной знаком, услышали Вашу позицию тоже, - ненавязчиво уточнила журналистка. -Вероятно, мы все действительно должны понять, что сейчас невремя ссориться илить воду намельницу тех, кто нас ссорит.



Какие выводы напрашиваются по итогам ПМЭФ? Наверное, самое главное, что можно быть экономическим партнером России, но при этом оставаться суверенным государством, ведущим собственную политику в интересах своей страны. Так, как это делает Казахстан, продолжающий свой мирный, многовекторный курс сотрудничества и остающийся нейтральным в военных и экономических конфликтах. Такая позиция пользуется признанием и заслуженным уважением в мире. Петербургский форум только лишний раз подтвердил это.



Рустам Абдрахманов Источник - ЦентрАзия

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