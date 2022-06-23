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Молдовская элита готова изменить идентичность своего народа ради объединения с Румынией, - Матлуба Ульджабаева
21:41 24.06.2022

Молдовская элита готова изменить идентичность своего народа ради объединения с Румынией

Румынские власти на днях, и далеко уже не в первый раз, заговорили о необходимости присоединения Республики Молдова к их стране. Им вторят местные, молдавские румыноунионисты. Причем, поскольку раньше подобные заявления Бухареста и молдавской унионистской "пятой колонны" ни к чему конкретному не приводили, теперь реализация этого плана прикрывается притянутыми за уши рассуждениями о том, что это единственная реальная возможность "интеграции Молдовы - в составе Румынии, уже являющейся его членом - в Европейский Союз".

Со своей стороны, проевропейские политические силы Молдавии тоже создают миф о рае на земле, который настанет, если Молдавия войдет в состав Румынии. Но если внимательно изучить вопрос, то окажется, что история отношений между странами долгая и очень тяжелая, а зачастую достаточно трагическая.

Апогеем, конечно, являлась оккупация Молдавии фашистской Румынией в 1941 году - террор, насилие, насильственная румынизация, преследование священнослужителей Московского патриархата. Но отношения оставались сложными и многие десятилетия после Второй мировой войны.

Можно ли провести исторические параллели в отношениях Румынии и Молдавии в наше время?

Без сомнения, можно найти очень много подобных исторических параллелей. Если сказать одним предложением: каким он был, агрессивный румынизм в прошлом, таким он остался и в настоящее время. И в период оккупации Бессарабии в 1918-1940 годах, и в период фашистской оккупации губернаторств Бессарабия и Транснистрия в 1941-1944 годах.

Еще в 80-е годы прошлого века было понятно, что наступает эпоха возрождения нацистских идей и соответствующего способа мышления, а значит и соответствующей политики властей. Тогда были популярны лозунги: "Чемодан! Вокзал! Россия!", "Русский Иван, собирай чемодан!", или даже заимствования напрямую у румынского нациста Зеля Кодряну - "Утопим русских в жидовской крови!" или "Русских за Днестр, евреев в Днестр!"

Собственно, вся нынешняя идеология и политика находящейся у власти "элиты" не несет ничего нового по сравнению с тем, что молдавский народ уже видел, уже пережил. Разве что отсутствуют признаки государственного открытого геноцида, концлагерей, гетто, газовых камер. Так ведь и в Европе не с них начиналось все. Все этим кончается.

Объединение Молдавии и Румынии невозможно в обозримом времени при сохранении в мире какого-то равновесия. Несомненно, что есть силы, которые стремятся к подобному объединению и даже финансируются из каких-то центров. Предположим на минуту, что им удалось собрать в Алба-Юлии (город в Румынии) или еще где-то какое-то количество своих сторонников, и они объявили о свершившемся факте - аншлюсе Молдавии и Румынии. Приднестровье, в том числе и город Бендеры, лишь посмеются. Гагаузы и болгары юга Молдавии вряд ли будут в восторге от такого счастья и скажут решительное "нет". Что предпримут северные районы с большим количеством украинских сел и цыганской диаспорой - большой вопрос.

И кто же в итоге присоединится к "братьям"? Несколько сел в Попрутье с Унгенами? Даже это весьма проблематично. Зато, какая кровавая буча вселенского масштаба может вспыхнуть, ведь без крови объединить Румынию и Молдавию не получится

При этом и Румыния, и Россия, и даже Украина могут быть в нее втянуты. Очевидно, что именно этого и добивается коллективный Запад во главе с США.

Европейскому союзу, имеющему свои проблемы с арабами и переселенцами из Африки, этот разгорающийся пожар на своем заднем дворе будет совершенно излишним. Ведь единственная его цель - втянуть Россию в новые неприятности. Но Россия умеет решать свои проблемы без оглядки на кого бы то ни было, что мы видим на примере нынешней спецоперации на территории Украины. Только молдавскому народу эта дикая и безумная авантюра его врагов принесет неисчислимые страдания и горе.

Румынская нация сформировалась в XIX веке на основе двух феодальных народностей, валахов и молдаван, проживавших на территории бывшего молдавского княжества между Карпатами и Прутом. В 1859 году сначала в Молдавии был избран господарь Александр Ион Куза, а через три недели его избрали и господарем Валахии. Таким образом, произошла уния - соединение двух государств в одно. В конце концов, его назвали Румыния.

Молдаване Бессарабии к этим процессам никакого отношения не имели. Они постепенно формировали свою молдавскую нацию в составе Российской империи. Правда, валахи Бухареста стали притеснять жителей бывшего Молдавского княжества, буквально насильственно подавляя их молдавский менталитет. Была даже расстреляна молдавская мирная демонстрация протеста.

Позже, в 1862 году, вся румынская письменность была переведена с кириллической графики на латинскую. Это вызвало недовольство румынских священников. Некоторые бежали в Бессарабию, основали Ново-Нямецкую лавру.

Через несколько десятилетий о молдаванах за Прутом речь уже вообще не шла. Тем не менее, несмотря на все насильственные действия по стиранию молдавского менталитета, объединение двух княжеств произошло мирно.

Совсем другое дело - восточные районы Молдавского княжества, Бессарабия. Эта территория вошла в состав России в начале XIX в. и никакого отношения к Румынии не имела. Здесь формировалась своя нация - молдавская, имеющая с румынами определенные сходства и общие черты. Но история пошла своим путем: существует молдавская нация и существует румынская нация. В настоящее время их соединение возможно только путем насилия, кровопролития и народных бедствий. Понятно, что среди современных молдаван Республики Молдавия существуют люди, которые считают себя румынами. Это их право и посягать на него нет никакого смысла.

Но еще больше насилие недопустимо в деле национального самоопределения больших групп людей, а тем более народов.

Молдаване сейчас переживают как раз такие трудные времена, когда они вроде независимы и свободны, они не оккупированы, как это было несколько раз в прошлом веке. Но их драма состоит в том, что компрадорская верхушка, считающая себя политической и культурной элитой нации, не признает свой народ нацией, а его государственность - законной и справедливой. Цель верхушки - в кардинальном изменении идентичности народа во имя геополитических интересов других стран. И каков будет исход этой драмы, покажет лишь время.

Матлуба Турсуновна Ульджабаева

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656096060


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