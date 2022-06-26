Ташкент. Как бороться с варварской обрезкой деревьев, - Ольга Краснова

13:23 28.06.2022 РУБЯТ СУК НА КОТОРОМ СИДЯТ ИЛИ КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕРЕВЬЯ ?



По данным ВОЗ, принятая Узбекистаном концепция охраны окружающей среды не реализуется. Годовая смертность от загрязнения воздуха в помещениях и атмосферного воздуха, по оценкам ВОЗ, составляла 81,1 случая на 100 тысяч населения (пятое место в Европейском регионе ВОЗ по этому показателю). Изменение климата в Узбекистане ведет к чрезмерной заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также к острым кишечным инфекциям. Узбекистан занимает 16-е место в рейтинге стран с наиболее загрязненным воздухом ( World Air Quality Report), 136-е место в мире в Индексе экологической эффективности (The Environmental Performance Index ).



В Ташкенте я часто сталкиваюсь с варварской обрезкой деревьев . В столице нет ни одного дерева не пострадавшего от "рук" службы благоустройства. Все они изуродованы неверной обрезкой, в итоге деревья превращены в разноразмерные столбы похожие на пальму или в убогий обрубок.



Польза, приносимая деревом человеку бесконечно велика. Они являются источниками чистого воздуха - только деревья поглощают углекислый газ и перерабатывают его в кислород, увлажняют воздух, понижают шум, собирают пыль, хвойные деревья очищают воздух, можжевельник и туи выделяют фитонциды, губительно действующие почти на все виды вирусов , деревья дарят драгоценную тень, которая жизненно необходима в такой жаркой стране как Узбекистан, где лето фактически начинается с мая и длится до середины октября.



От сведущих людей я узнала, что обрезка деревьев, при котором удаляется крона и все боковые побеги , впоследствии может привести к повышению его аварийности , прекращению роста и высыханию. Но, подобные мероприятия круглый год проводятся по всему Узбекистану, как говорится , и в жару и в холод, объясняя все безопасностью.



Никто не спорит, что нужно заниматься внешним видом деревьев, город не должен зарастать. Но есть очень важное уточнение: этим должны заниматься профессионалы, а не гастарбайтеры с электрическими пилами.



При неверной обрезке дерево становится хрупким, не может держать баланс. Если убрать нижние ветки ( скелетные), дерево уже не выдержит нагрузки, погибнет. Сотрудники службы благоустройства хокимията об этом не имеют представления.



В столице много кривых и косых деревьев , так как при обрезке смешается центр дерева и оно начинает медленно и верно клониться сторону, становится опасным, а при сильном ветре падать . И все это наблюдается повсеместно.



Есть только одно объяснение всему этому ужасу, это боязнь, если ветка дерева упадет кому-нибудь на голову или машину, то чиновника накажут. А за обрубок, что остался после обрезки - нет , потому что за такую обрезку деревьев нет наказания. Вот только в итоге в городах будут не зеленые деревья, а лишь непонятные пеньки. Но, такое объяснение не принимается.



От неверной обрезки постепенно в городах исчезают многолетние деревья, "легкие" города и тень для всего живого, что приводит к изменению климата становится намного теплее, нет спасения от пыльных бурь. На место умерших деревьев высаживают молодые, но , сколько надо приложить усилий и времени, чтобы они выросли и стали достойной заменой жертвам варварской обрезки.



В Узбекистане становится все меньше стрижей и ласточек , которые помогают человеку в борьбе с вредителями деревьев, они либо погибают, либо улетают в более благоприятные места, даже воробьи стали диковинкой. Человек своей необдуманной деятельностью уничтожает гнездовую и кормовую базу птиц , тем самым лишая их возможности жить. Из птиц при таких условиях выживают вороны, сороки и афганские скворцы, которые питаются пищевыми отходы , уничтожая при этом потенциальные очаги размножения заразы.



Как противостоять этому безумию? Как правильно и без вреда дереву сделать эту самую обрезку?



В связи с этим у меня появилось несколько вопросов к Павлу Волкову биологу, руководителю ННО "Индиго" и неравнодушному к этой проблеме человеку:-



Вопрос первый :- Скажите пожалуйста имеются ли в Узбекистане нормы и правила санитарной обрезки или методические пособия?



Ответ:- Как такого понятия нормы и правила вообще не должно быть на мой взгляд. Должны быть нормы и правила недопустимой обрезки, которая действительно может вредит дереву. У нас такая обрезка присутствует в 90% случаев. Выйдите посмотрите на любой точке в Ташкенте вы не найдете не одного дерева, которое бы не было обрезано с какой либо стороны. И не один из тех кто резал не сможет объяснить придерживаясь какой логики он это творил. Тупо чтоб больше нарезать и продать! Методические пособия я не видел. Но есть хорошие книги, где все деревья описаны и какой уход за ними нужен, как правильно и когда обрезку делать. Так что при желании можно делать все нормально не вижу проблем. У тех кто делает обрезку цель как можно больше напилить и продать. Есть такие точки куда привозится напиленное, там скупают и дают какие то деньги, на подобие пунктов приема баклажек у бомжей. Так же и службы благоустройства. Напилил, привез, продал! Больше напилил, больше получил. Чтобы напилить одну тележку бывает, что уродуют до 50 деревьев за один раз.



Вопрос второй:- Имеется ли в Узбекистане специальная служба по обрезке деревьев, которая бы соблюдала определенный порядок и технологию?



Ответ:- Я такой не встречал, пилят всегда разные организации и в основном это служба благоустройства, при чем почти все из них даже названия дерева, которое обрезают, не знают . Очень по- варварски последние годы относятся к зеленому фонду городов. И это уже сильно заметно!



Вопрос третий:- Какие деревья можно обрезать , а какие нет?



Ответ:- Как такого правила нет, одни можно другие нельзя. При необходимости любые деревья можно обрезать, просто нужно соблюдать правила и технику обрезки. Есть деревья крепкие, которые могут перенести даже жесткую обрезку к таким можно отнести сафору, шелковицу, чинару и другие которые как бы сказать живучие и они переносят сильную обрезку. Но это нельзя сказать, что полезно для них. Но у нас убивают деревья в основном по тому что производится обрезка в то время когда нельзя. Есть такие породы или виды деревьев которые значительно хуже переносят обрезку это каштаны, липы, березы и так же много других видов . Они начинают болеть от более меньшего числа удаления веток. Хвойные вообще не любят обрезку особенно нижних веток скелетных они сразу начинают болеть, особенно ели. Если помните за театром имени Навои были роскошные ели и в один год какой то дебил из службы благоустройства удалил нижние ветви и они на следующий год засохли. А так они многие десятилетия радовали глаз горожан и гостей столицы, были достоянием города. И вот по тупости одного или нескольких сотрудников город лишился достопримечательности. При необходимости с любым деревом можно работать по поводу обрезки. Но нужно знать, что и как делать и для чего.



Вопрос четвертый:- В какое время года разрешена обрезка деревьев?



Ответ:- Обрезка всегда делается в период, когда нет вегетации, то есть сокодвижения, когда дерево находится в состоянии покоя. Только санитарную обрезку можно делать в другое время года. Под санитарной обрезкой подразумевается только удаление сухих и поломанных веток, не более. То что у нас говорят, что делают санитарную обрезку. Эта обрезка не каким боком под санитарную не подходит. Это губительная для деревьев обрезка. И когда все видят, что режут ветки и деревья с зелеными ветками, все должны понимать что они уродуют деревья. Нельзя резать в период вегетации. Нарушаются процессы метаболизма в теле дерева.



Вопрос пятый:- Где используются обрезанные ветки после обрезки?



Ответ:- Службы которые режут ветки их продают. Обрезки превращают в опилки и прессуют, потом все это продается на строительных базарах как низкого качества ДСП. Продают на дрова для теплиц и каминов, и для предпринимателей, кто использует огонь. На использование газа для теплиц наложен запрет, вот они и топят чем попало. При чем сжигая не до конца высушенные и зеленые ветки, канцерогенов в атмосферу выделяется в сотни раз больше, чем от сжигание угля . При горении веток обильно выделяются опасные веществ. Но, у нас же "любая бизнес хороша", а экология на последнем месте!!



Вопрос шестой:- Ваши предложения по улучшению ситуации с обрезкой деревьев



Ответ:- Я считаю что ничего не возможного нет. Проблема административного характера, не тем людям поручили выполнять работы. Это как бы построили больницу, приобрели оборудование, но наняли туда не врачей, а "гастрабайтеров" при чем ничему не научили, сказали им вот все, делайте операции, и они творят, что хотят. И вот с этим и живем!! А было бы по другому, было бы все наоборот. И зеленый фонд города был бы в отличном состоянии и народ довольный был бы, что зелени много. Да и туристам не стыдно было бы показывать зеленый фонд города. А сейчас, что имеем, то имеем. Конкретное предложение полностью расформировать или реформировать службу благоустройства, она основной вредитель зеленого фонда города. Те люди кто метет дороги и убирает мусор не должны работать с зелеными насаждениями. Необходимо создать единую службу, которая бы занималась только зелеными насаждениями и отвечала полностью за полив , за посадку, и за состояние деревьев и кустарников, все относительно зелени городов. Сейчас за полив отвечают одни, за посадку другие, за обработку третьи, за уход четвертые, и в общем никто не отвечает ни за что. Невозможно точно найти из- за кого деревья сохнут и погибают, все переводят стрелки друг на друга . А так при любой недоделке или высыхании можно было бы спрашивать с одних и тех же, наказывать или поощрять. Я предлагал вв экспериментальном режиме взять один район города к примеру Яккасарайский и при условии того же самого финансирования навести порядок. Персонально с хокимом района Анваром Сайфутдиновым не один раз на эту тему беседовали. Но, он как разведчик ни да ни нет не говорит, все время обещаниями кормит. Хотя суть предложения довольно простая, взять и за год порядок навести в районе в целом и персонал обучить и весь зеленый фонд района привести в порядок . Разделить службу благоустройства, чтоб одна половина занималась чистотой , а другая зелеными насаждениями. И при удачном результате клонировать метод на весь город. Все можно исправить, было бы желание. Но хокимиаты это не пробиваемая структура, боящаяся проявлять инициативу.



С такими же вопросами я обратилась посредством телеграм - канала к депутату законодательной Палаты Олий Мажлиса Наврузу Юсупову, одному из ведущих международного эко-форума, проходившего в Ташкенте в начале июня месяца этого года, но ответа не последовало. Видимо депутат занят более важными делами, чем экология.



Но и без мнения государственного чиновника можно сделать вывод, что экосистему восстановить очень трудно, но если приложить усилия то пока еще можно . Необходимо создать единую службу, которая бы занималась только зелеными насаждениями и отвечала полностью за состояние зелени городов, то есть было бы с кого спросить . Можно также ( при том же финансировании) разделить службу благоустройства на две половины, одна по очистке города от мусора, другая по уходу за зелеными насаждениями с привлечением специалистов - лесников, озеленителей, арбористов - специалистов, которые проводят плановое обследование деревьев , сезонную санитарную обрезку, формирует кроны, при необходимости обрабатывают раны, выявляют аварийные деревья и пр.



Мечтать не вредно. Писать не вредно. Как это притворить в жизнь? Куда обратиться по этому вопросу? В Комитет по экологии и окружающей среды? Но это пассивная, вялая и "аморфная структура" с которой мне приходилось столкнутся и реагирования, кроме отписок не последовало ( об этом в другой раз). Чиновники этой структуры своим безразличием и бездействием "рубят сук" на котором сидят, ждут экологической катастрофы которая медленно приближается к "нашему дому".



Ольга Краснова Источник - ЦентрАзия

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