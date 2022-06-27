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Иностранцы, награжденные орденом Победа , - П.В. ГустеринИностранцы, награжденные орденом "Победа", - П.В. Густерин
00:11 29.06.2022

П.В. Густерин
Иностранцы, награжденные орденом "Победа"

Высшей воинской наградой СССР, орденом "Победа", награждались и иностранные военачальники. Примечательно, что все пятеро из числа иностранцев были награждены за организацию и руководство военными действиями в Европе и Африке, и ни один - за победу над милитаристской Японией. Кстати, даже из числа советских военачальников за победу над Японией был награжден только один, маршал Советского Союза Мерецков.

Здесь речь пойдет о деятельности иностранных военачальников в 1939-1945 гг., благодаря которой была достигнута Победа над нашим общим врагом.

Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, генерал армии, США, награжден 5 июня 1945 г.
При вступлении США во Вторую мировую войну в декабре 1941 г., начальник штаба армии США генерал Маршалл назначил Эйзенхауэра в отдел военного планирования армии США в Вашингтоне, где он занимался подготовкой вторжения союзников по антигитлеровской коалиции в Европу.
В сентябре 1941 г. Эйзенхауэр был произведен в бригадные генералы, а в марте 1942 г. ему было присвоено звание генерал-майора с назначением начальником оперативного отдела министерства обороны США.
В июне 1942 г. Маршалл назначил Эйзенхауэра на должность командующего войсками США в Европе.
В июле 1942 г. с присвоением звания генерал-лейтенант Эйзенхауэр был назначен руководителем операции "Факел" для вторжения западных союзников во французскую Северную Африку. Это первое крупное наступление западных союзников во Второй мировой войне было начато 8 ноября 1942 г. и успешно завершено в мае 1943 г.
Решение Эйзенхауэра сотрудничать во время кампании с французским адмиралом Франсуа Дарланом, сотрудничавшим с нацистами, вызвало бурю протеста со стороны союзников, но его решение поддержал президент Рузвельт. Затем Эйзенхауэр командовал морским десантом на Сицилию и Апеннинский полуостров, что привело к падению фашистского Рима 4 июня 1944 г.
24 декабря 1943 г. Эйзенхауэр был назначен верховным главнокомандующим экспедиционными силами западных союзников и в следующем месяце находился в Лондоне, готовясь к вторжению в Европу.
6 июня 1944 г. Эйзенхауэр отдал приказ начать вторжение в Нормандию. 25 августа был освобожден Париж.
В декабре 1944 г. Эйзенхауэру присвоили звание 5-звездочного генерала.
После победы в Арденнском сражении 7 марта 1945 г. войска западных союзников форсировали Рейн.

Бернард Лоу Монтгомери, фельдмаршал, Великобритания, награжден 5 июня 1945 г.
В начале Второй мировой войны Монтгомери возглавлял дивизию во Франции, а после эвакуации войск западных союзников из Дюнкерка командовал юго-восточной частью Англии в ожидании немецкого вторжения.
В августе 1942 г. премьер-министр Великобритании Черчилль назначил Монтгомери командующим 8-й британской армией в Северной Африке, которая незадолго до этого потерпела поражение и была отброшена немецким генералом Роммелем в Египет. Там Монтгомери восстановил боеспособность вверенных ему войск и после битвы при Эль-Аламейне в ноябре 1942 г. вынудил Роммеля отступить из Египта. Затем Монтгомери преследовал немецкие войска по Северной Африке до их окончательной капитуляции в Тунисе в мае 1943 г.
Монтгомери под командованием американского генерала Эйзенхауэра разделил успех при вторжении союзников на Сицилию в июле 1943 г., командуя 8-й армией, с которой продвигался по восточному побережью Италии, пока не был отозван, чтобы возглавить союзные армии во Франции в 1944 г.
Монтгомери изучил план операции вторжения западных союзников в Нормандию "Оверлорд" и предложил свои поправки, которые были одобрены Эйзенхауэром. Монтгомери командовал всеми сухопутными войсками западных союзников на начальных этапах вторжения в Нормандию, начатого в день "D", 6 июня 1944 года.
Будучи произведенным в фельдмаршалы, Монтгомери привел свои войска к победе через северную Францию, Бельгию, Нидерланды и Северную Германию и принял капитуляцию северных немецких армий 4 мая 1945 г. в Люнебургской пустоши.

Михай I Гогенцоллерн-Зигмаринген, маршал, Румыния, награжден 6 июля 1945 г.
Возглавив оппозицию военной диктатуре Антонеску, король Михай 23 августа 1944 г. приказал арестовать диктатора, что означало свержение военного прогитлеровского правительства и переориентацию Румынии на СССР. После этого король объявил войну Венгрии и Германии.

Михаил Роля-Жимерский, маршал, Польша, награжден 9 августа 1945 г.
1 января 1944 года был назначен главнокомандующим Армией Людовой под псевдонимом "Роля".
С 21 июля 1944 г. стал генерал-лейтенантом и был назначен верховным главнокомандующим войском польским.
Будучи членом президиума Национального Совета Польши, в 1944 г. возглавил министерство национальной обороны Польского комитета национального освобождения, а в 1945-1949 гг. являлся министром национальной обороны Польши.
3 мая 1945 г. Роля-Жимерскому было присвоено звание маршала Польши.

Иосип Броз Тито, маршал, Югославия, награжден 8 сентября 1945 г.
После оккупации Югославии Германией и Италией в апреле 1941 г. Коммунистическая партия Югославии под руководством Тито оставалась единственной политической силой, способной и готовой бороться с оккупантами и их пособниками на всей территории югославского государства. Многочисленные партизанские отряды, в которых преобладали коммунисты, были не просто вспомогательными средствами военных действий союзников по антигитлеровской коалиции, но и самостоятельной наступательной силой. Партизаны Тито стали грозой оккупантов и коллаборационистов.
После того как отряды Тито выдержали тяжелые операции войск Оси в январе - июне 1943 г., особенно в боях на реках Неретва и Сутьеска, западные союзники признали его лидером югославского сопротивления и обязали югославское правительство в изгнании прийти к соглашению с ним. В июне 1944 г. королевский премьер-министр Иван Шубашич встретился с Тито и согласился координировать с ним действия правительства в изгнании.
В октябре 1944 г. Красная Армия при поддержке партизан Тито освободила Сербию.

Источник - ЦентрАзия
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