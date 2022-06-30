 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вышел в свет труд о спасении ЦА от жажды Подземные воды: Сделать невидимое видимым Вышел в свет труд о спасении ЦА от жажды "Подземные воды: Сделать невидимое видимым"
12:06 30.06.2022

О книге "ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ: Сделать невидимое видимым"

В марте месяце текущего 2022 года, к Всемирному дню водных ресурсов (22 марта), ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) от имени структуры "ООН-Вода" издала 248 страничную фундаментальную книгу коллектива авторов под названием "Groundwater: Making the invisible visible", что в переводе на русский язык оригинально означает: "Подземные воды: Сделать невидимое видимым". Оригинал на английском языке. Книга опубликована также на французском и итальянском языках. На русском языке опубликовано только 16 страничное краткое содержание (рабочее резюме) книги.

На недавно (6-9 июня) проведенной в г. Душанбе второй Международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028" книга была презентована на параллельном мероприятии. По презентации развернулась широкая дискуссия. Автор этих строк получил экземпляр книги с дарственной надписью/памятным автографом одного из авторов. Ниже изложено общее положительное впечатление от книги/ восторженное мнение о книге.

Объемистая, авторитетная, хорошо изданная книга большого формата с иллюстрациями оказалось особенно тщательно подготовленным изданием, содержащим научно выверенные тексты, и произвел после внимательного прочтения громадное, хорошее впечатление. Книга состоит из многих глав Написано в высшей степени квалифицированно. Работа авторского коллектива заслуживает самой высокой оценки. Даже простой перечень 14 глав может, показывать ее уникальность.

В книге по материалам многолетних мировых и континентальных статистических и других данных освещается комплекс проблем, связанных с подземными водами. Круг изложенных вопросов и проблем имеющих самостоятельное значение таковы: состояние подземных водных ресурсов; юридические и другие институциональные аспекты управления подземными водными ресурсами; подземные воды и земледелие (сельское хозяйство); подземные воды для населенных пунктов; подземные воды и промышленность; подземные воды и экосистемы; подземные воды, водоносные горизонты и климатические изменения; региональные перспективы использования и охраны подземных вод; создание и обновление базы знаний; политика и планирование; оперативное управление подземными водами; трансграничные водоносные горизонты; и финансирование за устойчивое развитие. Книга делится на такие главы. Все эти и другие вопросы изложены как в проблемном плане, так и применительно к отдельным регионам в том числе - Центральной Азии (ЦА).

Сделаны крупные обобщения в континентальном масштабе. Впервые показаны многие новые аспекты проблемы охраны и рационального использования подземных водных ресурсов - части водных ресурсов Земли. Библиографический список, список цитированной литературы 703 единиц, что указывает на проведение масштабной, глубокой исследовательской и аналитической работы. В книге все проанализировано авторами, проверено, сопоставлены разные материалы, разные точки зрения. Подведены итоги развития использования подземных вод и выявлены генеральные направления дальнейших действий. Одним словом, хорошая, очень интересная и весьма содержательная книга. Аналогичного издания раньше не было.

Для нас, специалистов водного хозяйства стран ЦА большой интерес представляет главы: "Подземные воды и земледелие", и "Трансграничные водоносные горизонты". Указанные главы занимают особое место в книге, и содержать много полезных сведений. Обстоятельно изложенные содержания этих глав дают нам качественный скачок в развитии наших знаний, расширяют наше представление о ценности пресных подземных водных ресурсов. Это существенное достоинство и несомненная ценность книги.

Оказывается, мы, по сравнению с другими регионами Азии очень сильно отстаем в использовании пресных подземных вод в целях орошения. Публикация в целом представляет для нас в определенной степени общественное событие, учитывая широкий интерес экспертного сообщества стран ЦА к проблемам рационального, эффективного использования и охраны от истощения, загрязнения и засорения располагаемых водных ресурсов, в том числе - подземных (верховодка, грунтовые воды, горизонты межпластовых вод). Это самонужнейшая, вдохновляющая, талантливо написанная великолепная книга и достойна самой высокой оценки, восхищения и представляет для нас особую ценность.

Не подлежит сомнению, что данная книга послужит в известной мере стимулом дальнейшей углубленной теоретической и практической разработки вопросов комплексного широкого освоения, в том числе в целях орошения сельскохозяйственных угодий, масштабно располагаемых подземных водных ресурсов стран ЦА (98,9 куб. км включая Казахстан).

Необходимо отметить, что ЮНЕСКО выпустило в свет очень нужную книгу, а обязательное по возможности выполнение на практике изложенных в ней рекомендаций обеспечить устойчивое использование и охрану пресных подземных водных ресурсов.

Это книга, которую просто необходимо специалистам, экспертам и лицам, принимающим решения прочесть. Особенно актуален обязательный, как можно скорее перевод книги с английского языка на русский язык и по возможности и потребности на государственные языки стран ЦА.

инж. Сирожидинов Камолидин
г. Душанбе
30 июня 2022 г.
Email: SKSh-54@mail.ru

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656579960


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