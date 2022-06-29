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Бахадыр Мусаев: Хотел бы я дожить свой век и не тужить... Картины ташкентского живописца И.ХайдароваБахадыр Мусаев: Хотел бы я дожить свой век и не тужить... Картины ташкентского живописца И.Хайдарова
12:12 30.06.2022

Бахадыр Ф. Мусаев. Хотел бы я дожить свой век и не тужить...

Это нормальное чувство, которое, наверное, испытывает всякий нормальный человек на пороге ..Так нет же, перефразируя классика скажу, что тужу. И очень тужу, потому как, будучи отцом и дедом, не могу не думать о жизни и судьбах своих детей и внуков.

Быть может, нет серьезных оснований для тревог. Но телевидение, интернет, .. Вижу, слышу, читаю, размышляю, включив свое "социологическое воображение".

Не знаю кому как, а перед моими глазами на фоне и в контексте происходящих ныне событий в мире, зримо предстает неуклонно приближающееся светлое будущее человечества, извиняюсь, картина хаоса, охватывающего с каждым днем все больше и больше различных стран. Впрочем, каждый мало -мальски умеющий думать человек сам видит, что творится сегодня на земле.

Беженцы, энергетический кризис, "повисание" производства, угрозы наступления голода - вот далеко неполный перечень бед. За ними грядут иные - все это результат деятельности "братьев - демократов" Запада. Очевидно, благодаря таковым политикам и их политики обозначаются зримо контуры бардака планетарного масштаба. Вот, например, только вчера (29.06 2022г.) на страницах centrasia.org можно было прочитать статьи со следующими заглавиями.

Под Лисичанском нашли и отстреляли "Грузинский легион"
Украинские беженки в ЕС становятся секс-рабынями.
Западные поставки уже сделали Украину мировым центром нелегальной торговли оружием,

Открываем первую статью. Здесь с первых строк сообщается, что Лисичанск стал могилой для двух групп наемников из Тбилиси
Трупов много, куда их девать, или как вывозить?

Надо ли продолжать разговор о том, что на кону, кто и что стоит за разворачивающимися событиями на Украине.

И так каждый день с утра, включаю ли телевизор, компьютер, интернет, когда поток информации сносит крышу.

Чтобы шибко не тужить и обрести равновесие лично я слушаю Димаша, нахожу на YobTube картины ташкентского художника Исфандиера Хайдарова.

Вот они его фантастические лунные пейзажи, заставляющие внимать миру изображенного, слушать тишину.. Боже мой, какая это Красота, нет слов таких, чтобы выразить что чувствуешь. И все же невольно, глядя на нее, невольно идут в голову слова бессмертного Гомера "Дым отечества сладок" Следом, когда зришь красоту родного края и погружаешься в нее, то по законам ассоциативного мышления вспоминается изречение Бабура "Красота всегда права".

Так ли это на самом деле?

Не хочу больше рефлексировать на сей предмет и только напоследок скажу главное:

пусть сгинут носители зла, читай, политики и их политика с попытками обустроить мир по подобию бардака, где все покупается и продается .

Вот и все и не все, что мог и посчитал нужным сказать.

Бахадыр Ф. Мусаев 30 09 2022 Ташкент Тузель-2

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656580320


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