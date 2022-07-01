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Почему у современных казахов Слово не имеет действенной силы? - Н.Нуртазина
00:34 03.07.2022

Почему у современных казахов
Слово не имеет действенной силы?

Много пишут и говорят о культе Слова в кочевой культуре казахов, об особом отношении предков к красноречию и поэзии (хотя правильно говорить о культе Мудрого, Священного слова, а не любой велеречивости). А что мы наблюдаем в наши дни? Слово обесценено как никогда и уже не имеет никакой силы и действенности. А ведь в прошлые столетия одно-единственное слово могло остановить братоубийственную войну, произнесенный мудрецом один афоризм сразу менял коллективный настрой, вдохновлял воинов и невоинов, объединял народ, пресекал зло... В чем заключается в общих чертах причина такого ужасного положения?

Во-первых, это не правда, что Мудрое Слово гуляло в Великой Степи само по себе, и легко и просто побеждало зло и невежество, проникало во все поры общества. Еще Абай сетовал, что не имеет административно-политического рычага, а также финансовых ресурсов, чтобы его слова были приняты обществом и стали действенными и, скажем так, плодоносящими (а жил он при русском царе, который был далек даже от своего русского народа, тем более - от несчастных казахов).

На самом деле в древности Слово Мудреца подкреплялось Железной Рукой Короля (Султана), власть предержащего класса, не случайно были брахманы и их союзники- каста воинов и правителей, каста деятельных энергичных и патриотичных людей, которые не позволяли мудрости мудрецов и словам ученых быть поруганными и отверженными невежественной толпой, и потому эффективно и сразу обеспечивали их претворение в жизнь, даже если требуется во имя этого пожертвовать жизнью и свободой тех, кто упрямо не внемлет мудрому слову и заветам предков.

Считалось, что долг мудреца ("данышман"), святого, мыслителя, божественного поэта и т.д. - это через озарение, невидимую только для глупцов тонкую, сложную напряженную работу мысли и сердца отыскать Истину, сформулировать, изящно и правдиво выразить, написать труды и поэмы, предложить народу способы и пути достижения всеобщего Счастья, а далее в его обязанности уже не входило: стучаться во все двери, изощряться в словах и способах, пытаясь достичь понимания, кричать до хрипоты, унижаться, ходить с протянутой рукой, выпрашивать деньги на свои проекты и задумки, быть насмешкой в глазах толпы, жертвовать своим здоровьем и т.д. Все это "промоушн" делали Султан и его команда. А если нет слышащего Правителя и министров, то, как сказал об этом прямо наш великий Аль-Фараби, непризнанный мудрец, ученый, деятель науки имеет моральное право уехать из этой страны, из страны, которая не ценит Мудрое Слово и Науку, он может уехать навсегда и найти место, где его идеи и труды оценят, либо просто гордо молчать, жить в одиночестве и единении с Богом, - так сказал великий Аль-Фараби.

Иными словами, в древние времена для распространения Мудрости и Истинного Слова тоже требовались серьезные усилия, административно-политические и финансовые механизмы и рычаги. Надо было на физическом уровне ломать преграды и открывать дорогу Идее, Концепции, если надо (в случае упорного сопротивления Тьмы народного невежества, инерции старого мышления, козней различных злоумышленников) - силой подавлять все, что мешает Свету и продвижению Мудрости.

Во-вторых, надо правильно понимать культ Слова у наших предков: это был культ Мудрого Слова, который делал нетерпимым присутствие рядом его антипода, как: зло-словие, пусто-словие, скверно-словие, ложь, клевета, фейк, проклятье, матерщина, речевая агрессия и пр. Почему Слово мудрецов было действенным в нашей истории? (доколониальной истории). Потому что было самым настоящим образом законодательно, авторитарно запрещено пустословие и злословие. К сфере вербальной деятельности, феномену Слова, Письма и Речи обращались очень осторожно и с опаской: так, не все знают, а наши квасные патриоты замалчивают то, что в настоящей Казахской Традици (по своей сути мусульманской, по форме - тюркской, казахской) у большинства народа были сильно ограничены речевые права и функции, это касалось особенно женской половины общества и молодежи, также лиц, скомпрометировавших себя чем-то, замеченных в низком поведении. Они были обязаны молча слушать, но не говорить (за редким исключением). Языковое раскрепощение казахов постепенно началось в эру Колониализма, с XIX века….

Законы нашей Степи и мусульманства считали грехи языка, преступление словами более тяжелыми и опасными нежели даже грехи тела. Опасными как для души в загробном мире, так и для нормального развития земных обществ, для благополучия нарожда и семьи. У нас из-за неправильного толкования или глупого подражания западным демократическим моделям и законам агрессией считается лишь физическая агрессия. А вот убивание словами, словесные атаки, буллинг, насмешки, смачный мат даже в среде студентов университетов (якобы будущих интеллигентов) и многое другое считается чем-то малозначительным и не вызывает бурного осуждения не говоря о попытках юридического вмешательства в вопрос, пока все это не перешло на физический уровень. Но когда все эта грязь души и языка выливается у нас на уровень реальных атак и боев (типа Январских событий 2022), всяких садистских преступлений с расчленением и растворением в кислоте органов вчера только милой своей любовницы, изнасилований собственных или приемных малолетних дочерей, облюбованием уличных туалетов и приступами педофилии, и пр. пр.- это уже, извините, является борьбой со следствием, а не причиной...На самом деле Зло, Демонизм должны быть взяты в клещи и обузданы на всех уровнях одновременно: ментально-чувственном, речевом, телесном).

Запад забыл, что сам Христос сказал, что убить душу - это хуже, чем убить тело. В то же время надо понять, что Европа, Запад длительное время в своей истории благополучно развивались (за счет ограбления колоний афро-азиатского мира), и потому наладили хорошую систему образования, культуры, медицины, планомерно развивали светскую культуру и просвещение, так что среднестатистический европееец не имеет такого высокого уровня подсознательной агрессии, злости и невежества, которые имееют, например, казахи или русские, пережившие за последние века в своей истории жизнь в этаком коммунистическом "раю"-концлагере, также атмосфере всеобщего обмана, двойной морали, военной диктатуры и одновременно изощренной системы лжи и демагогии (спасибо М.Бакунину за определение сути русской государственности: что это веками "колоссальная и искусная система лжи, которой, пожалуй, еще не существовало во всемирной истории") .Поэтому может быть Западу и не нужны законы против речевой и ментальной агрессии, ограничений в сфере языка, мер по воспитанию культуры чувств и речи, а вот постсоветской Евразии можно было подумать о будущем своих народов, а не гоняться за модой Запада и рейтингам каких-то международных организаций.

Назира Нуртазина

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656797640


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