Почему современные казахи презирают каракалпаков, узбеков, вообще Центральную Азию? - Н.Нуртазина

00:32 04.07.2022 Почему современные казахи презирают каракалпаков, узбеков,

вообще Центральную Азию?

(часть 1)



Мы не имеем в виду официальную политику государства или мнение определенной части научной и творческой интеллигенции. Но страшная и горькая правда такова, что основная масса казахов, взрослых и молодежи, имеет в своей ментальности стойкое неприятие Центральной Азии, со всеми его "чурками"-мусульманами. Также есть в целом отвержение всего арабо-иранского и мусульманского. Это видно невооруженным глазом, это мы слышим и видим в университетах, в интернете, на улицах. И это - следствие манкуртизма и культурной перекодировки, а не что-то естественное и исторически закономерное. Потому что наши предки еще вчера, т.е. в XIXнач.-XX вв. жили мифологемой "алты алаш" (куда входили помимо казахов, узбеки, каракалпаки, киргизы, туркмены и др.), они грезили единством Золотой Орды; также они, преодолевая знойные пустыни и моря достигали священной Мекки и Медины и со слезами падали ниц при виде Каабы…



Во-первых, напрочь отсутствует элементарный интерес к центральноазиатскому региону, к культуре и истории соседних родственных народов. В голове среднего казаха и казашки живет стереотип, что эти народы все - "отсталые", бедные, традиционные, также фанатично религиозны (а казахи якобы всегда были лишь номинально мусульманами), также в массовое сознание внедрен страх, будто оттуда, с южных границ (а иногда и Китая) всегда исходит угроза: терроризма, диверсии, наплыва мигрантов, нежелательной мусульманизации, экспорта паранджи и пр.



Помню, многие годы читала общий курс "Истории Казахстана" для факультета международных отношений КазНУ им. аль-Фараби, и там учились ребята из Таджикистана: очень умные, старательные, говорили по-русски, все парни и одна девушка; все были очень воспитанные, красивые, настоящие восточные джигиты и девушки. Но наши студенты почему-то неохотно с ними общались, тогда как льнули к студентам из Южной Кореи и Китая, подлизывались к ним (как педагог с большим стажем я, конечно, замечала это). Я поняла, что причина - в ментальной болезни, в заискивании перед силой и богатством, "чья страна круче", тогда как абсолютно отсутствует историческая память и даже элементарное чувство доброты и товарищества. В конце семестра я принесла несколько экземпляров своей книги по истории Туркестанского края, и перед аудиторией особо отметила успехи студентов из Таджикистана, подчеркнув, что это - самая близкая нам по географии и культуре страна-сосед, и что ребята показали себя с самой лучшей стороны, поэтому я дарю им на память свои книжки. Не знаю, тронуло ли это молодых казахов-манкуртов или нет…



Во-вторых, раз нет интереса и живуч отрицательный этностереотип, то не востребована и объективная информация. Уровень знаний об истории, искусстве, географии соседней Средней Азии среди казахов просто смехотворно низкий. Даже стыдно говорить. Даже на исторические факультеты университетов Казахстана поступают выпускники средних школ с казахским и русским языком обучения, которые порой не слышали слово "Бухара" и путают названия столиц центральноазиатских республик, они могут сказать, что таджики - тюркоязычны, что туркмены живут на Кавказе и т.п. И даже в процессе учебы, получения высшего образования ввиду неправильно подобранного контента обучения даже магистранты гуманитарных факультетов - историки, филологи, философы и др. не знают элементарных фактов или имен из общей центральноазиатской истории. Когда говорят "тюркское единство", они всегда связывают это с древней и раннесредневековой эпохой, думая, что единство и взаимосвязи тюрков сводятся только к воспоминанию о древнейших этноязыковых корнях.



Приведу пример. Мною был разработан курс лекций для магистрантов-историков "Казахская интеллектуальная элита и восточное просветительство (конец 19-нач. 20вв.)", в содержании которого изучается духовно насыщенная история взаимосвязей казахской национальной интеллигенции движения "Алаш" с другими тюркскими элитами: татарской, узбекской, факты дружбы казахских интеллектуалов с кыргызскими деятелями, общение с Азербайджаном, Турцией и др., обсуждаются проблемы, контакты, типологическое сходство и особенности просветительства, сотрудничества тюркских лидеров нач. ХХ в. на пути духовного возрождения и модернизации. И за несколько лет преподавания данного курса каждый год магистранты-историки радуются и искренне благодарят меня за такой оригинальный и интересный курс, они с удовольствием ищут материал, готовят презентации, читают первоисточники, мемуары; и сами всегда диву давались: как это они до сих пор ничего не слышали и не читали про Джадидизм, про связи национальных элит; что только сейчас впервые узнали о кыргызском деятеле Ишангали Арабаеве, об узбеке Махмуде Бехбуди и младобухарцах, об особой роли татарской интеллигенции и т.д. То есть мной было замечено, что в подсознании казахской молодежи все же есть естественная тяга и интерес к Центральной Азии, тюркскому миру, нашей полной драматизма общей истории начала ХХ века. Но кто виноват в том, что детей и молодежь обучают и информируют однобоко? Так сказать, в примитивном узкоэтническом ключе, а "глобальное" преподносят лишь как интерес к Америке, Франции, Южной Корее, Японии и т.д., но всегда обходят Центральную Азию и мусульманский фактор? Это уже другой вопрос.



Еще одно воспоминание. Много лет назад на одном уроке в КазГУ по дисциплине "История духовной культуры казахов" я упомянула каракалпаков как небольшой родственный тюркоязычный народ, живущий по соседству. В это время на лице у одного студента изобразилось такое недоумение, он не мог скрывать своего удивления или возмущения и переспрашивает: "Кто????! Каракалпаки??? Извините, я не понял…. Они же …как… как цыгане?!". Теперь, в свою очередь, не поняла его я… Оказалось, что парень (казах, учился на рус. отделении, кажется, был родом из Алматинской области) подразумевал под каракалпаками даже не истинных каракалпаков, а репатриантов-оралманов, т.е. казахов, переехавших из Узбекистана, Каракалпакии. Их у нас презрительно окрестили "каракалпаками", местные казахи смотрели на них искоса, относились как к отсталым, бедным мужчинам и женщинам, одетым в длинные традиционные платья и в платках, имеющим какие-то странные черты в своем менталитете и т.п. После этого мне стало все ясно: при слове "каракалпак" у среднестатистического современного казаха возникает лишь единственная ассоциация с бедными, унылыми мигрантами из этого региона.



Мне оставалось развести руками, и все же я тогда дала короткий комментарий примерно такого содержания: "Я понимаю и признаю факт деградации и кризиса данного народа, и надо всегда помнить нам, что именно низовья Амударьи, где они компактно проживают, к их несчастью, оказались эпицентром Аральской экологической катастрофы. Легко ли такое пережить? Болезни, нищета, кризис… А я знаю и скажу вам, что это нормальный, очень близкий казахам в этноязыковом и культурном плане тюркоязычный народ. В культурно-бытовом отношении в XIX веке было так: каракалпак представлял собой нечто переходное от казаха к узбеку, олицетворявший такой синтез. Они равно близки и к казахам, и узбекам. Лично я ассоциирую это слово "каракалпак", этноним с нормальной полноценной культурой и искусством, богатой традицией этого народа, интересной историей. Сразу вспоминаю знаменитый сборник, изданный в советское время в Москве "Материалы по истории каракалпаков", солидный серьезный сборник извлечений из арабо-персидских источников (или МИК, у нас среди профессиональных историков приняты аббревиатуры для таких знаменитых и ценных сборников, как МИТТ - Материалы по истории туркмен и Туркмении, МИКХ - Материалы по истории казахских ханств и т.д.).



У каракалпаков были свои великие поэты, классики, как Бердах, Ажинияз и другие; были знаменитые поэты-жырау, эпическая традиция очень впечатляет. Каракалпакские батыры вместе сражались с нашими предками против калмыков-джунгар, участвовали во многих восстаниях против царизма, входили в состав Казахского ханства, позже - Хивы, одно время были даже частью КазССР. Но, как говорится, "тағдыр"-судьба… Они связаны со многими народами-братьями, в целом по менталитету это скорее мирный, трудолюбивый тихий народ, уже с XVIII-XIX вв. попавший в неблагоприятные социально-политические и экологические условия…. В отличие от Вас, дорогие студенты, я имею в своем сознании объективное, научно-историческое представление о каракалпаках, и упоминание этого народа в контексте духовного прошлого казахов - вполне уместно. А вообще следует помнить, что любой народ или страна может в ходе истории потерять определенные достижения, переживать полосу невзгод, борьбу за биологическое самовыживание, поэтому историю народа надо оценивать и видеть в динамике…. Это временно, и вот увидите, вся Центральная Азия возродится: и экология, и экономика, культура, и самое главное: будет восстанавливаться культурное единство и братство. Оралманов-казахов тем более нельзя презирать и называть "цыганами" (в конце концов цыгане - тоже народ, сообщество, попавшее в определенные странные условия, вынудившие их скитаться по земле….). Ваши предки, казахи еще в нач. ХХ в. тоже выглядели как узбеки, таджики, каракалпаки.. Носили такие же одежды и были мусульманами. Хотя бы в память о них нельзя так отзываться о соседних народах плохо.. Надо лучше знать свою историю…"



"Сказала - как в воду глядела", сказали бы наверное русские: с приходом к власти Ш. Мирзияева и новым этапом казахско-узбекских отношений действительно получила мощный импульс идея интеграции Центральной Азии. Также, к настоящему моменту так наз. "цыгане"-казахские репатрианты из Каракалпакии в целом успешно адаптировались в РК, благодаря трудолюбию и терпению они сумели найти свою нишу в обществе, открывают бизнес, успешны как аграрии, в строительстве, торговле и др. Их дети и внуки уже мало чем отличаются от остальных казахстанцев, мы это видим и наблюдаем. Интересно, что многие работодатели, прежде всего русской национальности (поскольку у них нет снобизма и всяких предрассудков и чванства как у местных казахов, а только деловой настрой), сказали, что с удовольствием нанимают на работу именно каракалпакских казахов и оралманов-возвращенцев в целом - ввиду их крайнего трудолюбия и хорошей ментальности, что они - не пьющие, и что женщины их не такие задиристые и нахальные, как местные казашки…).



P.S Несколько раз в своей истории казахский народ спасался в объятиях братьев-мусульман Центральной Азии: во время джунгарско-калмыцкого завоевания 1723-25 гг., и в 20-30-е годы ХХ в., когда сотни тысяч грязных и голодных казахов (хуже чем "цыгане") хлынули на юг, в силу мусульманского единства и гуманизма узбеки, таджики, кыргызы, афганцы-пуштуны, каракалпаки и другие приютили, открыли им двери, выделили земли, спасли от голодной смерти. Многие так и остались жить в тех регионах и странах.



А кто такие коренные жители современного Казахстана? Это - чудом уцелевшая (согласно основательным исследованиям проф. Т. Омарбекова каннибализм, поедание трупов людей, в казахских аулах 30-е годы во время массового голода был повсеместным, так что можно сказать даже, что перед нами в большинстве и во всей красе - потомки каннибалов ХХ в.), жалкая горсточка бывших казахов-мусульман (носивших длинные платья, бритоголовые, в засаленных среднеазиатских чапанах и тюбетейках), которые - поскольку большая часть популяции вымерли от голода, революции и репрессий - смешалась с русскими и другими переселенцами, советизировалась, с горем пополам модернизировалась, забыла всю свою историю, язык, веру, традицию, даже национальный костюм, стала говорить по-русски, пить водку, петь песни на русский лад (истинная музыка и танцы казахов эпохи мусульманской Золотой Орды и Казахского ханства были совсем другие!), облачилась в русско-европейские одежды, женщин переодели в короткие платья и т.д.



После этого эта сомнительная горсточка KZ и родившиеся от них потомки стали уже …не переваривать азиатскую "перенаселенность", "многодетных", "черномазых", "маргиналов" и пр. Благо, миллионы их этнических братьев во время Голодомора своей мученической смертью освободили им территории и облегчили жизнь будущем поколениям, чтобы сейчас не во всем Казахстане было как в Чимкенте или Узбекистане. Они, современные казахи РК, якобы более "культурные" и "цивильные", все время морщат и брезгливо зажимают нос, типа "фу, кто эти, аралманы всякие, понаехали эти узбеки да киргизы….ой, эти бородачи, муллы да салафиты, талибы, не дай бог понаедут…" и пр., - не понимая или не желая понимать, на чьих костях и крови на самом деле выросло их нынешнее более или менее лучшее экономическое, демографическое положение и благосостояние, кому и каким историческим событиям они обязаны тем, что в малонаселенном огромном Казахстане в XX-XXI вв. легче дышится и нет тесноты, и на улицах городов не так уж много мелькает черномазых….



Назира Нуртазина

(Казахстан) Источник - ЦентрАзия

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