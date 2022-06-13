"Ошмяк" Алтынбек Эргешов стал полпредом президента (губернатором) Нарынской области Киргизии

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11:06 04.07.2022
Сегодня распоряжением президента С.Жапарова назначен
ЭРГЕШОВ Алтынбек Калдарович
[..1972 - ..]
Род. в гор. Узген Ошской обл.
? - янв. 2009 - заведующий отделом маркетинга и государственных закупок управления делами президента Кыргызстана.
С 12 янв. - 12 нояб. 2009 - помощник президента Кыргызстана К.Бакиева
С 17 сент. 2012 - зам. руководителя Аппарата правительства – заведующий отделом организационно-инспекторской работы и регионального мониторинга Аппарата правительства КР.
С 11 окт. 2012 - заведующий отделом организационно-инспекторской работы и местного самоуправления Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
С 6 мая 2016 - заведующий отделом организационно-инспекторской работы и местного самоуправления Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
председатель совета директоров ОАО "Государственная ипотечная компания".
с 10.2021 - 13.06.2022 - начальник управления по подготовке решений президента и Кабинета министров Администрации президента Кыргызстана.
с 3.07.2022 - полпред президента в Нарынской области
Имеет классный чин Советника государственной службы 1 класса.
Награжден Почетной грамотой Управления делами Президента КР.
В 2009 году награжден значком "Отличник финансово-экономической службы".
Женат. Четверо детей.