"Ошмяк" Алтынбек Эргешов стал полпредом президента (губернатором) Нарынской области Киргизии

11:06 04.07.2022

Сегодня распоряжением президента С.Жапарова назначен



ЭРГЕШОВ Алтынбек Калдарович



[..1972 - ..]

Род. в гор. Узген Ошской обл.



? - янв. 2009 - заведующий отделом маркетинга и государственных закупок управления делами президента Кыргызстана.



С 12 янв. - 12 нояб. 2009 - помощник президента Кыргызстана К.Бакиева



С 17 сент. 2012 - зам. руководителя Аппарата правительства – заведующий отделом организационно-инспекторской работы и регионального мониторинга Аппарата правительства КР.



С 11 окт. 2012 - заведующий отделом организационно-инспекторской работы и местного самоуправления Аппарата Правительства Кыргызской Республики.



С 6 мая 2016 - заведующий отделом организационно-инспекторской работы и местного самоуправления Аппарата Правительства Кыргызской Республики.



председатель совета директоров ОАО "Государственная ипотечная компания".



с 10.2021 - 13.06.2022 - начальник управления по подготовке решений президента и Кабинета министров Администрации президента Кыргызстана.



с 3.07.2022 - полпред президента в Нарынской области



Имеет классный чин Советника государственной службы 1 класса.



Награжден Почетной грамотой Управления делами Президента КР.



В 2009 году награжден значком "Отличник финансово-экономической службы".



Женат. Четверо детей.