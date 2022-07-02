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Рейтинг арабских стран по численности христианского населения, - П.В.ГустеринРейтинг арабских стран по численности христианского населения, - П.В.Густерин
12:50 04.07.2022

П.В. Густерин

Рейтинг арабских государств
по численности христианского населения

За прошедшее десятилетие в связи с террористической деятельностью запрещенной в России организации "Исламское государство в Ираке и Леванте" и прочих деструктивных сил, развернувших гонения на христиан, религиозный состав многих арабских государств значительно изменился.

Цель данного рейтинга – отразить актуальную информацию по христианскому составу населения арабских стран по обновляющимся в режиме реального времени данным ООН (Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения).

Информация "Рейтинга" актуальна по состоянию на 4 июля 2022 г.

1. Египет – 5,46 млн чел. (5,1% населения страны).
2. Ливан – 3,02 млн чел. (38,2% населения страны).
3. Судан – 2,51 млн чел. (5,5% населения страны).
4. Саудовская Аравия – 1,61 млн чел. (4,4% населения страны).
5. Эмираты – 1,30 млн чел. (12,6% населения страны).
6. Сирия – 0,85 млн чел. (5,2% населения страны).
7. Кувейт – 0,68 млн чел. (14,3% населения страны).
8. Катар – 0,44 млн чел. (13,8% населения страны).
9. Оман – 0,40 млн чел. (6,5% населения страны).
10. Ирак – 0,39 млн чел. (0,9% населения страны).
11. Бахрейн – 0,25 млн чел. (14,5% населения страны).
12. Иордания – 0,24 млн чел. (2,2% населения страны).
13. Ливия – 0,19 млн чел. (2,8% населения страны).
14. Палестина – 0,13 млн чел. (2,4% населения страны).
15. Алжир – 0,09 млн чел. (0,2% населения страны).
16. Йемен – 0,06 млн чел. (0,2% населения страны).
17. Марокко – 0,03 млн чел. (0,1% населения страны).
18. Тунис – 0,024 млн чел. (0,2% населения страны).
19. Джибути – 0,023 млн чел. (2,3% населения страны).
20. Мавритания – 0,015 млн чел. (0,3% населения страны).
21. Сомали – 0,014 млн чел. (0,1% населения страны).
22. Коморские Острова – 0,005 млн чел. (0,5% населения страны).

Источник: https://countrymeters.info/ru .

Источник - ЦентрАзия
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