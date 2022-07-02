Рейтинг арабских стран по численности христианского населения, - П.В.Густерин

12:50 04.07.2022

П.В. Густерин



Рейтинг арабских государств

по численности христианского населения



За прошедшее десятилетие в связи с террористической деятельностью запрещенной в России организации "Исламское государство в Ираке и Леванте" и прочих деструктивных сил, развернувших гонения на христиан, религиозный состав многих арабских государств значительно изменился.



Цель данного рейтинга – отразить актуальную информацию по христианскому составу населения арабских стран по обновляющимся в режиме реального времени данным ООН (Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения).



Информация "Рейтинга" актуальна по состоянию на 4 июля 2022 г.



1. Египет – 5,46 млн чел. (5,1% населения страны).

2. Ливан – 3,02 млн чел. (38,2% населения страны).

3. Судан – 2,51 млн чел. (5,5% населения страны).

4. Саудовская Аравия – 1,61 млн чел. (4,4% населения страны).

5. Эмираты – 1,30 млн чел. (12,6% населения страны).

6. Сирия – 0,85 млн чел. (5,2% населения страны).

7. Кувейт – 0,68 млн чел. (14,3% населения страны).

8. Катар – 0,44 млн чел. (13,8% населения страны).

9. Оман – 0,40 млн чел. (6,5% населения страны).

10. Ирак – 0,39 млн чел. (0,9% населения страны).

11. Бахрейн – 0,25 млн чел. (14,5% населения страны).

12. Иордания – 0,24 млн чел. (2,2% населения страны).

13. Ливия – 0,19 млн чел. (2,8% населения страны).

14. Палестина – 0,13 млн чел. (2,4% населения страны).

15. Алжир – 0,09 млн чел. (0,2% населения страны).

16. Йемен – 0,06 млн чел. (0,2% населения страны).

17. Марокко – 0,03 млн чел. (0,1% населения страны).

18. Тунис – 0,024 млн чел. (0,2% населения страны).

19. Джибути – 0,023 млн чел. (2,3% населения страны).

20. Мавритания – 0,015 млн чел. (0,3% населения страны).

21. Сомали – 0,014 млн чел. (0,1% населения страны).

22. Коморские Острова – 0,005 млн чел. (0,5% населения страны).



Источник: https://countrymeters.info/ru .