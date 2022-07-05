Дерутся из-за наркотика… (о сахарном ажиотаже в Казахстане и немного о ведической и суфийской теории питания)

00:25 07.07.2022

Дерутся из-за наркотика…

(о сахарном ажиотаже в Казахстане и немного о ведической и суфийской теории питания)



В публикации на страницах British Journal of Sports Medicine 2017 г. приводится пример: мыши страдают, когда их лишают сахара, и эффект похож на тот, который испытывают наркоманы, лишенные кокаина// https://www.bbc.com/russian/vert-fut-45668941



"Если человек правильно питается, то ему не нужны никакие лекарства" (из принципов Аюрведы- древнейшей науки о жизни)



Конечно, многим это покажется неправдой и фантазией, но на самом деле есть самая настоящая связь (скажем так, скрытая) между культурой питания народа (также отдельного человека) и его ментальностью, уровнем интеллектуальных и духовно-нравственных качеств, характером. Регулируя традицию питания, обеспечивая продовольственную безопасность можно добиваться психокоррекции того или иного сообщества, улучшения его не только физического, но и ментального здоровья. Правда, эффект будет не сиюминутный, а долгосрочный. Кто живет по принципу "после нас - хоть потоп" не примут этот принцип. Мудрецы и истинные патриоты своих народов всегда смотрели в корень, тогда как глупые правители и правительства пребывают в иллюзии и попусту тратят огромные энергии, финансовые средства для спасения и организации государства, решения насущных проблем, по сути строя карточный домик на песочном основании….



В учениях Востока (а западные материалистические теории уже полностью показали свою несостоятельность и непригодность для спасения гибнущего человечества) народ метафорически сравнивается с ребенком (тем более - если речь идет о малообразованных и проблемных этносах, например, вышедших из векового рабства и т.д.). Долг Правителя и образованной элиты - учить его как жить, как разговаривать, воспитывать детей, беречь свое здоровье, питаться.



Да, это звучит (как раз для этого "ребенка") банально, средневеково, клерикально, феодально-патриархально, возмутительно, преступно и т.д. и т.п. Но увы, Божья правда и законы подлунного мира таковы, и баста…Поэтому в эпохи, когда не было интернета и сатанинской демократии, Правитель, Мудрец и Элита многие вещи делали и организовывали, не всегда предавая огласке и обсуждению через всякие референдумы и дебаты, вступая в беседу с этим придурковатым мальчиком или молодым человеком по имени "народная масса". Ребенок ненавидит строгого воспитателя и учителя, он не видит своих недостатков, своего неведения, он безрассудный, ему море по колено, поэтому Взрослый (Отец, Мать, Учитель) должны применять методы как пряника, так и кнута. Между прочим, мы здесь излагаем упрощенно философию Абу Насра Аль-Фараби. А вообще, еще легендарный Гермес Трисмегист, древнейший мудрец, "триждывеличайший", маг и философ Египта, обожествленный потомками, передал как аксиому принцип: как вверху, так и внизу.(т.е. принцип аналогии, иерархии в Космосе. Значит, нет примитивной западно-европейской демократии, а есть иерархия, иерократия, аристократия "власть лучших" и т.д.).



В данному случае: если пропагандой, хорошими законами, различными ограничениями (в том числе дополнительными налогами на произволство и продажу такого яда и наркотика, как белый рафинированный сахар) не учить народные массы основам правильного питания, тем более в условиях тысячекратно ухудшившейся за последний век экологии, климатических измненений, стрессов, то говорить о "качественной трансформации нации", мягко говоря, преждевременно и наивно. Можно говорить разве что о "генетически модифицированной", токсичной и биологически, и ментально, весьма проблемной нации.



Например, поражает сахарный ажиотаж в Казахстане. Да, писали ранее, что именно СССР по потреблению промышленного (или "добавленный") белого сахара на душу населения занимало в мире первое место - в силу невежества, низкой информированности совков о вреде этого продукта, не исключалась и сознательно продуманная политика коммунистов на интоксикацию, спаивание и одурачивание собственного народа. Тогда как в западных странах благодаря свободе прессы, демократии все таки велись свободные дискуссии на тему питания и продуктовой безопасности, и какая-то часть была все же осведомлена.



Зачем люди убиваются из-за этого сомнительного пищевого (если его можно так назвать) продукта, который 100% не имеет никакой пользы организму, более того, является простейшим наркотиком, разрушающим генофонд, приводящим к опасным заболеваниям, ухудшающем память, когнитивные способности и т.д.?! Есть понятие "натуральный сахар", т.е. лакоза, фруктоза имеются в молоке, овощах и фруктах. Многие умные люди заменяют сахар на мед, хотя в современном пчеловодстве тоже возникли проблемы, недобросовестные бизнесмены чуть что накачивают пчел антибиотиками, кормят тем же белым сахаром для увеличения их производительности и т.д. (как-то приходилось общаться с хорошими русскими пасечниками, они и рассказали мне). В мою задачу не входит доказывать вред сахара - абсолютно мертвого, переработанного продукта (когда все полезные свойства свеклы уничтожаются в процессе переработки, в общем не зря называют сахар - "белая смерть"), остаются лишь калории и вкус, а постоянное употребление приводит к зависимости, не говоря о другом.



В ведической философии и древнеиндийской теории питания Аюрведе пища делится на три группы, и такие напитки/ продукты, как современный промышленный сахар, алкоголь, несвежее красное мясо (также избыток мясной пищи вообще), жареное, слишком острое, подогретая еда (тем более в современной микроволновке) и пр. попадают в разряд вредной категории. Доказано, что эти виды продуктов делают людей тупыми, ленивыми, агрессивными, сексуально распущенными и т.д. Мудрецы Индии говорили : "человек есть то, что он кушает".



Почти то же самое мы видим в Суфизме, в медицине Пророка (исламская теория питания и исцеления). Ее развивали великий Ибн Сина, многие врачи Арабского халифата (хотя многие из них были по происхождению евреями). В суфизме, в том числе учении и практике Ясавийского тариката правильному питанию уделялось огромное внимание, помимо обязательного мусульманского поста практиковались добровольные ("нафиль") посты, когда человек 40 дней питался лишь после заката солнца несколькими финиками, родниковой водой, возможно маленькой лепешкой, и даже мед как продукт "животных" исключался при этом временно из рациона. Хорошо, это для аскетов и суфиев. Но мудрецы Казахской степи распространяли многие полезные знания относительно питания и для обычного народа.



К примеру, в древности мясо животных, да и то экологически чистое и очень свежее, т.к. не было никаких холодильников и погребов, притом зарезанное по всем правилам шариата (т.е. кровь из туши сразу выливается через перерезывание шейных артерий, а с кровью при таком способе выводятся все шлаки) было когда-то необходимо кочевникам-воинами для получения достаточного количества энергии "раджас" (по индийской теории), то есть дающие огромную силу, волю, решимость для ведения войн и дальних походов, выживания в условиях экстенсивного скотоводства постоянных передвижений, стычек, охоты, тренировок коней и пр.



Помню, в 90-е годы мы бывали в Алма-Ате на встречах со многими знаменитыми целителями, медиумами. И на своей лекции приехавший из России целитель, знаток тибетской медицины Виктор Востоков на вопрос о мясе (хотя всякие окружившие его веганы и сыроеды напряженно ждали от него желаемого отрицательного ответа) ответил мудро, примерно так: "ну, иногда можно съесть свежее мясо ягненка, только что зарезанного (т.е. как это делали древние казахи - Н.Г. ), или при слабости приготовить горячий куриный бульон, ничего в этом плохого нет".



Но вот вопрос другой: уже после наступления колониализма ( с конца 18 в.) такой потребности в энергии и потребления мяса у казахов уже не было, они все стали лежебоками и болтунами, уже не воевали и далеко не кочевали, не завоевывали территории, и даже стали фактически безработными "дембелями". Между тем никто организованно, в масштабе государства, ханы и бии, в результате обсуждения на Курултае в Ордабасы или где- то тогда не принял историческое решение или постановление типа "Об упорядочении быта, культуре и рационе питания", где были бы по крайней мере в качестве рекомендации народу разъяснена необходимость ограничения потребления мяса в зависимости от кардинальной ломки всего образа жизни и начала модернизации; зато рекомендовать, возможно, развивать товарное животноводство, улучшать селекцию, наладить экспорт в Индию, Иран, Китай, Европу и т.д. Впрочем… проблема была в том, что казахи в это время уже потеряли свою государственность, и начали вести элементарную борьбу за выживание...



Назира Нуртазина