 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 06.07.2022
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Британского премьера Б.Джонсона уговорили уйти в отставку
12:15 07.07.2022

Британские СМИ сообщают, что полчаса назад на приватном совещании высшего руководства Консерватиной партии Борис Джонсон был вынужден согласиться подать в отставку. Заседание проходило "в крайне напряженной атмосфере", ряд допущенных в зал "членов британского парламента" не скупились на обвинения в адрес премьера, называя его "дураком" и "дебилом". Джонсон долго оправдывался (еще утром он категорически заявлял, что ни при каких условиях не подаст в отставку). Судьбу кабинета, как обычно, решил неформальный совет генеральных спонсоров партии, которые категорически и единодушно выступили против Джонсона. В настоящий момент речь идет о процедуре и сроках исполнения обязанностей старым премьером премьерских обязанностей. Формально, он может вполне законно занимать свой пост еще почти три месяца - дожидаясь выборов нового официального лидера партии, однако, согласятся ли его победившие противники на такую пролонгацию полномочий "хромой утки" - весьма сомнительно.

Официально об отставке кабинета Джонсона будет объявлено сегодня вечером или завтра утром.

В преемники Джонсону британские СМИ и аналитики дружно "сватают" политика индусского происхождения - Риши Сунака.

Риши Сунак – главный секретарь Казначейства (2019–2020), канцлер Казначейства (2020–2022). В 2020 году весьма энергично, а главное - эффективно действовал при подавлении эпидемии КОВИДа

Источник - ЦентрАзия
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