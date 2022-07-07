На митинге дробью в cпинy ранен экс-премьер Японии Синдзо Абэ

08:23 08.07.2022

Японские СМИ сообщают о покушении на бывшего премьер-министра страны и влиятельного функционера правящей Либерально-демократической партии Синдзо Абэ.



Во время выступления на митинге в городе Наре неизвестный из толпы выстрелил в грудь оратору из пока неустановленного огнестрельного оружия.



Насколько серьезно ранен Абэ - данные противоречивы: часть СМИ сообщает, что "ранение не смертельное", другие утверждают, что ранение тяжелое и экс-премьер потерял сознание при транспортировке в больницу".



Синдзо Абэ занимал должность премьер-министра в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Одновременно был председателем Либерально-демократической партии Японии.



Подозреваемый стрелок задержан. Его мотивы не низвестны.



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По последней информации - стрелял уроженец города Наре, 40-летний Тэцуя Ямагами, бывший военный моряк, он выстрелили не в грудь, а в спину Абэ из кустарного дробовика минимум два раза. Состояние Абэ - "критическое"