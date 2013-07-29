Синдзо Абэ скончался? на операционном столе

09:39 08.07.2022 Ряд японских СМИ сообщают, что врачами искусственно поддерживается жизнедеятельность ряда органов экс-премьера, но мозг уже "умер". Ожидается согласие родственников на отключение аппаратов кровообращения и дыхания.



Си́ндзо А́бэ (яп. 安倍 晋三 Абэ Синдзо:, род. 21 сентября 1954, Нагато, Япония) - японский государственный и политический деятель. Председатель Либерально-демократической партии (2006-2007, 2012-2020 гг.)



57-й и 63-й Премьер-министр Японии в 2006-2007 и 2012-2020 годах соответственно, проработавший дольше всех на этом посту в истории страны.



Синдзо Абэ происходит из известной в политическом мире семьи. Его дед по материнской линии - Нобусукэ Киси, бывший премьер-министр страны. Его отец - Абэ Синтаро в прошлом занимал пост министра иностранных дел Японии.



Семья Абэ в 1956 году: его мать Еко Абэ, Синдзо Абэ в возрасте двух лет (слева), его отец Синтаро Абэ и его старший брат Хиронобу.

В 1977 году Синдзо Абэ окончил университет Сэйкэй, где изучал политологию на юридическом факультете. Затем переехал в США, с 1978 по 1979 год учился в Университете Южной Калифорнии. В 1979 году вернулся в Японию, получив работу в сталелитейной компании "Кобэ Стил" и проработал там три года.



Политическая карьера

В 1982 году начал политическую карьеру, став секретарем министра иностранных дел (своего отца, Синтаро Абэ). Член Либерально-демократической партии Японии. В 1993 году был избран в Палату представителей японского парламента от префектуры Ямагути. В 1999 году он стал директором отдела социальных дел.



С 2000 года Абэ работает в правительствах Мори и Коидзуми. С 2003 по 2004 годы он был генеральным секретарем Либерально-демократической партии Японии. В октябре 2005 года занял пост генерального секретаря кабинета министров. Наблюдатели расценили это назначение как признак того, что премьер-министр Дзюнитиро Коидзуми готовит Абэ в качестве своего преемника.



Первое правительство Абэ

20 сентября 2006 года Синдзо Абэ сменил Дзюнъитиро Коидзуми на посту председателя партии. Его главными конкурентами в борьбе за должность председателя партии были Садакадзу Танигаки и Таро Асо. Ясуо Фукуда был одним из главных конкурентов, но в конечном итоге он решил не баллотироваться. 26 сентября Абэ был утвержден парламентом в должности премьер-министра[8]. Избравшись в возрасте 52 лет, он был самым молодым премьер-министром со времен Фумимаро Коноэ.



Некоторое время намерения Абэ изменить Конституцию страны, а также его националистические заявления привлекли к себе внимание общественности и прессы, как в самой Японии, так и за рубежом. В первой половине 2007 года популярность кабинета Абэ резко упала, особенно после того, как министр сельского хозяйства Тосикацу Мацуока повесился в разгар финансового скандала, а его преемник также оказался уличен в коррупции и был вынужден покинуть пост. 12 сентября 2007 Абэ объявил о своей отставке, сославшись на состояние здоровья, но продолжал исполнять обязанности премьера еще две недели, пробыв таким образом на посту главы правительства ровно год. Его преемником на посту лидера партии стал Ясуо Фукуда.



Второе правительство Абэ

В условиях постоянного кризиса, который испытывала правящая Демократическая партия в период нахождения у власти с 2009 года, либерал-демократы получили все шансы вернуть себе лидерство в стране. 26 сентября 2012 Абэ возглавил ЛДПЯ. Под его руководством партия одержала на досрочных парламентских выборах убедительную победу, получив более чем вдвое больше мест в Палате представителей по сравнению с прошлыми выборами. Это позволило ЛДПЯ сформировать новое правительство страны.



26 декабря 2012 года Синдзо Абэ был повторно утвержден в должности премьер-министра Японии. Абэ стал первым премьер-министром с 1948 года, вернувшимся на этот пост после перерыва, и первым премьером после Коидзуми, которому удалось пробыть в должности два года и дольше. Как отмечает "Санкэй симбун" (29.07.2013): "Либерал-демократическая партия во главе с премьером Синдзо Абэ одержала сокрушительную победу на выборах в верхнюю палату, так что усилилось представление, что правительство Абэ останется стабильным на долгий срок".



Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии, а также укрепил сотрудничество с США в сфере безопасности. Предпринимал усилия для внесения поправок в Конституцию 1945 года, которая ограничивает возможность использования японских Сил самообороны, выступая за изменения статьи 9, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров, и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил.



В 2014 году кабинет министров Японии принял новую интерпретацию Конституции, разрешающую применять право на коллективную самооборону. В 2015 году парламент проголосовал за принятие законов, которые предусматривают усиление полномочий Сил самообороны Японии в этом направлении.



Рейтинг одобрения кабинета Абэ почти всегда оставался высоким (50-70 %). Только в марте 2018 года он упал до 31 %. Это было вызвано скандалом с фальсификацией документов по сделке о приобретении государственной земли по заниженной стоимости организацией "Моритомо гакуэн", к которой якобы причастны Синдзо Абэ и его жена Акиэ.



Абэ и Путин. 2018 год

В планы Абэ входило урегулирование территориального спора с Россией в вопросе принадлежности южных Курильских островов или так называемых "северных территорий" и подписание мирного договора с Москвой. Несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с В. Путиным, этого сделать не удалось. В ноябре 2018 года Путин и Абэ условились активизировать переговоры о мирном соглашении на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года, которая позволила положить конец состоянию войны между двумя странами и восстановить дипломатические отношения - хотя конец состоянию войны был положен актом о капитуляции Японии. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих небольших островов Малой Курильской гряды с условием, что их переход под контроль Токио будет осуществлен только после заключения мирного договора.



В 2016 году Абэ выдвинул предложение о создании открытой и свободной торговой зоны в Тихом и Индийском океанах. Инициатива направлена на развитие качественной инфраструктуры и обеспечение безопасного судоходства. В сентябре 2019 года Абэ произвел перестановки в правительстве с целью придания импульса проводимым реформам.



20 ноября 2019 года Синдзо Абэ стал абсолютным рекордсменом по продолжительности пребывания на посту премьер-министра в истории Японии, превзойдя рекорд Эйсаку Сато: почти 8 лет во второй срок и год - в первый.



Абэ рассчитывал провести Летнюю Олимпиаду в Токио-2020 в ходе своего премьерского срока, однако Игры были перенесены на 2021-й год из-за пандемии коронавируса. 7 апреля 2020 года правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в нескольких регионах страны, впервые в послевоенной истории, после того, как в Токио за сутки было зафиксировано рекордное число заболевших. Было заявлено, что режим ЧС будет действовать в течение месяца в Токио, Осаке и еще пяти префектурах - Канагаве, Сайтаме, Тибе, Хего и Фукуоке. При этом в Японии не было введено принудительных ограничений на передвижение людей, как в Китае или Европе. Абэ призвал сократить контакты между людьми на 70-80 %. По его словам, тогда в течение двух недель распространение коронавируса достигнет пика и начнется снижение заболеваемости. 16 апреля режим ЧС был распространен на всю страну.



Эпидемия коронавируса нанесла сильный удар по его позициям. Граждане активно критиковали премьера за запоздалое введение ограничительных мер. Агентство Kyodo сообщило, что более 58 % опрошенных недовольны действиями правительства, а 70 % считают, что Абэ по требованию оппозиции должен был созвать внеочередную сессию парламента для обсуждения мер по сдерживанию инфекции.



Рейтинг правительства Японии под руководством премьер-министра Синдзо Абэ упал до 27 %, сообщила газета "Майнити" по итогам собственного исследования. В ходе исследования от 6 мая 2020 г., рейтинг доверия правительства составлял 40 %. При этом рейтинг недоверия правительству поднялся с 45 % до 64 %. По опросу агентства Kyodo, на 23 августа деятельность премьера одобряли 36 % населения.



28 августа 2020 года Синдзо Абэ неожиданно объявил об отставке с поста премьер-министра в связи с ухудшившимся состоянием здоровья[20], и решении продолжить исполнять обязанности до избрания преемника. Политику необходимо пройти курс лечения от язвенного колита, обострившегося в июле. В своем обращении Абэ сказал, что хочет избежать ситуаций, при которых его болезнь смогла бы оказать влияние на важные политические решения. 14 сентября новым лидером Либерально-демократической партии был избран ее генеральный секретарь Есихидэ Суга. 16 сентября 2020 года Синдзо Абэ перестал быть премьер-министром.



Абэномика

Основная статья: Абэномика

Абэ начал последовательно проводить достаточно своеобразную экономическую политику, получившую название абэномика. Она призвана оживить стагнировавшую два десятилетия экономику Японии, долгое время пораженную дефляцией. Ее основным идейным вдохновителем и советником Абэ стал Коити Хамада, профессор Йельского университета японского происхождения. В целом, меры этой политики, главным методом которой является искусственная девальвация иены путем удвоения денежной массы, не отличаются новизной, однако их применение часто доходит до крайностей и вызывает критику у ряда экономических экспертов, которые опасаются начала новых международных валютных войн. С другой стороны, Джозеф Стиглиц положительно оценил абэномику.



Покушение

В пятницу, 8 июля 2022 года в 11:30 по местному времени в городе Нара на Синдзо Абэ было совершено покушение. Политик прибыл на юго-запад острова Хонсю в рамках предвыборной кампании. Во время уличного выступления Абэ неизвестный мужчина по меньшей мере дважды в него выстрелил.



Синдзо Абэ доставили в больницу с кровотечением и в бессознательном состоянии. Некоторые СМИ со ссылкой на врачей утверждают, что пострадавший находится в состоянии "остановки сердца и легких". Этот термин в Японии используют для обозначения клинической смерти. По японским законам официально констатировать смерть человека может только врач специальной квалификации.



Нападавшего задержали. В полиции сообщили, что он стрелял из дробовика, оружие изъято.



Награды

Орден короля Абдель-Азиза 1 степени (2007 год, Саудовская Аравия)

Орден Почета (Греция)

Орден аль-Халифа (2013 год, Бахрейн)

Орден Заслуг (2014 год, Кот-д’Ивуар)

Командор со звездой Ордена Заслуг (Норвегия)

Медаль Австрийского Общества Альберта Швейцера (2010 год)[26]

Юбилейная медаль "25 лет Нейтралитета Туркменистана" (2020, Туркменистан) См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ЦентрАзия

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