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Уволен глава Антикора Киргизии генерал Апсатаров
11:09 09.07.2022

Без каких бы то ни было комментариев распоряжением президента С.Жапарова уволен глава Антикора КР генерал Апсатаров

АПСАТАРОВ Бекбосун Джакшылыкович
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[14.03.1963 - ..]
Род. в с. Покровка Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Кыргыз.

Образование: Техническое училище № 1 г. Фрунзе, специализация - буровой мастер. С 1984-го по 1989 год - Казахский политехнический институт имени В. И. Ленина г. Алматы РК, специализация "горный инженер". 1993-1994 гг. - высшие курсы Комитета национальной безопасности, Республика Казахстан (г. Алматы), спецобразование. 2007-2010 гг. - Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, специализация "юриспруденция".

Трудовая деятельность: 1980-1981 гг. - Иссык-Кульский госспецхоз, разнорабочий. 1981-1983 гг. - служба в рядах ВС СССР, г. Чита. 1984 г. - Сары-Камышская гидрогеологическая партия г. Рыбачье, помощник бурильщика. 1989-1993 гг. - Агадырская геологоразведочная экспедиция г. Караганды РК, инженер-технолог. 1993-2010 гг. - органы национальной безопасности КР, на руководящих должностях в различных оперативно-линейных и территориальных подразделениях. С 2010 года на пенсии по выслуге лет.

член Совета по отбору судей Кыргызской Республики (на 2011)

С 16 окт. 2020 - 07.2022 - директор Антикоррупционной службы в ранге первого заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

генерал-майор (22.02.2021)

награды: медаль "Күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү учун" II степени, именными часами Премьер-министра КР, медалями "Эрдик" именным оружием "ПМ". Имеет награды за заслуги и личный вклад в укрепление сотрудничества между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой в сфере безопасности. Отличник органов национальной безопасности КР.

женат, 6 детей.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657354140


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