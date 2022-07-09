Уимблдон. Серб Новак Джокович выиграл 21 титул "Большого шлема" по теннису

19:46 10.07.2022

Уимблдон. Финал. Сошлись - живая легенда 20-кратный шлемоносец Джокович (рекорд у Надаля - 22 титула) и амбициозный австралиец Ник Кирьос (сын грека и малазийки). Ранее они встречались только 2 раза и оба раза Джокович проиграл. Неудобный соперник.

Джокович уверенно... проигрывает первый сет с 1:4.

Но потом "душит" кенгурятника 6:3, 6:4, 7:6.

В начале года власти Австралии под идиотскими предлогами не допустили серба к своему Австралин оупен, этот турнир стал единственным Шлемом Кирьоса, серб - отомстил. Молодец