 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 10.07.2022
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12:29  Борис Джонсон станет новым мэром Одессы?

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10:20  Алматы, Хорог, Нукус. Все хотят перемен, но получают новые уроки, - Николай Кузьмин
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Суббота, 09.07.2022
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Уимблдон. Серб Новак Джокович выиграл 21 титул "Большого шлема" по теннису
19:46 10.07.2022

Уимблдон. Финал. Сошлись - живая легенда 20-кратный шлемоносец Джокович (рекорд у Надаля - 22 титула) и амбициозный австралиец Ник Кирьос (сын грека и малазийки). Ранее они встречались только 2 раза и оба раза Джокович проиграл. Неудобный соперник.
Джокович уверенно... проигрывает первый сет с 1:4.
Но потом "душит" кенгурятника 6:3, 6:4, 7:6.
В начале года власти Австралии под идиотскими предлогами не допустили серба к своему Австралин оупен, этот турнир стал единственным Шлемом Кирьоса, серб - отомстил. Молодец

Источник - ЦентрАзия
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