|19:46 Уимблдон. Серб Новак Джокович выиграл 21 титул "Большого шлема" по теннису
17:50 Европа забирает СПГ у бедных стран
17:28 Разгул безнаказанности. Израиль углубляет политику апартеида, - Сергей Кожемякин
17:27 Почему взять Одессу важнее, чем Харьков
15:19 Дастан Секенов назначен главным военным прокурором Казахстана
12:30 Золушка наоборот: дочь короля Иордании Сальма собралась замуж за простого нью-йоркского брокера Термиотиса
12:29 Борис Джонсон станет новым мэром Одессы?
12:20 25-летняя парикмахерша Аня С. стала замминистра евроинтеграции Украины
12:18 Навозные войны: что заставило голландских фермеров начать восстание, - Дм.Мигунов
12:17 "Он испортил характер казахов": кем был и с чем останется в истории Назарбаев?
12:14 "Больше ада!" - из-за нехватки газа Европу ждут массовые беспорядки, - The Guardian
12:08 Алматинский Терренкур распродан. Сколько стоит земля?
12:02 Непорядочность высшего уровня: Токаев слишком быстро забыл, кто спас ему жизнь, – А.Грозин
11:59 Энергокризис: в Германии организуют общественные места для обогрева на зиму
11:54 Восстание в Коломбо: как на Шри-Ланке поменялась власть, - Ксения Логинова
10:20 Алматы, Хорог, Нукус. Все хотят перемен, но получают новые уроки, - Николай Кузьмин
09:57 Полу-свергнутые правители Шри-Ланки согласились уйти в отставку. "Временным президентом" станет спикер парламента Махинда Япа
09:22 За беспорядки в Каракалпакии ответят журналист Даулетмурат Тажимуратов и основатель сайта Makan.uz Лолагул Каллыханова
09:17 Мазепа и Бандера отравили украинское сознание, - Михаил Диунов
09:13 Как растут города Узбекистана и правильно ли они растут
00:54 В Узбекистане создан госконцерн по добыче редких металлов - "Янги кон"
00:51 Президент Туркменистана разрешил правительству отдохнуть в августе на курортах страны
00:47 Умер 100-летний экс-президент Мексики в 1970-76 гг. Луис Эчеверрия Альварес
00:44 Россия возвращает мир в сознание, - Владимир Можегов
00:36 Иди Курбон-2022: Что нужно знать о самом главном празднике в исламе?
00:16 В Душанбе задержан журналист Завкибек Саидамини
00:05 Казахстан вводит санкции против России? Комментарий Минфина РК
|23:25 Скончался хоким узбекского Янгиера Эльер Ходжаев
23:16 Зеленский поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам из туалета поезда
23:07 Зайнилобиддина Низомиддинова опустили до 1-го замглавы Федерации профсоюзов Узбекистана
22:36 Казахстанская москвичка Лена Рыбакина выиграла Уимблдон, на котором запретили выступать россиянкам
22:26 Tagesspiegel: германский канцлер Шольц участвовал в вечеринках где женщинам подмешивали наркотики для изнасилования
14:02 Токаев в угоду американским нефтяникам губит отношения с Путиным, - Айнур Курманов
13:52 В тисках зависимости. Прорубит ли Казахстан себе новое "окно" в Европу? - Ю.Кисткина
13:04 В Нидерландах началась катастрофа. Она скажется на всем мире, - Антун Роша
12:56 Начинается битва за Турцию
12:49 "Иннопром" в Ташкенте и Екатеринбурге
12:44 БоДжо Клоун цеплялся за власть, но отставлен от дел, - В.Михеев
12:37 Рейтинг Турции упал до "мусорного"
12:07 Двуглавый орел стал гербом Харьковской области
12:03 Мы отмечаем и Курбан Хайит, и Пасху. Как уникальный интернациональный дуэт "Шарк" очаровал своими песнями весь Узбекистан
11:54 Президент Кыргызстана Жапаров принял участие в праздничном Айт намазе на Старой площади в Бишкеке
11:48 Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки. Глава государства Раджапакса едва спасся
11:09 Уволен глава Антикора Киргизии генерал Апсатаров
09:25 Убит как Кеннеди: выявлены подробности подготовки покушения на Синдзо Абэ
08:24 Маневры: Россия, Иран, Китай поиграют мускулами под носом Вашингтона
08:19 Поймать "либераста" или понять "либераста"? - Михаил Синельников-Оришак
08:12 Токаев подписал указ о прекращении действия соглашения о валютном комитете СНГ
01:56 Китайцы завалили росфигуристок Трусову и Щербакову подарками: шлют даже сок и полсолнухи
00:36 Последствия возможного выхода Казахстана из ЕАЭС назвали губительными
00:28 Что было бы, если бы Китай капитулировал как Франция, - Юрий Тавровский
|Уимблдон. Серб Новак Джокович выиграл 21 титул "Большого шлема" по теннису
19:46 10.07.2022
Уимблдон. Финал. Сошлись - живая легенда 20-кратный шлемоносец Джокович (рекорд у Надаля - 22 титула) и амбициозный австралиец Ник Кирьос (сын грека и малазийки). Ранее они встречались только 2 раза и оба раза Джокович проиграл. Неудобный соперник.
Джокович уверенно... проигрывает первый сет с 1:4.
Но потом "душит" кенгурятника 6:3, 6:4, 7:6.
В начале года власти Австралии под идиотскими предлогами не допустили серба к своему Австралин оупен, этот турнир стал единственным Шлемом Кирьоса, серб - отомстил. Молодец