В Прибалхашье выпустили новое стадо бухарских оленей (корм для тугайных тигров)

16:12 11.07.2022

Четвертый выпуск оленей в резервате "Иле-Балхаш"

11 июля 2022 г.



В начале июля в государственном природном резервате "Иле-Балхаш" состоялся четвертый выпуск бухарского оленя.



Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан совместно со Всемирным Фондом дикой природы (WWF) завершили очередной ежегодный выпуск краснокнижного животного в дикую природу, в количестве 61-ой особи. На сегодняшний день с учетом первых выпусков тугайного или бухарского оленя, проводимых с 2019 года, насчитывается более 150 особей.



"Выпуск копытных в природу резервата "Иле-Балхаш" стал некой ежегодной традицией. И несмотря на то, что это уже четвертое по счету подобное мероприятие, мы все также с большим нетерпением и трепетом наблюдаем за уникальным событием не только для Южного Прибалхашья, но и для всей дикой природы Казахстана", – говорит директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц.



В зоне выпуска специалистами были установлены фотоловушки для наблюдения за вышедшими в природу оленями. Фотоловушки требуются для мониторинга за перемещением животных после того как они окажутся в вольных условиях обитания. Места расположения камер подобраны таким образом, чтобы с наибольшей вероятностью зафиксировать их возможные проходы.



Помимо фотоловушек, для усиления контроля за популяцией оленей, используются спутниковые ошейники. Ошейник имеет легкий вес и без какого-либо затруднения надевается на животное. Передатчики надежно спрятаны внутри корпуса и нигде не выступают наружу, чтобы их ничто не могло повредить и не нанести какого-либо дискомфорта зверю.



"Возвращение бухарского оленя в Южное Прибалхашье является важным этапом программы по реинтродукции тигра. Буквально четыре года назад впервые на территории резервата поселились пять оленей, с каждым годом цифра растет. Сегодня их 150", - отметила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алия Шалабекова.



Бухарский олень был широко распространен на территории Балхашского района Алматинской области, но в начале XX века копытное исчезло из фауны Южного Прибалхашья, а позже и по Казахстану в целом. Животное занесено в международную Красную книгу и Красную книгу РК, а также охраняется в рамках Конвенции ООН о сохранении мигрирующих видов диких животных. На сегодняшний день мировая популяция бухарского оленя составляет всего около 4 000 особей.



Программа возвращения тигра в Казахстан рассчитана на много лет. Реализует ее Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF), а также программы ПРООН в РК.



За дополнительной информацией:

Григорий Мазманянц, директор Центральноазиатской программы WWF;

Сеитов Илияс, пресс-секретарь Центральноазиатской программы WWF

+ 7 (702) 447-67-00, iseitov@wwf.ru