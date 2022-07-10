Постигая феномен колониализма… Как империи сами создавали проблемы в жизни порабощенных народов, а потом имитировали решение этих проблем

00:30 12.07.2022

Постигая феномен колониализма… Как империи сами создавали проблемы в жизни порабощенных народов, а потом имитировали решение этих проблем



(ч. 1)



Мы видим на примере истории колониального управления Великобританией Индии или Россией - мусульманской Центральной Азией, в том числе и Казахстаном, что, во-первых, глубинные причины и мотивы колониальной экспансии на Восток со стороны европейских, христианских держав в прошлые века были в ущербной ментальности, серьезной деморализации коллективного сознания этих народов, когда душами большинства, в особенности правящих элит, на каком-то этапе овладел дух материализма, ненасытной наживы, алчности, гордыни, демонического желания всемогущества и власти над миром, другими землями и народами. А ведь Мудрость призывает углубиться в свои души, стремиться покориться Богу, а не прельщаться покорением его творений: "Будь Господа слугой, а не господином его слуг" (суфийское изречение, девиз мусульманских мистиков). На самом деле история европейского колониализма - это в сущности настоящий отход от христианской этики, утрата веры в Бога, мудрости, человечности, гуманизма.



Далее, во-вторых, на этом пути, т.е. для достижения мирового господства и баснословных материальных выгод "великие державы" (великие своими аппетитами, масштабами коллективных преступлений против человечества) хорошо использовали свой отточенный за предыдущий период Просвещения и Рационализма ум, интеллект, смекалку и хитрость - чтобы придумывать и совершенствовать оружие, оснащать армию и флот и т.п., а также на протяжении всей истории колонизации осуществлять идеологическую пропаганду через СМИ, разные ориенталистские опусы, промывание мозгов как своего населения (подрастающей неведующей молодежи метрополии), так и приобщающихся мало-помалу к "цивилизации" коренных народов Востока в направлении фальсификации событий, явлений и процессов вокруг данного своего главного исторического преступления, чаще - замалчивания темных сторон военно-политической экспансии, кроме того, формулирования различных теорий и концепций, мифотворчества в духе оправдания насилия, эксплуатации, геноцида, выкачивания природных богатств далеких стран и народов.



Мы должны всегда разоблачать эти "черные пятна" нашей истории и обществоведения, и голос народов, реально переживших столетия духовного и физического рабства и унижений, должен быть по-настоящему услышан в мире, а именно в "Последние Дни" (по Библии, в исламе - Акыр заман) - вместо вечных недомолвок, а то и странного комплекса "уят" у казахов (букв. стыд): что, дескать, стыдно перед современным миром, что мы, наспех причесавшиеся и быстро отмывшие свои рабские грязные физиономии, приняв, так сказать, более или менее респектабельный вид, амбициозные "номады", имеющие нефть, показушную столицу с небоскребами и начавшиеся уже косить под эмиратских арабов, на самом деле вплоть до 1991 г. (!) были политически зависимыми рабами, и нас в помине не было на политической карте мира. Хотя даже Африка освободилась от колониального ига в 60-е годы, британская Индия - в 1947 г.



Многим кажется, что мол, неприлично вспоминать и рассказывать, что, к примеру, наших женщин веками периодически и постоянно насиловали во время конфликтов: во время казачьих налетов на казахские аулы, карательных акций царизма при подавлении восстаний в 19-нач. 20 вв. (вот одна из причин распространения светловолосых казахов в северных областях РК). Да и в мирные времена колониализма, когда, к примеру, русские офицеры, управлявшие уездами и областями, во время пирушек помимо кумыса, мяса и игры на домбре, требовали в качестве развлечения привести миловидных казахских девочек, и были специальные "службы" казахов-сутенеров, которые со словами "ләббайк, таксыр", что означало "Ваше слово - закон, господин!" находили таких плачущих, но покорных симпатичных жертв женского пола из обедневших слабых казахских семей -для ублажения того важного "ояза" - так называли казахи колониальной эпохи уездного начальника, должность которую могли занимать тогда только "белые" русские офицеры. (один из таких примеров засвидетельствовал джадид-алашордынец Мухамеджан Тынышбаев).



…Что на своей земле мы веками были изгоями и второсортными, что в пик колониализма, только вчера, в цивилизованно ХХ веке мы голодали и даже ели человечину, не говоря о кошках, мышах и собаках, что у нас, казахов, рождались дети-мутанты без рук, с хвостами и пр. (из-за испытаний в СССР атомной бомбы близ казахских аулов)… Квасные патриоты вместо этого, замалчивая такой "уят", отгоняя как назойливую муху коллективные ужасные воспоминания, хотят кричать только о победоносном Чингис хане, бравировать победами и успехами тысячелетней давности….



Но вот главный вопрос: для чего все это нужно иногда проговаривать и открыто дискутировать? Именно мотив весьма важен. Ибо мы все, как говорится, под Богом. На самом деле это нужно для всеобщего Катарсиса и… в конечном счете, Примирения во Христе и Аллахе. Не для вражды и войн, не для продолжения никому больше не нужной ненависти и злобы. Просто законы психики, ментального исцеления, законы Вселенной, императивы спасения человечества безусловно таковы, что бывшие колонизаторы-народы должны прийти к глубокому покаянию и сдвигу в сознании, т.е. подлинно христианскому, очищающему акту покаяния, а бывшие народы-рабы Востока, в свою очередь, для того, чтобы разорвать цепь вражды и ненависти во имя спасения мира, также для собственного возрождения и роста сознания, должны, единожды испытав полное удовлетворение от исторической Правды и Устыжения своих бывших обидчиков, равно как и пережив собственный Катарсис, простить и отпустить прошлое - ради Бога, Всевышнего, для собственного будущего, для спасения души. В этом разница подходов гуманистов и мудрецов от мотивации глупых и агрессивных националистов и материалистов. Sapienti sat.



И вот замечена в истории грешного человечества закономерность, что в империя-поработитель, в данном случае Великобритания и Россия (для примера) в своей практике управления колониями в Азии всегда искусно переиначивали историю края в собственных интересах, и все время запутывали и затушевывали картину доколониальной реальности, также сам реальный и трагический процесс колонизации, например, насильственного сгона коренных жителей из исконных земель, глубины и масштабов грабежа и высасывания золота, других богатств, эксплуатации дешевого труда зависимых народов.



Когда сегодня показывают почтенную королеву Великобритании, во время различных пышных торжеств, я всегда думаю: а не стыдно ли всем вам за то, как и откуда взялось ваше богатство, мощь и культура вашей империи?! (против личности монарха ничего не имею, тем более как пожилой женщины, культурного и образованного человека, но королева ведь символизирует это государство, нацию, прошлое и настоящее). Ответ однозначный и ясный как Божий день: формула успеха - в том, что выкачали все природные богатства и огромные запасы, тонны золота, алмазов индийского народа, по сути это было золото империи Великих Моголов, изумительной мусульманской державы Востока! За всеми красивыми, головокружительными замками британских лордов, их развитой наукой, искусством, театрами, блистающими другими сферами, городами и селами, экологией, выхоленными овечками и коровами, собаками и кошками (не говоря об ухоженных и вечно ищущих развлечения и спортивных зрелищ людей) стоит настоящая трагедия, страдания, моря крови и слез народов Востока, миллионы умерших от голода и эпидемий черноглазых детишек Африки и Азии!



(продолжение следует)



Назира Нуртазина,

историк