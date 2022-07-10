Узбекистан – дружественная страна, а его территория неделима! - Элер Сангинов

00:31 12.07.2022 Узбекистан - дружественная страна, а его территория неделима!



Кому свадьба, а кому похороны



В начале июля внимание всего мирового сообщества в очередной раз обратилось к Узбекистану, точнее, к Каракалпакстану и происходящим там событиям. На фоне ожидаемого в Республике Узбекистан важного политического процесса - Конституционных реформ, предлагаемые изменения в статьи 70-75 Основного закона страны, касающиеся Республики Каракалпакстан, из-за вмешательства сепаратистских сил вызвали массовые беспорядки среди общественности и регион чуть было не превратился в горячую точку Центральной Азии…



Чем был вызван этот кризис? И правда ли что изменения, связанные с автономией Каракалпакстана в Конституции, были посоветованы главе Узбекистана его врагами? Не опоздали ли с подавлением протестов? - именно эти вопросы обсуждали активные пользователи соцсетей, выдававшие себя до этого чуть ли не экспертами по коронавирусу и военными обозревателями военных действий, происходящих между Россией и Украиной. Теперь они одним махом превратились в знатоков по Каракалпакстану и начали публиковать свои "экспертные мнения" как неопровержимый факт без глубокого анализа и понимания сути происходящих событий.



К примеру, известная своими скандальными заявлениями польская журналистка Агнешка Пикулицка, профессиональная деятельность которой всецело направлено на то, чтобы доказать, что в Узбекистане так и ничего не изменилось, на своей страничке в Твиттере распространила фейковую новость о залитых кровью улицах Нукуса.



Позже, когда выяснилось, что красные пятна на улицах Нукуса это жидкость выпущенная из водометов, использованная для "маркировки" участников массовых беспорядков, Пикулицка принесла свои извинения.



Стоит напомнить, что в прошлом году Министерством иностранных дел РУз было принято решение не продлевать аккредитацию Агнешке Пикулицкой из-за нарушений ею четырех статей законодательства РУз о деятельности журналиста.



И в этой истории меня интересует один вопрос: неужели противоправное поведение журналистов привыкших дискредитировать Узбекистан на международной арене, и предвзято трактующих проводимую в стране государственную политику может ограничиваться одним простым "извините"!?



К слову, узбекское правительство ни коим образом не мешало ни одному журналисту освещавшим события в Нукусе.



Если промониторить интернет-странички зарубежных новостных сайтов, можно увидеть какую циничную цель и абсурдность несли порой в себе заголовки статей про ситуацию в Каракалпакстане: начиная от "Нукус бросил вызов Ташкенту", заканчивая что узбеков напугали потерей половины страны, или же что поправки в Конституцию по Каракалпакстану организовано с целью дискредитации президента страны.



Целью большинства этих новостей или анализов - являлось сеяние паники среди населения страны, выставить Узбекистан перед мировой общественностью как авторитарную страну, где вслепую попираются права человека, а воля народа жестоко подавляется.



Коротко о Каракалпакстане



Каракалпакстан, где усилиями группы сепаратистов произошли массовые беспорядки, является самым сложным регионом для жизни. 85% территории автономной республики составляет пустынная зона Кызылкум. Это само по себе означает, что есть большие проблемы в снабжении питьевой водой.



Экологическая катастрофа - высыхание Аральского моря усугубляет и без того тяжелое экономическое положение.



Население Каракалпакстана более миллиона восьмисот тысяч человек. Основную часть составляют узбеки и каракалпаки. Там также проживают представители других национальностей.



Каракалпакский и узбекский языки являются официальными языками республики.



Что касается суверенитета, то в 1930 году от Казахской АССР была выделена Каракалпакская автономная область, входившая сначала в состав Хивинского ханства, затем Хорезмской ССР, а затем Киргизской АССР (позже преобразованной в Казахскую АССР).



5 декабря 1936 года Каракалпакская АССР вошла в состав Узбекской ССР. 9 января 1992 года преобразована в Республику Каракалпакстан.



Каракалпакстан считается парламентской республикой, имеет свою Конституцию, флаг, герб и гимн. Республику возглавляет Председатель Верховного Совета (Парламента). Эту должность с 2020 года занимает Мурат Камалов.



Высший исполнительный орган республики - Совет Министров утверждается Жогоргы Кенесом. В его состав входят председатель Совета, депутаты, министры, главы государственных комитетов, руководители крупных объединений и компаний. Председатель Совета Министров входит в состав Кабинета Министров Республики Узбекистан.



Президент с Каракалпаками!



События в Каракалпакстане являются результатом попытки злоумышленников дестабилизировать ситуацию в Узбекистане, выбравших путь агрессии и насилия под предлогом протеста против конституционных реформ.



Правительство Узбекистана нашло самым быстрым и эффективным способом подавить беспорядки. И это было безусловно самым правильным решением. Отключение интернета предотвратило распространение паники среди населения путем распространения фейковой информации, запрет на въезд и выезд из Каракалпакстана послужил выявлению причастных к этим беспорядкам и прояснению ситуации не только перед народом, но и перед мировым сообществом.



Другая вопрос заключается в том, что в Каракалпакстане проживает не только каракалпакский народ, поэтому вопрос выхода из состава Узбекистана не может быть решен только по воле группы сепаратистов. Узбекистан - правовое демократическое государство, его территория неделима, это закреплено в Основном законе.



Тут вспоминается откровенный ответ президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева на вопрос модератора Маргариты Симоньян на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ) о том, признает ли Казахстан ДНР и ЛНР.



"Подсчитано, что если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано, то вместо 193 государств, входящих в состав ООН, на земле возникнет более 500 или 600 государств, конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - ответил тогда Токаев.



Внешняя политика Узбекистана строится на принципах невмешательства во внутренние дела других стран, дружественности и добрососедства. Территориальная целостность Узбекистана закреплена в законах, и поэтому желание некоторых сепаратистских сил отделиться от территории страны напоминает вышеописанную ситуацию.



В Каракалпакии живут не только каракалпаки, и поэтому столь яростное рвение сепаратистских сил обрести автономию оперируя исключительно исторической принадлежностью либо культурным наследием это большое заблуждение.



Несмотря на трудные жизненные условия в Каракалпакстане регион всегда был и остается в центре внимания главы государства: условия, созданные для людей, их проживания и культурной жизни в Каракалпакстане, встретишь не во всех регионах Узбекистана…



Я сама несколько раз была в пресс-турах, знакомилась с условиями проживания населения, существующими проблемами и знаю про регион не понаслышке.



Разве нет символического смысла в том, что первый визит только что избранный в 2016 году президентом Узбекистана Шавкат Мирзиеев совершил именно в Каракалпакстан?



Разве не было это проявлением высокого уважения главы государства к Каракалпакстану и каракалпакскому народу?



Мирзиеев, в качестве президента, совершил этот визит не для того, чтобы завоевать авторитет перед мировым сообществом или из страха перед автономной республикой.



Еще 10 ноября 2016 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на предвыборном собрании в Шуманайском районе Республики Каракалпакстан сделал следующее заявление: "Я дитя не только узбекского народа, но и каракалпакского народа!". При этом он рассказал о начатой широкомасштабной работе по оказанию всесторонней поддержки населению, проживающему в этом регионе, в том числе пообещал о том что: "Отныне мы будем выезжать в каждый район и город, а при необходимости и в отдаленные села, мы выслушаем народ, разработаем программы, направленные на решение выявленных проблем, и будем строго контролировать выполнение этих решений".



Не все сладко, но...



В настоящее время сложные условия данной местности, экологическая катастрофа, произошедшая в регионе, связанном с Аральским морем, обеспечение населения чистой питьевой водой, оказание качественной медицинской помощи, защита материнства и детей, уделение внимания инстутута семьи и махалли, повышение роли и статуса женщин и молодежи в обществе требует неотложной практической работы по ряду важных вопросов.



Говоря об экологической катастрофе, следует отметить, что велась и ведется активная работа по охране и восстановлению экологической системы Приаралья, а также по устойчивому социально-экономическому развитию региона.



В частности, Муйнак, когда-то попавший в стихийное беспомощное положение, сегодня приобрел совершенно новый вид и стал одним из динамично развивающихся современных районов.



Впервые в истории развитие Приаральского региона стало приоритетом государственной политики. В высушенной части Аральского моря посажены зеленые насаждения на площади 1 733 000 га. Разрабатывается пятилетняя национальная программа восстановления флоры и фауны этой местности.



В частности, за последние пять лет в местный бюджет области было выделено около 11 трлн сумов (около 1 млрд долларов). Только к концу 2020 года валовой доход на душу населения в Каракалпакстане увеличился в 3 раза.



За последние пять лет объем строительных работ увеличился в 3,5 раза. Речь идет о десятках новых заводов, современных агрокластеров, совместных предприятий.



Создано множество детских садов, школ, вузов, учреждений здравоохранения, науки, культуры и спорта.



Усилиями дипломатов в регионе в 2021 году с участием иностранных инвесторов начата реализация 83 инвестиционных проектов на сумму 766,2 млн долларов.



В рамках региональной инвестиционной программы на 2022 год в Республике Каракалпакстан планировалось реализовать 731 проект общая стоимость которой составляет 2,7 трлн. Речь идет о создании 13 600 новых рабочих мест.



Цифры наглядно демонстрируют, что планы огромны!



Однако, если повторится ситуация начала июля и возникнут сепаратистские настроения, выход один - отброс развития региона на десятилетия назад.



У узбеков есть поговорка, о том что "из-за одного дня раздора не будет сорок дней достатка". Простая народная поговорка, несущая в себе огромный смысл.



В то же время всем известно, что республика Каракалпакстан не может развиваться сама по себе, так как это зона экологического бедствия, которая остро нуждается в иностранных инвестициях. И инвесторы придут только в мирные страны. И Реализация всех намеченных на сегодняшний день планов в один миг может оказаться под вопросом.



Безусловно, регион привлекателен для инвесторов - сырьевая база, рабочая сила, государственные гарантии! Все эти вещи важны, но без мирного существования все они совершенно теряют свое значение.



Потому что одним из важнейших вопросов для иностранных инвесторов и крупных компаний является обеспечение стабильности, мира и безопасности.



Реализация долгосрочных инвестиционных проектов в районах с высоким риском возникновения политических, социальных или этнических конфликтов и конфликтов представляет собой не что иное, как опасный риск.



Это требует выделения огромных средств из государственного бюджета для реализации указанных планов. Дело в том, что одними денежными средства тут не обойтись, для осуществления проектов требуются специалисты, рабочие - люди, преданные своей Родине.



Сегодня в Узбекистане человеческий фактор заняло ключевое место в государственной политике. В частности, это можно непосредственно наблюдать в Каракалпакстане.



Это множество раз повторяется теми, кто был в этом регионе, кто имел возможность сравнить, и я непосредственно являюсь очевидцем этих реформ: в рамках программ "Процветающее село" и "Процветающая махалля" в Республике Каракалпакстан проводится огромная работа по развитию социальной инфраструктуры, обеспечению населения электроэнергией, природным газом, питьевой водой, улучшению ирригации и мелиорации. Люди, живущие в регионе, ощущают результаты реформ в своей жизни.



Работы не ограничиваются строительством, благоустройством и водоснабжением.



Реализуются важные программы социальной защиты населения. В частности, около 65 000 семей, включенных в "железную книгу" (в Узбекистане список семей, чье социальное положение и условия проживания тяжелые, в первую очередь должна оказываться социальная помощь, и это называется "железной книгой"), 17 тысячам семей, члены которых являются инвалидами с детства и потеряли кормильца, оказывается материальная поддержка. Показатель охвата детей дошкольным образованием увеличился с 32 % в 2017 году до 75 %.



Одним словом, в регионе предстоит проделать огромную работу, и все это ради населения Каракалпакии, граждан этой земли, для их будущего. А сепаратистские идеи положат начало упадку региона и отодвинут развитие на десятки, а то и сотни лет, а самое главное приведут граждан к самой низшей черте бедности и вынудят их покинуть свое место жительство.



Элер Сангинов Источник - ЦентрАзия

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