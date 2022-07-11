Шпион, выйди вон! Как грибы после дождя, появляются новые герои "каракалпакского кейса".., - Б.Курбанов.

11:57 12.07.2022

Голимый шпион, выйди вон!



Как грибы после дождя, появляются новые герои "каракалпакского кейса". Возникший будто бы ниоткуда и так же быстро угасший пожар сепаратизма не получил поддержки даже у самых старых критиков ташкентского режима. Оно и понятно: можно сколько угодно критиковать родину, но поджигать и разрушать ее не то чтобы неприлично, а даже глупо. И на этом фоне довольно странно смотрится Галима Бухарбаева, которая активно вклинилась в эту историю своей поддержкой виртуального каракалпакского сепаратизма.



Почему виртуального? Потому что его, кроме как в интернете, не существует. Осевший в Норвегии Аман Сагидуллаев, который считает себя лидером этого движения, держится за эту идею как за гарантию статуса политбеженца. Без нее он просто проворовавшийся чиновник, который бегает от наказания за границей.



Казалось бы, ну и черт с ним, с этим виртуальным лидером. Что есть он, что его нет – каракалпакам, проживающим в непростых условиях экологической катастрофы, по барабану. Пользы и вреда от него ноль. Но если верить Галиме Бухарбаевой, "аманов сагидуллаевых" оказалось сильно больше! Под материалом "Каракалпакские лидеры предложили Ташкенту диалог" на ее сайте аж 12 подписантов – лидеров различных движений и организаций. Первый вопрос, конечно, кто же эти герои, духа которых в нукусских событиях и в помине не было? А во-вторых, зачем Галима пытается их вклинить в эту на самом деле во многом спонтанную историю?



Раздуть из мухи слона сейчас на руку узбекским спецслужбам. Для того, чтобы такие ситуации не повторялись впредь, а еще для усиления позиций в нынешнем раскладе политических сил правоохранительные органы представят эту провокацию как стратегическую спецоперацию. А также это станет хорошим поводом для уничтожения любого инакомыслия в Каракалпакстане и других регионах республики. Поэтому силовики по всей видимости начали действовать через своего туза в колоде агентов – Галиму Бухарбаеву.



А что, кандидатура удачная, с подходящим послужным списком – все-таки она сделала имя на андижанских событиях 2005 года. Именно это, видимо, служит доверительному отношению к ней со стороны сепаратистов. Они сейчас видят в ней спасительницу, которая помогает им присвоить лавры организаторов нукусских событий, а Галима, в свою очередь, собирает необходимые данные об Амане и компании. Все это потом ляжет в основу уголовных дел, в прессе их будут упоминать как организованную сеть террористов, обманом отправивших неповинных людей на борьбу за независимость. В результате органы получат все, что им нужно, а подписанты получат реальные сроки.



В раздувании информационного пожара вокруг нукусских беспорядков наиболее активными были казахстанские блогеры и журналисты, распространявшие тенденциозную информацию и откровенные фейки в телеграме и ютубе. Это, конечно, не прошло бесследно: на следующий день после событий казахские органы арестовали одного из активистов Махамбета Абжана, а буквально на днях - всех остальных активистов вызвали на допрос в полицию. Всех, кроме Галимы. По ее собственным словам, офицеру полиции "не хватило духу" ее вызвать. Интересная история, но нет: просто ее узбекские коллеги попросили не трогать. Мол, она своя. Хотя бы это должно заставить активистов задуматься о том, кому на самом деле помогает Галима.



Уважаемые "каракалпакские лидеры"! Вам, конечно, очень хочется выглядеть героями после пожара, ведь это сулит большую выгоду для вас в глазах различных интересантов нестабильности в Узбекистане. Так же понятно, что Галима Бухарбаева была и является для вас единственной соломинкой в бушующем море, но все это не отменяет одного факта: вами попросту манипулируют в игре спецслужб. А перевес в этой игре явно не в вашу пользу.



Бехруз Курбанов