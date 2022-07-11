 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.07.2022
13:16  Ракета компании SpaceX загорелась на старте во время испытаний
13:14  Сердар Бердымухаммедов перетряхнул КабМин - уволены 26 министров и VIP-чиновников
12:56  ЕвроСоюз не подписывается под дострой таджикского Рогуна
12:47  Траты США на Киев превысили расходы за первые пять лет войны в Афганистане
12:46  Спасательный круг многовекторности: Центральная Азия между двух огней войны
12:45  Альтернативы КТК нет: готов ли Казахстан пойти на нефтяную авантюру? - Максим Скопин
12:43  О хронической неполноценности Израиля по Бен-Гуриону, - Л.Савин

12:41  Восстановление границы 1921 года и соседи Польши, - Анджей Ротманн
12:34  Джозеф Аравийский против Владимира Персидского. Байден летит к саудитам, Путин - в Иран...
12:30  У жены фаворита в новые британские премьеры Сунака найден бизнес в России
12:23  Мягкая сила антимонопольного регулирования в ЕАЭС, - Арман Шаккалиев
12:16  Некультурные декорации KZкультуры, - Алма Бектенова
11:57  Шпион, выйди вон! Как грибы после дождя, появляются новые герои "каракалпакского кейса".., - Б.Курбанов.
11:25  Нашлась (сидит в колонии) пропавшая без вести в 2016-м туркменская вице-премьерша Майса Язмухаммедова
09:46  В Москве задержан и выдан на родину беглый каз-чиновник-коррупционер Алтынбеков-Алшер
09:40  Турция и Греция делят острова в Эгейском море, - НГ
08:59  Апокалипсис-2022: Ядерное оружие начнет расползаться по миру, - Дэниэл Лэрисон
00:44  Москва и Нур-Султан "помирились" из-за КТК. До нового шторма?..
00:39  Foreign Affairs: Невероятные теории победы Украины
00:38  "Полный железный занавес": как Россия накажет Литву за блокаду Калининграда
00:36  ООН: В Центральной и Южной Азии самый высокий процент браков в детском возрасте
00:34  Христианское единство разрушают "русский вопрос" и "гей-реформация", - Милена Фаустова
00:32  РосКомпании в Казахстан приехали – теперь бы получить от них выгоды...
00:31  Узбекистан – дружественная страна, а его территория неделима! - Элер Сангинов
00:30  Постигая феномен колониализма… Как империи сами создавали проблемы в жизни порабощенных народов, а потом имитировали решение этих проблем, - Н.Нуртазина
00:28  Ташкент. Задержаны женщины, пытавшиеся продать своих детей
00:27  Зеленое лицо современного фашизма, - Виталий Волков
Понедельник, 11.07.2022
23:04  Источником химического загрязнения воздуха в Таразе оказался завод сыновей экс-спикера казпарламента Нигматулина
16:25  Россия вводит в бой на Украине добровольческие батальоны
16:17  В центре Душанбе работает "концлагерь". Для животных
16:12  В Прибалхашье выпустили новое стадо бухарских оленей (корм для тугайных тигров)
13:19  Обзор законопроектов по конституционной реформе Казахстана, - Данияр Ашимбаев
13:01  Российский суд отменил решение о приостановке работы КТК
12:55  "В Китае видят исторические корни и подоплеку событий на Украине", - посол А.Денисов
12:54  Farda: Альтернативы российской нефти нет. А скоро она станет еще дороже
12:52  Хуаньцю шибао: Запад решил загнать Россию в угол. Ответит за это весь мир
12:51  Вакансия открыта. Британия ищет нового премьер-министра. Риши Сунак? - Джейн Спай
12:48  Русский язык и кыргызский народ в контексте филогенеза, - Султан Турсуналиев
12:40  "На профилактику". Россия с утра полностью выключила газ-трубу "Северный поток"
12:29  Более 171 млн тенге украли у студентов чиновники Жамбылской области
11:23  Страсти по Рыбакиной: казахcтанцам не угодишь
10:16  Дочь Болата Назарбаева уволилась с должности судьи, проработав 3 недели
09:49  Германия подготовилась к "кошмару" из-за отключения Россией газа, - МК
08:27  Весь мир - как большая Шри-Ланка, - Олег Ясинский
08:02  НАТО представила миру рецепт спасения "либерального миропорядка", - Е.Пустовойтова
07:58  Следуя маршрутами Chevron и ExxonMobil, Казахстан окончательно поссорится с Россией и Китаем, - В.Прохватилов
07:37  Незаживающая Шри-Ранка. Как райский остров в Индийском океане стал кромешным адом, - Ксения Аскерова
01:43  Каково простой кыргызке быть депутатом Сеульского горсовета
01:41  Попали под поток: газ может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1
00:39  Если завтра ядерная война: сценарии американских аналитиков
00:36  Путин вынес последнее предупреждение Западу и начал сносить "пятую колонну", - Д.Попов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Шпион, выйди вон! Как грибы после дождя, появляются новые герои "каракалпакского кейса".., - Б.Курбанов.
11:57 12.07.2022

Голимый шпион, выйди вон!

Как грибы после дождя, появляются новые герои "каракалпакского кейса". Возникший будто бы ниоткуда и так же быстро угасший пожар сепаратизма не получил поддержки даже у самых старых критиков ташкентского режима. Оно и понятно: можно сколько угодно критиковать родину, но поджигать и разрушать ее не то чтобы неприлично, а даже глупо. И на этом фоне довольно странно смотрится Галима Бухарбаева, которая активно вклинилась в эту историю своей поддержкой виртуального каракалпакского сепаратизма.

Почему виртуального? Потому что его, кроме как в интернете, не существует. Осевший в Норвегии Аман Сагидуллаев, который считает себя лидером этого движения, держится за эту идею как за гарантию статуса политбеженца. Без нее он просто проворовавшийся чиновник, который бегает от наказания за границей.

Казалось бы, ну и черт с ним, с этим виртуальным лидером. Что есть он, что его нет – каракалпакам, проживающим в непростых условиях экологической катастрофы, по барабану. Пользы и вреда от него ноль. Но если верить Галиме Бухарбаевой, "аманов сагидуллаевых" оказалось сильно больше! Под материалом "Каракалпакские лидеры предложили Ташкенту диалог" на ее сайте аж 12 подписантов – лидеров различных движений и организаций. Первый вопрос, конечно, кто же эти герои, духа которых в нукусских событиях и в помине не было? А во-вторых, зачем Галима пытается их вклинить в эту на самом деле во многом спонтанную историю?

Раздуть из мухи слона сейчас на руку узбекским спецслужбам. Для того, чтобы такие ситуации не повторялись впредь, а еще для усиления позиций в нынешнем раскладе политических сил правоохранительные органы представят эту провокацию как стратегическую спецоперацию. А также это станет хорошим поводом для уничтожения любого инакомыслия в Каракалпакстане и других регионах республики. Поэтому силовики по всей видимости начали действовать через своего туза в колоде агентов – Галиму Бухарбаеву.

А что, кандидатура удачная, с подходящим послужным списком – все-таки она сделала имя на андижанских событиях 2005 года. Именно это, видимо, служит доверительному отношению к ней со стороны сепаратистов. Они сейчас видят в ней спасительницу, которая помогает им присвоить лавры организаторов нукусских событий, а Галима, в свою очередь, собирает необходимые данные об Амане и компании. Все это потом ляжет в основу уголовных дел, в прессе их будут упоминать как организованную сеть террористов, обманом отправивших неповинных людей на борьбу за независимость. В результате органы получат все, что им нужно, а подписанты получат реальные сроки.

В раздувании информационного пожара вокруг нукусских беспорядков наиболее активными были казахстанские блогеры и журналисты, распространявшие тенденциозную информацию и откровенные фейки в телеграме и ютубе. Это, конечно, не прошло бесследно: на следующий день после событий казахские органы арестовали одного из активистов Махамбета Абжана, а буквально на днях - всех остальных активистов вызвали на допрос в полицию. Всех, кроме Галимы. По ее собственным словам, офицеру полиции "не хватило духу" ее вызвать. Интересная история, но нет: просто ее узбекские коллеги попросили не трогать. Мол, она своя. Хотя бы это должно заставить активистов задуматься о том, кому на самом деле помогает Галима.

Уважаемые "каракалпакские лидеры"! Вам, конечно, очень хочется выглядеть героями после пожара, ведь это сулит большую выгоду для вас в глазах различных интересантов нестабильности в Узбекистане. Так же понятно, что Галима Бухарбаева была и является для вас единственной соломинкой в бушующем море, но все это не отменяет одного факта: вами попросту манипулируют в игре спецслужб. А перевес в этой игре явно не в вашу пользу.

Бехруз Курбанов

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657616220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 июля 2022 года №955
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июля 2022 года №957
- Алихан Смаилов поручил своевременно решать волнующие казахстанцев вопросы
- Постановление ЦИК РК от 7 июля 2022 года №51/517
- Обзор законопроектов по конституционной реформе
- Кадровые перестановки
- Насколько соответствовали бодрые рапорты об успехах цифровизации реальному положению дел?
- Асхат Аймагамбетов о важности ранней подготовки и развития ребенка в дошкольный период
- Стартовал Съезд молодежного крыла партии "AMANAT"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  