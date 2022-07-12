Просто бизнес... Правозащитная витрина преступной Узбгруппировки, - Всеволод Большой

11:15 13.07.2022

Правозащитная витрина преступной группировки



Правозащитная деятельность – это практически публичная политика. Человек, выбравший эту стезю, должен заботиться о своей репутации как о зенице ока. Понятное дело, что идеальных людей не бывает, но стремление к моральному совершенству и признание ошибок прошлого, если они есть, – это основополагающие принципы каждого правозащитника.



К сожалению, это не всегда применимо к узбекским правозащитникам. Для многих это просто способ зарабатывания денег или, что хуже, средство влияния на власти и общество. А что, если посредством правозащитник пошел в эту сферу не ради того, чтобы помогать невинным жертвам, а самому избежать справедливого наказания законом?



Это история жизни Надежды Атаевой, руководителя Ассоциации прав человека в Центральной Азии. В этом расследовании мы расскажем об истинных мотивах ее приходу в святую сферу защиты прав человека и как она использовала это для решения своих личных проблем.



Уголовное прошлое



В прошлой жизни Надежда Атаева была типичной представительницей золотой молодежи Узбекистана. В 1990-е годы, когда многие узбекистанцы еле зарабатывали на кусок хлеба, отец Надежды - Алим Атаев возглавлял "Уздонмахсулот" и таким образом обеспечил своим детям шикарную жизнь. Вся семья Атаевых была привлечена к коррупционным махинациям вокруг народного хлеба – квоты на пшеницу для "социальной буханки". Старшие представители рода обычно занимались этим пшеном, а Надежде придумали компанию ООО "NZI" по производству полипропиленовых мешков для муки.



Надежда занимала в этой фирме скромную должность менеджера, но де-факто рулила всеми процессами. Это доказывает и тот факт, что под давлением Атаева-отца "Андижондонмахсулот", "Шахрихон дон", предприятие имени Ахунбабаева, "Асака дон махсулотлари" и Кургонтепа дон махсулотлари" заключали с никому не известной "NZI" крайне невыгодные контракты. Размер ущерба государству

составил более 150 млн сумов (на тот момент – более миллиона долларов).



Вопрос репутации



Бешеные деньги и статус дочери министра сильно повлияло на нравственность Надежды. Начался разгульный образ жизни и беспорядочные сексуальные связи. При этом, "правозащитница" выбирала партнеров из числа сотрудников силовых структур, банковских ведомств и администрации города Ташкента. С учетом физиологических данных и непривлекательности, Атаева

лично оплачивала счета ресторанов и ночных клубов, куда приглашала нужных ей мужчин. По свидетельству очевидцев, чеки достигали тысячи долларов и больше.



Целое состояние для узбекистанцев того времени: для сравнения, в эти времена 3-х комнатная квартира в Ташкенте стоила 2-3 тысячи долларов. В принципе, это личное дело каждого – жить в рамках морали или нет. Но есть исключения – когда это касается коррупционных вопросов, а также публичности его деятельности. Когда ты незаконно наживаешься на государственных подрядах и тратить тысячи долларов в ночных клубах и ресторанах, делаешь дорогостоящие подарки мужчинам и потом объявляешь о начале правозащитной деятельности, будь готов как минимум объяснению перед обществом. Обычно после всплытия подобных фактов уважающие себя общественные деятели как минимум просят прощения и уходят из публичной сферы.



Правозащита с уголовным флером



В марте 2000 года Надежда Атаева была заочно привлечена к участию в уголовном деле в качестве обвиняемой по ряду статей. В то же время она смогла незаконно покинуть Узбекистан и с семьей осела во Франции. Состояние, сколоченное путем разграбления государственного бюджета, позволяло им тихо-мирно проживать в роскошных виллах и ни в чем себе не отказывать.



Так продолжалось пять лет, и закончилось в тот момент, когда Узбекистан почти договорился с французами о депортации семейки Атаевых как уголовных преступников. Атаевы предприняли довольно удачную комбинацию – выставили себя жертвами режима Каримова, благо репутация президента была подпорчена в результате майских событий того года в Андижане. Так была создана Ассоциация "Права человека в Центральной Азии", служащая Атаевым индульгенцией от грехов прошлого. И все благие дела и намерения, которые возможно присутствуют в деятельности этой ассоциации, безвозвратно скомпрометированы корыстными и даже преступными мотивами ее создания.



Полезный опыт



Однако корыстный характер атаевской ассоциации далеко не теоретичен, а вполне реализован. Работа с западными лоббистами, которые помогали богатой преступнице открыть НПО и решать вопросы, стала бесценным опытом для Надежды. И она начала его применять и в обычной жизни. Наглядный пример – ситуация с братом ее отца Сапарбаем Атаевым. Этот человек не пользовался позицией и влиянием своего брата и вел скромный образ жизни мелкого предпринимателя. В 80-х годах, еще задолго до назначения Алима Атаева министром хлебной промышленности, Сапарбай начал заниматься хлебопекарнями. В 90-х их уже было три. Согласитесь, скромный результат для родного брата того, кто рулит всем зерном, мукой и хлебом в 25-миллионном на тот момент Узбекистане.



Но в системе координат Атаевых честная и независимая позиция Сапарбая считалась слабостью. Его между собой прозвали "лохом" и "бедным родственником". А когда в 2000-году его брата и племянников обвинили в уголовных преступлениях, сбежавшие за границу родичи сумели ввести в заблуждение следствие и ввели его в число обвиняемых. Понятное дело, Сапарбай и не думал никуда бежать, да и возможностей у него для этого не было. В результате следователи повелись на уловку Алима и Надежды, Сапарбай отсидел около года и лишился всех своих цехов.



Но на этом его злоключения только начинались. Во Франции Алим Атаев решил уйти от жены Зинаиды, которая, как оказалось, терпела его измены и пьяные выходки только из-за бешеных денег. После 2000-го поток таких денег прекратился, и Зинаида тоже показала свою истинную меркантильность. Оставшись без мужа, она искала способ как-то поправить финансовое положение и внезапно вспомнила о брате мужа Сапарбае. Единственным нажитом имуществом у того был дом на окраине Юнусабадского района Ташкента. Как же его отнять? Посоветовавшись с дочкой Надеждой, в 2002 году Зинаида незаконно прибыла в Узбекистан. Придя к деверю в траурном платье, Зинаида обманула Сапарбая, сказав что Алим скончался во Франции. Они с дочерью остались ни с чем, буквально впроголодь, ведь все имущество в Узбекистане конфисковано. Им теперь нужно вернуться в Узбекистан, а для этого необходимо иметь здесь какое-то имущество. Так она убеждает деверя переписать на нее единственный дом, с условием, что она никогда не будет на него посягать.



В 2010 году Алим Атаев решил впервые за 10 лет позвонить младшему брату. Удивившийся до невозможности Сапарбай рассказал о том случае с Зинаидой, на что получает ответ, что брат уже давно развелся с "этой тварью". Сапарбай подает в суд на Зинаиду и его решением отменяет дарственную на дом.



Прознавшая об этом Зинаида Атаева прибыла в Узбекистан и потребовала от Сапарбая 100 тысяч долларов за то, что он "отобрал" у нее дом. Сапарбай напоминает о том, что дом принадлежит ему изначально и выгоняет из дома.



Спустя год Зинаида, будучи в России, через своих адвокатов подкупает нужных чиновников и обратно переоформляет дом на себя. Сапарбай Атаев, понятное дело, об этом не знал. В 2015 году он решает продать дом. Зинаида тут же подает на него в суд и по фальшивым документам выгоняет купившую дом семью на улицу. Целых два года Сапарбай, оставшийся ни с чем, ходит по судам, не без толку. А Зинаида в итоге продает этот дом за 200 тысяч долларов.



Кукловодом всей этой комбинации стала Надежда Атаева, которая во Франции поняла, что выставляя себя жертвой и подкупая нужных людей, можно добиться любых результатов. Это неопровержимое доказательство того, что созданная ею правозащитная организация является лишь витриной для преступных махинаций и уклонения от наказания на родине. Мы продолжим цикл расследований об этом и разоблачим истинное лицо "защитника прав человека" Надежды Атаевой.



Всеволод Большой