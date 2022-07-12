Киікті атпа! Не стреляйте в священную антилопу Великой Степи, это – тотем казахов

00:08 14.07.2022 Киікті атпа! Не стреляйте в священную антилопу Великой Степи, это - тотем казахов.



"…И когда гонимые антилопы хлынули на большую равнину, их встретили те, для которых старались с утра вертолеты. Их поджидали охотники, а вернее, расстрельщики. Hа вездеходах-"уазиках" с открытым верхом расстрельщики погнали сайгаков дальше, расстреливая их на ходу из автоматов, в упор, без прицела, косили как будто сено на огороде. А за ними двинулись грузовые прицепы - бросали трофеи один за одним в кузова, и люди собирали дармовой урожай. Дюжие парни не мешкая, быстро освоили новое дело, прикалывали недобитых сайгаков, гонялись за ранеными и тоже приканчивали, но главная их задача заключалась в том, чтобы раскачать окровавленные туши за ноги и одним махом перекинуть за борт! Саванна платила богам кровавую дань за то, что смела оставаться саванной, - в кузовах вздымались горы сайгачьих туш…" (Чингиз Айтматов. Роман "Плаха").



По-видимому, в Казахстане мораторий на отстрел сайгаков (как и был, до 2023 г., если не ошибаюсь) должен быть продлен до неопределенного времени - пока не будет найдено мудрое и дальновидное решение. Грош цена казахскому краснобайству, поэтам и писателям, философам и депутатам, миллиардным научным проектам на темы казахской духовности, на тему наследия Великой Степи, мифологии, религии, экологии и т.д. - если начнут убивать сайгаков. По-казахски имя этого животного звучит магически и поэтически одновременно: киік, ақбөкен. А еще у казахов всегда было популярно женское имя Құралай - букв. сайгачонок, детеныш сайги или марала (так чаще называли большеглазых новорожденных девочек).



Руки убийц священной антилопы Казахской Саванны да будут прокляты. Именно подписавших эти указы и постановления в своих кабинетах, равно как и исполнивших их. Даже в прошлые века, когда обедневшие казахи остро нуждались в мясе этих животных, было распространено поверье, что стреляющий в сайгака берет на себя тяжелую карму (как сказал бы индус или буддист). "Киікті атпа - киесі қағады"/Не стреляй в косулю - набредешь на беду, "букв.столкнешься с реакцией святого", - гласит Степное Знание-Даналык.



Да, в мусульманской религии нет абсолютного запрета на охоту или заклание животных, домашних или диких, но одновременно с рациональной точки зрения, как и божественной этики Корана считалось, что человеку, в данном случае мусульманину следует минимизировать насилие над животными, особенно чистыми и безобидными. В традиционном, то есть средневековом исламе, тесно связанной с суфизмом и древней мудростью системе, помимо "халал-харам" негласно были определены такие священные животные или птицы, даже насекомые, как лебедь, косуля, соловей, муравей и др.



Современный человек-материалист пытается распространить идею равенства и демократии даже на животное царство, так что ему уже все равно кого любить и защищать: свинью или косулю. А в древности народы мира понимали или догадывались о многих тайнах животного и растительного мира, разгадывая именно кроящиеся за их биологическими телами души;во внешнем облике, повадках, питании и др. животных мудрецы умели видеть намеки, знаки от Бога. (В Коране это называется "аят" - чудо, которое Бог помещает в природе, среди людей, чтобы они размышляли над их смыслом и развивались).



Кстати, Машхур-Жусуп Копеев ("машхур" с арабского означает "знаменитый","нашумевший", т.е. его прозвали Юсуф Славный) - наш казахский мистик, ишан, получивший образование и суфийское посвящение в Бухаре, энциклопедически образованный человек XIX в., написал замечательную вещь на эту тему, призывая людей иногда подражать и учиться положительным качествам животных (верблюда, овцы и др.). Например, для казахов, склонных к унижению женского пола и боязни как огня власти женщины-правительницы можно было бы напомнить такое: у степных антилоп сайгаков стада возглавляют не самцы, а самки, притом весьма успешно. Это тоже, по святому Машхур-Жусупу, - знак от Бога, чтобы люди как следует размышляли, шевелили мозгами…



Так вот, антилопа-сайга - это, образно говоря, тотем казахского народа. Конечно, чистого тотемизма и шаманизма у нас не было уже более тысячи лет, и все же благодаря Суфизму мы сохранили многомерную картину одушевленной реальности. Суфии, мистики ислама, чтили природу (не обожествляли, но именно высоко чтили и были чутки в ней, понимая,что у каждой твари есть душа, есть функции, есть связь между творениями, все текуче и взаимопереходно). Например, высший мистический опыт Святого Ясави или Святого Бекет-Ата включал в себя возможности таинственного отождествления с благородными животными, птицами, как лебедь, журавль, косуля, орел, тигр и др., соответственно - сверхъестественного перевоплощения или принятия их облика.



И что интересно, очень много в мусульманском мире и у казахов мифов о заговорившей человеческим языком косуле, благословившей либо проклявшей охотника. Буддисты, тибетцы покровителем степной антилопы Евразии считали Белого Старца. Великому мистику ислама, выходцу из Центральной Азии Ибрахиму Адхаму или вскоре принявшему ислам караханидскому хану Сатуку Богра хану на охоте антилопа(в другом варианте - заяц), заведя человека глубоко в лес, обернулась старцем и будто бы сказала философски: "Для этого ли ты родился на свет?", подвигнув его на духовный путь (т.е.часто встречающиеся сакральный сюжет в суфийской агиографии).



Не приходится говорить о воспевании степной горбоносой тонконогой косули казахскими поэтами и композиторами прошлого и настоящего, среди которых выделяется песня "Жез киік"/Медная антилопа (слова поэта Какимбека Салыкова), в ней образ сайги мифологизируется: с медными крыльями и серебряными боками газель Степи как-то раз таинственно является поэту, сливаясь с печальным образом потерянной когда-то в юности его возлюбленной. И есть там строки: "Жез киік, сені аңсаған кездерімде Бір өзім кең далаға сымай кетем..." (В миг тоски по тебе, медная антилопа, мне тесна эта бескрайняя Степь..".



Тема мифологии, поэзии или зоологии, флоры и фауны, конечно, далека от многих из нас. Но одно надо понять : не только с точки зрения западной зоозащиты или экологических теорий, но именно с казахской точки зрения, духовной традиции Великой Степи нельзя стрелять в это священное животное. В Индии даже обычная ленивая корова считается священной и никому не мешает. А в нашей малонаселенной стране найдется места для радующих глаз благословенных стад этих благородных животных! Прав экоактивист, который сказал, что степная сайга-косуля, чудом сохранившаяся главным образом именно в Казахской Степи, должна стать для нас как кенгуру для Австралии.



Нельзя вовсе отрицать мистику и духовный символизм: то, что в пик Голодомора по воле Бога сайгаки таинственно размножились, и часть казахов спаслось, поедая их мясо... Одно это заслуживает их почитания! Антилопы Великой Степи - ровестник мамонтов, и ученые поражаются их живучести, как они не вымерли, что много много раз они переживали полосу вымирания, а потом снова возрождались и грациозно скакали и прыгали по бескрайней Казахской Степи. Не это ли символ и образ самого Казахского Народа? Как сказал наш поэт советской эпохи Жубан Молдагалиев "Мен - қазақпын, мың өліп мың тірілген!" (Я - казах, я тысячу раз умирал и тысячу раз воскресал!..). И если добрые антилопы Степи растут и размножаются, то это - добрый знак, знак будущего возрождения Казахстана. Начать стрелять - значит стрелять по тотему, стрелять в свое будущее!



Скептики и материалисты могут сказать: ничего страшного, и раньше отстреливали сайгаков, и мясо и рога использовали, т.е. и в советское время, и после. Но в том-то и дело, что все это сопровождалось всегда несчастьями для страны и народа. Убивали казахскую антилопу - и всегда как будто убивали душу казаха. Между прочим, опять не зря, что после трагических событий Желтоксан-Декабрь 1986 года, когда убили (разными способами, в то числе доведя до самоубийства в тюремной камере) Кайрата Рыскулбекова и многих казахских джигитов и девушек за "национализм", на следующий год у нас случилась самая большая потеря популяции сайгаков - около 500 тыс. священных животных просто так таинственно (может, от скорби) померли.. Не это ли доказательство мистической связи души Казаха и его любимой Антилопы-Киік?!



В последние годы они тоже массово умирали, и это было не к добру. И вот только теперь, слава Богу, популяция выросла. Но алчущим прибыли и роста своего искусственного домашнего скотоводства самодовольным фермерам и глупым чиновникам растущие Божьи вольные твари-тотемные животные казахов, что называется, встали поперек их горла. Теперь им мерещится день и ночь вертолет и автомат…Кстати, величайший писатель тюрков и всего человечества ХХ в., мыслитель-гуманист Чингиз Айтматов (мир его душе) как раз описал такие циничные сцены и проявления демонического сознания (отрывок взят нами в качестве эпиграфа), при этом иносказательно, быть может, имея в виду массовые расстрелы казахов и кыргызов 1937-38 гг. сталинским режимом, жертвой которых стал и его собственный отец Торекул Айтматов…



Назира Нуртазина,

историк, публицист Источник - ЦентрАзия

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