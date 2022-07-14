Почему Новый Казахстан вполне может остаться большим мифом? - Назира Нуртазина

12:16 16.07.2022 Почему Новый Казахстан вполне может остаться большим мифом?



(после прочтения текста выступления К.К Токаева перед Правительством от 14.07.2022, а также собственного недавнего опыта общения с чиновниками РК)



Мне глубоко жаль К.К. Токаева... По сути он затеял малореалистичный национальный план строительства т.н. Нового Казахстана, а теперь бьется об эту неприступную (даже для него!) чиновничью твердыню, я бы сказала, "машинно-тракторное" мышление и тугоумство наших госуправленцев. У меня недавно случился свой маленький опыт общения с этой твердолобой чиновничьей братией: после очередной безуспешной попытки сломать бюрократические и коррупционные крючки и механизмы Комитета науки МОН РК (уже на первом этапе очередного Конкурса на 2022-2024 гг. мой проект завалили, придравшись к "точке, запятой"*) пришлось с последней надеждой обратиться с деловым предложением (не жалобой, а именно конструктивным предложением) в Администрацию Президента РК.



Это была просьба в плане поддержки государством моей научной идеи, изыскания путей финансирования ценного креативного проекта моей научной команды, посвященного реинтерпретации учения Ясави в свете современного дискурса антропологии и психологии, равно как и историко-духовного наследия Казахстана. В конце концов, если подойти к проблеме творчески и патриотически, то ведь есть же фонд "Народу Казахстана-Қазақстан халқына"?! Разве нельзя оттуда в качестве исключения выделить единожды скромные средства на реализацию нужного для нации духовно-значимого проекта? Почему вбили в голову это самое - "дети-инвалиды"? А ведь как раз чтобы в будущем не было таких инвалидов, самоубийц, насильников, террористов; чтобы общество физически и психологически выздоровело - нужно хотя бы выборочно, единожды из этого Фонда финансировать важные для идеологии научные темы, способные в корне изменить нашу ментальность, активизировать национальный код и т.д. А то получается, что создали себе вечный дурной круговорот: бороться с тенями, с последствиями, а не с причиной; рубить сук, на котором сидят...



К слову, равнодушны и инертны также ДУМК, и бизнесмены-мусульмане. А между тем, в прошлом, в нашей традиции мусульманских народов ученые, распространяющие знания об Исламе, подлежали к категории населения государства, которым обязательно выплачивали закят (налог с имущих), ибо закят (по казахски "зекет") раздается не только бедным, инвалидам, многодетным и пр., но и хорошим ученым, которые стремятся продвигать ценные идеи! К примеру, моя книга "Распространение ислама и формирование казахской мусульманской традиции" (объем 400 стр.), с рецензиями четырех академиков, вышла в свет в 2016 г. крошечным тиражом всего 200 экз., и до сих пор не доступна массовому читателю. Книга ждет переиздания нормальным тиражом, также распространения не только по всем вузам, библиотекам и книжным магазинам Казахстана, но и на постстоветском пространстве, т.к. написана хорошим русским языком. Можно было бы перевести данный труд качественно и на казахский, и на турецкий языки. Однако, это никому не нужно...



И это при том, что страна за 30 лет буквально завалена "научной" макулатурой, тогда как "Распространение ислама и формирование казахской мусульманской традици, извините за нескромность, относится к тем книгам, которые как раз могут внести ощутимый вклад в духовное самосознание казахов, и не только казахов. Причина такого положения ясна: все эти годы и до сих пор издание литературы по Госзаказу (т.е. большим тиражом, с выплатой гонорара авторам) происходило у нас по коррупционной схеме. Вот поэтому моя книга только штучно попала в Национальную библиотеку и библиотеку Аль-Фараби КазНУ и все; фактически она хранится, что называется, в рукописном варианте "в сундуке" (а из уважения к принципам академической науки, к своему главному труду я не распространяю его в PDF-формате толпе ротозеев и "историков"-дилетантов в интернете).



И вот теперь насчет нового проекта. Казалось бы: ученый предлагает государству в свете идеологии Нового Казахстана поддержать научный проект, в котором впервые поставлена цель междисциплинарной реконструкции феномена Ясавизма в ракурсе Сознания и Антропологии; современной реинтерпретации (!) ясавизма и казахской духовной традиции "аулие" (святой, мудрец). До каких пор мы должны довольствоваться в нашей Центральной Азии, и у казахов в частности, детским пониманием Ясави на уровне легенд и сказок о том, как "Арыстан бабу передали финик из 7-ого века, и он носил его в зубах столетиями, после чего он передал "аманат" от Пророка Ахмету из Туркестана" и пр. и пр.? Вы не задумывались об этом? Вас устаивает, казахи, подобная присказка и одни только мифы?!



Но, видите ли, не каждый может дать новую, перспективную, глубокую реинтерпретацию учения Святости у казахов, по крайней мере, сделать первый шаг на пути создания новой теоретико-концептуальной базы для понимания Ясавизма в свете Третьего Тысячелетия. Так, в Казахстане даже слыхом не слыхивали о Кене Уилбере. Между тем это главный философ планеты сейчас. Но мало кто его понимает, и тем более может связать его философию с нашей идеологией и Степным Знанием. С группой единомышленников мы, например, думаем об этом и хотели бы начать кое-то исследовать и писать (с Божьей помощью, как говорится), но…



Также в нашем проекте впервые ставилась идея изучения святых женщин казахской истории - "аулие аналар", многих других увлекательных сторон сакральной истории Центральной Азии. В "Пояснительной Записке" для Конкурса все было исчерпывающе аргументировано, притом показаны даже пути коммерциализации результатов, социальная польза от реализации проекта - для ментального здоровья, для интеграции общества, для духовности казахов.



Но - увы!!! Первый раз плюнули на этот проект (можно сказать, на священную тему) и таким образом уже заморозили его чиновники Комитета науки МОН РК, в частности инстанции "Национального центра научно-технической экспертизы", которые, отринув научную ценность, придрались к абсурдной "микроскопической" детали: что, дескать, не во всей полноте, как им бы хотелось, оформлен список трудов одного из участников, а именно: библиографическое описание двух статей не сопровождается интернет-ссылкой DOI (digital object identifier). На наше возражение, даже просьбу-мольбу уразуметь, что в данном случае сам научный журнал Республики Узбекистан просто не имеет цифрового идентификатора (скорее в силу специфики научной области, т.к. там печатаются восточные рукописи, либо академической политики журнала), и мы не можем придумать DOI "от фонаря", чиновники наотрез отказались признать этот факт.



Мы просили дать нам шанс, пропустить проект наверх, т.е. на этап научной экспертизы, но тщетно! Наоборот, чиновники даже не скрывали то, что их задача или установка - как можно больше, любыми способами, механически "завалить" участников уже на первом этапе, чтобы до финиша дошли немногие, типа "избранные". Директор НЦГНТЭ** господин Ибраев цинично и многозначительно говорил мне: "а что Вы хотели? За каждым проектом стоит немалая сумма, запрашиваются немалые деньги!". Это звучит, извините, оскорбительно и некорректно одновременно: во-первых, как будто мы обманом или как-то еще клянчим у государства деньги, чтобы просто взять и положить их свой карман. На самом деле в течение 3-5 лет будет идти напряженная умственная, научно-исследовательская работа в библиотеках и архивах, оплачивается соответственно труд сотрудников, платятся налоги, покупается элементарное оборудование, осуществляются командировки, полевые исследования и пр., пишутся и издаются монография, научные статьи.



Во-вторых, им ли на уровне "формалки" затевать такой разговор? Если бы о финансировании сказали члены ННС ***- другое дело. На самом деле инстанция НЦГНТЭ обязана лишь проверять документы по фактам серьезных формальных нарушений, как-то: несоответствие специальности, профилю, уровня и квалификации научного руководителя, разные грубые ошибки оформления, финансового расчета. Но взять и запросто остановить Заявку по причине лишь неполного описания статьи из списка трудов участника, точнее, отсутствия дополнительной (!) интернет-ссылки - это просто возмутительно и противозаконно, это - против Науки и Человека, против Государства, наконец! На взгляд чиновников, мы, оказывается, должны были хоть треснуть, но указать цифровой идентификатор, которого объективно не существует у периодического издания, хотя как раз это очень престижные два научных журнала по востоковедению, входящие в список ВАК Узбекистана. Для убедительности уточню, пожалуйста: журнал "Мерос", научное издание Института востоковедения АН РУз и журнал "Имом Бухорий сабоқлари", научное издание Международного научного исследовательского центра им. Имам ал-Бухари.



После такой подлинно фашистской придирки, мы, как ученые и участники Конкурса невольно начинаем думать и имеем моральное право предполагать о предвзятости и постановочности всех этих процедур конкурсов в РК, хотя, как говорится, не пойманный - не вор. И все же есть у меня такой косвенный аргумент: в бытность научным экспертом аналогичных проектов мне приходилось сталкиваться, и даже не так давно, с такой подозрительной вещью: к нам на экспертизу по научному содержанию, т.е. на второй этап, приходили оформленные кое-как, тяп-ляп, со многими формальными ошибками Заявки. Почему же тогда господа из НЦГНТЭ благодушно пропускают определенные Заявки, а данный уникальный проект по Ясави остановили из-за смехотворной технической детали?!



Таким образом, я и моя сильная научная команда с креативным междисциплинарным проектом по гуманитарным наукам, преждевременно выпали из Конкурса на грантовое финансирование научных проектов 2022-2022 гг. КН Министерства науки и высшего образования, не пройдя бюрократических заслонов первого этапа, т.е. попросту говоря этап "бумажной волокиты". Вообще, нигде в мировой практике нет такого примата бюрократизма и крючкотворчества над самой научной Идеей и сутью самой Науки. А, как правило, такие формальные этапы и волокита - на руку коррупционерам.



Во-вторых, оказались глухи и немы в глубоком смысле этих слов к нашему Проекту (имеющему прямое отношение к Идеологии Нового Казахстана) еще и другая, казалось бы, высшая и последняя инстанция, как Администрация Президента РК. Свой опыт обращения в Администрацию Президента РК в июне 2022 г. и его итоги я оцениваю в целом как верх чиновничьего цинизма. Между прочим, это было электронное Обращение на имя Президента К.К. Токаева, однако, понятно, что разные там дежурные чиновники мыркымбаевы дамы и мыркымбаевы господа, не утруждая Главу Государства, за его спиной и от его имени организовывают порой беззастенчивые дежурные отписки. Как раз по части оттарабанивания банальных отписок "шито-крыто", шебуршения и круглосуточного печатания электронно-цифровой документации, то есть создания иллюзии "слышащего" государства казчиновники неплохо продвинулись…



Итак, почти два месяца Администрация Президента РК с умным видом "рассматривала" мое предложение (как обезъяна - очки, в басне И.Крылова), футболила ее в разные инстанции между собой, в том числе Минкультуры (хотя, между прочим, господин Д. Абаев мог бы творчески отклинуться на идею ценного проекта по Ясави), регулярно присылали мне свои СМС, а в конце чиновники цинично-равнодушно ответили ученому-патриоту в банальной отписке, что, мол, ничем не можем вам помочь, а Вы …продолжайте участвовать в разных конкурсах по линии Комитета науки Министерства науки и высшего образования… Что это за ответ?! Предлагать участвовать в заведомо провальных для нас, с возможным уже занесением фамилии ученого в "черный список" данного ведомства всех его звеньев, окончательно скомпрометировававших себя в глазах нормальных ученых горе-конкурсах Комитета науки?! Не это ли цинизм, насмехательство и унижение автора Обращения?!!! Причем, в конечном счете, унижения не моей персоны или команды, а казахского народа, национальной идеологии, в которую мы верили и хотели внести свой вклад, верить в добро, в будущее государства, работать, вести исследования, издавать ценные книги и статьи, поднимать международный имидж Казахстана, предупреждать новые "январские события" и т.д.



Президент К.Токаев в недавнем выступлении сильно критиковал министров за отсутствие творческого, нового подхода. Это абсолютно так, и еще мягко сказано. На самом деле поражает темная бездна и глубина черствости, наглости, продажности, а также размах тупости и толщина толстокожести! Вот почему, к сожаленью, "Новый Казахстан" вполне может остаться лишь большим мифом…



Теперь у меня как ученого остается единственная надежда на частных спонсоров, энтузиастов. Если будут в будущем добрые люди, меценаты, желающие помочь издать книгу, поддержать другие ценные идеи и проекты (о которых говорилось выше), прошу связаться с нами по адресу электронной почты: nur.divine777@gmail.com



Назира Нуртазина,

доктор исторических наук



Примечания



*Для читателей, для людей из других сфер необходимо популярно объяснить, что подача документов на Конкурсы Комитета науки РК по грантовому финансированию научных проектов, которые периодически объявляются, схожа с подачей документов на участие в тендере и госзакупок. Так будет более понятно народу, людям из бизнес-среды, производственной сферы. Потенциальная научная группа во главе с руководителем от своей организации готовит пакет документов согласно определенным Правилам. В организации конкурсов по науке в РК многое осталось от громоздкого советского бюрократизма и убийственного формализма, к которому добавился и цифровой диктат (все данные, файлы, копии документов еще загружают на сайт, бесконечно подтверждают ЭЦП и пр.).



Конкурс проходит несколько этапов или циклов: сначала формальной проверки соответствия документов требованиям Конкурса, потом научной экспертизы (свои, так называемые "черные эксперты", также иностранный эксперт пишут заключения, ставят баллы), наконец, набравшие пороговой балл попадают в руки независимой инстанции ННС (национальные научные советы по различным областям науки), состоящих из авторитетных ученых. Они также проводят свою экспертизу, ставят баллы, голосуют и пр. Как правило, гуманитарные науки государство финансирует по остаточному принципу, фактически это - гроши, хотя адские круги конкурса проходим все одинаково. Вот уже лет 10 как у меня не было финансирования собственного научного проекта, хотя часто подаем на конкурсы, и весьма ценные проекты, но они не получают одобрения сверху, либо как в этот раз чиновники срезают многих участников на первом этапе проверки.



Насчет этапа формальной проверки документации. Имея 30-летний опыт работы в ведущем университете страны, разумеется, мы прекрасно знаем и освоили эти правила, накопили достаточный опыт в подаче подобных Заявок и документации (притом на трех языках, общий объем только самой Заявки и Пояснительной записки бывает 30-40 стр.; также сами платим деньги за качественный перевод всей документации на английский язык - для знакомства зарубежных экспертов). Мы - не люди с улицы, не дилетанты какие-нибудь, а доктора наук, профессора и доценты, в целом, мы уважаем законы, юридические аспекты, все правила Конкурса.



Поэтому особенно в этот раз, поверив в идею Нового Казахстана, мы сильно постарались: была сформирована сильная команда, в том числе известный ученый из Узбекистана (именно к его злополучной ссылке DOI придрались наши чиновники и чиновницы), ученые-ясавиведы из Туркестана, в группе были даже специалисты, владеющие 7-8 современными живыми и мертвыми языками. Набравшись терпения, мы приготовили огромный пакет документов, в том числе смету финансовых расходов (обычно у нас что называется, делят шкуру не пойманного медведя и заставляют просчитывать заранее все планируемые командировки, печатные труды, заработную плату и пр., прикладывая разные чеки и скриншоты документов), календарный план работ на 3 года и пр., все это еще загружали на вечно зависающий и какой-то навороченный их сайт НЦГНТЭ….



Вот почему, не найдя ничего серьезного в безупречной нашей Заявке, к чему можно было бы придраться и зацепиться, проверяющие чиновники данной инстанции обнаружили лишь крохотную бюрократическую зацепку - о необходимости указания интернет-ссылки на статьи одного из участников нашего проекта из Ташкента. Они, конечно, обрадовались, что можно вот так из мухи раздуть слона: ведь есть там пункт, что "к зарубежному ученому участнику предъявляются требования как к научному руководителю", т.е. в плане количества научных статей в журналах ВАК. Но мы-то прекрасно знали этот пункт, и он полностью у нас выдерживался: у профессора было достаточно публикаций по теме, как журналах РИНЦ, ВАК Узбекистана, так и монографий. Однако идентификатор DOI часто может не быть в журналах гуманитарных специальностей. В данном случае речь идет о журналах "Мерос" Института востоковедения АН РУз, и журнале "Имом Бухорий сабоқлари" Международного научного исследовательского центра им. Имам ал-Бухари. Это - хорошие, престижные журналы, но они не обязаны иметь цифровой идентификатор в интернете (или не все выпуски отражены там).



Циничные казахстанские чиновники НЦГНТЭ по линии Комитета науки продемонстрировали, во-первых, открытое недоверие и оскорбление ученого и науки. Неужели доктор наук, ученый, а также ответственный за все это научный руководитель группы будут обманывать и давать не существующую статью?. Это не что иное, как оставшееся от советской коммунистической системы вечное подозрение, унижение и цинично-пренебрежительное отношение к человеку и ученому. Такого нет нигде в цивилизованном мире! Во-вторых, не имея права требовать невозможного, но раз им везде мерещится обман и подвох, Комитету науки и НЦГНТЭ следовало бы тогда предусмотреть другие механизмы и способы своей проверки (например: запрос в Гос.Библиотеку Узбекистана), также дать возможность в случае отсутствия цифровой ссылки дать возможность прикрепления на сайте скриншота, файла, оттиска (но этого у них нет на сайте). Так кто же виноват?!



И Администрация Президента РК также не удосужилась вникнуть в этот кейс, а, самое главное, по-человечески и с позиций высокой гражданственности и творческого подхода обдумать пути поддержки ценного проекта, новых начинаний ученых-гуманитариев страны. Фактически в этой недавней пренеприятной истории мы столкнулись в очередным вопиющем фактом нарушения закона и прав человека в РК, одурачивания ученого, оскорбления также иностранного ученого, однако, все это очень искусно оправдывается на бумаге нашими чиновниками их отточенным бюрократическим языком, когда они умело подтасовывают ситуацию, а именно описанную нами смехотворную мелочь (смешно, если бы не было грустно) под такой громогласный пункт, как "Несоответствие данных зарубежного участника требованиям Конкурсной документации".



**НЦГНТЭ - Национальный Центр Государственной Научно-технической экспертизы



***ННС - национальный научный совет Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657962960





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