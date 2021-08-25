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|Администрацию президента Узбекистана возглавил бывший вице-премьер по инвестициям С. Умурзаков
23:08 16.07.2022
Новым главой АП РУ вместо уволенного 8 июля Зайнилобиддина Низомиддинова стал относительно молодой вице-премьер
УМУРЗАКОВ Сардор Уктамович
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[23.11.1977 - ..]
Окончил Ташкентский государственный экономический университет (бакалавриат) и Университет Рэдинг (магистратура, Великобритания).
С 2000 по 2003 гг. работал в системе Национального банка ВЭД РУ, сначала в головном офисе, затем - в Самаркандском отделении.
С ноября 2003 года работает в Европейском банке реконструкции и развития в г. Лондон.
на руководящих постах в Казначействе Минфина РУ.
председатель Ассоциации "Узчармсаноат" (? - 01.2019)
с 28 янв. 2019 - министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан
с 12 марта 2020 - заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан
с 16.07.2022 - руководитель Администрации президента РУ,
награды:
орден "Мехнат шухрати" (25.08.2021)
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Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан создается путем слияния Государственного комитета по инвестициям и Министерства внешней торговли.