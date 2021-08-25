Администрацию президента Узбекистана возглавил бывший вице-премьер по инвестициям С. Умурзаков

23:08 16.07.2022

Новым главой АП РУ вместо уволенного 8 июля Зайнилобиддина Низомиддинова стал относительно молодой вице-премьер



УМУРЗАКОВ Сардор Уктамович

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[23.11.1977 - ..]

Окончил Ташкентский государственный экономический университет (бакалавриат) и Университет Рэдинг (магистратура, Великобритания).



С 2000 по 2003 гг. работал в системе Национального банка ВЭД РУ, сначала в головном офисе, затем - в Самаркандском отделении.



С ноября 2003 года работает в Европейском банке реконструкции и развития в г. Лондон.



на руководящих постах в Казначействе Минфина РУ.

председатель Ассоциации "Узчармсаноат" (? - 01.2019)



с 28 янв. 2019 - министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан



с 12 марта 2020 - заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан



с 16.07.2022 - руководитель Администрации президента РУ,



награды:

орден "Мехнат шухрати" (25.08.2021)



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Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан создается путем слияния Государственного комитета по инвестициям и Министерства внешней торговли.