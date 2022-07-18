Некоторые актуальные вопросы Рогунской ГЭС, - К.Сирожидинов

15:49 18.07.2022

Как общеизвестно, уникальный по грунтам основания и высоте могущественной плотины, проект Рогунской ГЭС с установленной мощностью 3600 МВт является не только технически сложно осуществимой, но и очень затратной. Так, в 2013 году общий объем капитальных затрат оценивалась Консультантами Всемирного банка в сумме 5,875 млрд. долл. США - это затраты на строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание, вывод из эксплуатации, и затраты связанные с источниками финансирования.



В начале же 2016 года (пред-тендерный период), уточненная общая сметная стоимость завершения строительства Рогунской ГЭС, начиная с 01 января 2015 года и дальше, по оценкам Консультанта-консорциума по Рогунской ГЭС составила 5,211 млрд. долл. США (все, ранее осуществленные финансовые затраты начиная с 1976 подготовительного года до 31 декабря 2014 года в эту сумму не входят). При этом заложенная в оценке сумма непредвиденных расходов составляет 0,436 млрд. долл. США.



Впредь, для сравнения и оценки эффективности затрат ежегодный анализ следует проводить начиная с начала 2015 года.



В цену строительного производства (5,211 млрд. долл. США) включены с учетом непредвиденных расходов следующие затраты, в млрд. долл.:

- обширные пред-контрактные работы - 0,848;

- контрактные работы (Лоты 1-4) - 3,933;

- затраты по переселению, сооружению ЛЭП/ПП - 0,430.



Последние две недели в электронных СМИ (в частности на веб-сайте "Азия-Плюс") неоднократно сообщалось о том, что общая стоимость строительства Рогунской ГЭС в пред-тендерный период (2015-2016 годы) составляло 3,9 млрд. долл. США. По выше приведенным данным это не так. Пропагандируемая СМИ сумма - это стоимость строительства только по четырем отдельным основным лотам (серии работ):



Лот №1 - Контракт по электромеханическому оборудованию Рогунской ГЭС (оценочная стоимость сдачи "под ключ" - 0,66 млрд. долл. США);



Лот №2 - Контракт по плотине Рогунской ГЭС (оценочная стоимость - 1,88 млрд. долл. США; фактическая, подписанная 01 июля 2016 года стоимость Контракта с подрядчиком - итальянской частной компанией "Вибилд" - 1,95 млрд. долл. США);



Лот №3 - Контракт по правобережным сооружением (по течению реки Вахш) Рогунской ГЭС (оценочная стоимость - 0,948 млрд. долл. США; фактическая, после пере рассмотрения концепции правобережных сооружений стоимость подписанного в 2021 году Контракта с местным подрядчиком - ОАО "Таджикгидроэлектромонтаж" (ТГЭМ) - - 1,64 млрд. долл. США);



Лот №4 - Контракт по левобережным сооружениям Рогунской ГЭС (оценочная стоимость - 0,445 млрд. долл. США);



Кроме этих четырех основных Лотов имеются также как, упомянуто выше, до сих пор пока не завершенные обширные так называемые "пред-контрактные" работы и другие затратные работы (переселение домохозяйств из зоны ожидаемого затопления сельских населенных пунктов, замена инфраструктуры и т.д.) в совокупной оцененной сумме в 1,278 млрд. долл. США.



По данным СМИ за отдельные годы, общая сумма произведенных фактических финансовых затрат из всех источников (госбюджет РТ, доходы от продажи акций ОАО Рогунской ГЭС, еврооблигации/евробонды, позже и чистые доходы от ранней выработки) для нужд Рогунской ГЭС за период с начала 2015 года и до первой половины 2022 года составляют примерно 2 млрд. долл. США.



На что потратилась эта сумма, стало совершенно ясным в ходе широкого освещения 2-х дневной (на прошлой неделе) очередной рабочей поездки на объект Главы государства - Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. Прогресс на лицо!



Оставалась освоить 3, 211 млрд. долл. США в течение ближайших 10 лет и завершит строительство.



Однако, некоторыми авторитетными зарубежными электронными СМИ недавно сообщалось о том, что повторно уточненная стоимость завершения сооружения Рогунской ГЭС сейчас уже оценивается в 8 млрд. долл. США (видимо относительно стоимости завершения работ начиная с 2015 года составляющего 5,211 млрд. долл. США). Если это, правда, то ожидаемое удорожание строительства равняется 53,5 % или возросло на 2,789 млрд. долл. США. Теперь нужны не 3,211 млрд. долл., а целых 6,0 млрд. долл. США.



С чем связано и что привело к значительному удорожанию строительства Рогунской ГЭС? Ответственные должностные лица государственных органов Таджикистана, признавая факт удорожания в принципе (а, не озвучивая сумму самого удорожания) дают различные, пока, на мой взгляд, не достаточно убедительные для специалистов комментарии. Просили бы раскрыть информацию.



Совершенно очевидно, что чрезмерное удорожание строительства Рогунской ГЭС удлиняет ее продолжительность, отрицательно повлияет на экономические параметры, повышает риски, увеличивает срок окупаемости затрат и т.д. Главное - понижает кредитоспособность проекта Рогунской ГЭС и снижает шансы получить внешнее крупное финансирование.



В связи со всем вышеизложенным настоятельно рекомендую произвести ревизию объемов работ и цен по не присужденным Лотам и не завершенным пред-контрактным работам. Подобная, периодически выполняемая ревизия, оценка и анализ отводит от возможного удлинения сроков строительства и его удорожания.



В прошлую среду, 13 июля текущего 2022 года, в городе Рогуне Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон выступил с обширной запоминающейся речью перед строителями, перед всей инженерией строящегося Рогунской гидроэлектростанции. Речь Президента РТ в тот же день была опубликована на таджикском и русском языке. В ней помимо многого другого важного изложены также основные текущие требуемые направления деятельности строителей.



В частности Президент РТ сказал: "Компании "Вибилд" необходимо обеспечить выполнение работ до отметки 1110 метров в установленные нужные сроки, чтобы наносы (отложения) не разрушили тоннели и другие сооружения и отрицательно не повлияли на наполнение водохранилища и на налаженную эффективную работу установленных агрегатов, а также на безопасность сооружения" (учитывая то, что некоторые фразы при официальном переводе на русский язык исказились, допущена небрежность, автор самостоятельно перевел цитируемый абзац)



В заключительной части своей речи, Президент РТ озвучил сформулированные поручения состоящих из 17 пунктов, третий пункт которых гласит: "Открытому акционерному обществу "Рогунская ГЭС" совместно с компанией "Вибилд" необходимо ускорить работы по сооружению плотины электростанции, обеспечить ее устойчивость, предупредить заполнения водохранилища наносами (отложениями), обеспечить цементационные и бетонные работы на основании фундамента плотины на высоком качественном уровне и в установленные сроки довести высоту плотины до уровня 1110 метров" (перевод автора).



Поставленные Главой государства - РТ все цитированные задачи очень актуальны и своевременны, особенно те, которые связаны с возможным критическим заилением действующего водохранилища плотины первой очереди Рогунской ГЭС и безусловное положительное решение поручений обеспечены текущим финансированием. По моемому мнению это была лейтмотивом выступления Президента РТ перед строителями Рогунской ГЭС.



Теперь дело за строителями. Глубоко верим в то, что инженерный корпус строительного объекта и славные непосредственные строители успешно справятся с этими возложенными Главой государства неотложными задачами, опыт и квалификация позволяет, им это под силу.



инж. Сирожидинов Камолидин.

г. Душанбе

18 июля 2022 года.