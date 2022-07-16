Армия Z освободила от бандер-оккупации Северск

18:00 18.07.2022

Северск перешел под контроль сил Луганской народной республики. Об этом заявили в МВД ЛНР.



"Северск находится под контролем сил ЛНР", - сообщили в ведомстве.