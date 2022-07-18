Умерла от рака в Германии майданная запевала народная артистка Украины Руслана Писанка

11:34 19.07.2022

Руслана Игоревна Писанка (Писанко) (укр. Руслана Ігорівна Писанка (Писанко);

Родилась 17 ноября 1965 года в Киеве в семье кинооператора Игоря Николаевича Писанко, Лауреата премии Шевченко в 1973 году за документальный фильм "Советская Украина".



В 1995 году окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры по специальности "режиссер телевидения".



За работу в фильме "Москаль-чародей" была награждена Государственной премией Украины имени Александра Довженко.



Совместно с Радмилой Щеголевой принимала участие в телепроекте - "Женский клуб". Вела прогноз погоды на телеканале Интер вместе с Алексеем Дивеевым-Церковным. С июня 2003 по август 2004 года вела программу "Страна Советов" на российском телеканале НТВв паре со Львом Новоженовым.



В 2006 году участвовала в украинском телепроекте "Танцы со звездами".



В 2007 году стала актрисой Русского независимого театра.



В 2008 году в вместе с Владимиром Зеленским вела реалити-шоу "Служебный романс" на телеканале "Интер".



В 2010 году участвовала в телепроекте "Звезда+Звезда" на "1+1" пела в дуэте с украинским оперным и эстрадным певцом Владимиром Гришко.



В 2017 году принимает участие в 7 сезоне Взвешенные и счастливые на "СТБ" как семейная пара с мужем Игорем Исаковым.



Вела программу "Погода от Русланы Писанки" на радиостанции "Ретро FM Украина" и шоу на 1+1 "Твой День"



Снималась в кино в России, на Украине, а также в Польше и Нидерландах.



С 2012 года замужем за бизнесменом Игорем Исаковым.



После начала боевых действий на Украине уехала в Германию, где врачи диагностировали ей тяжелую болезнь. Скончалась в ночь с 18 на 19 июля 2022 года