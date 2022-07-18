|14:11 Директором угольного ГП "Кыргызкомур" вновь назначен Мирлан Жакыпов, ранее уволенный за коррупцию
13:51 Запорожскую область бывшей Украины возглавил россиянин Антон Кольцов
12:55 В Европе слов много, а газа нет, - Бурак Караджа
12:51 Европа готовится к худшему. Без газа из России ее ждет хаос, - Д.Марьянович
12:37 Запад форсирует экспроприацию российских активов, - В.Катасонов
12:30 Глобальный ВВП идет на "жесткую посадку"
12:25 Скрещенные вилы крестьянского бунта. О массовых протестах в сельском хозяйстве Европы, - В.Прохватилов
11:34 Умерла от рака в Германии майданная запевала народная артистка Украины Руслана Писанка
11:33 Натовская прокси-война против России, - Олег Никифоров
10:32 Москва напомнила Тегерану про долги, - Игорь Субботин
10:13 Конфликт на Украине дорого обойдется лидерам Европы: будет хуже, - А.Яшлавский
09:35 Как и когда закончится Украинская война-СВО - прогнозы от амер-адмирала Ставридиса
09:33 Наследный пошел на принцип. Джо Байден вернулся из ближневосточного турне с сомнительными успехами, - "Къ"
08:03 Кыргызстан будет обеспечен продовольственной пшеницей на... 65 процентов
07:32 Как победить "пятую колонну" в России и при этом не превратиться в Украину, - Роман Рейнекин
07:10 В Восточно-Казахстанской области... затонул теплоход "Дозорный"
07:02 Число погибших при беспорядках в Каракалпакии выросло до 21 человека
01:19 На каждую язву есть своя опухоль. Обострение в Афганистане и его окрестностях, - Лариса Шашок
00:49 Bloomberg: Цены на газ в Европе подскочили. Россия не поможет
00:30 Пять вузов Кыргызстана получили особый статус. Указ президента
00:19 Кнутом, без пряника: США жестко пригрозили Ирану
00:18 Китайские корабли-дроны скоро завоюют Тихий океан
00:16 Страны Центральной Азии договорились не нападать друг на друга, - В.Панфилова
00:15 Экс-мажилисмена известного боксера Серика Конакбаева обвинили в рейдерстве - КазТАГ
|18:00 Армия Z освободила от бандер-оккупации Северск
16:18 Секс, соцдемы, клофелин: Кто "сливает" компромат на Шольца
16:11 Казахстан может повторить судьбу Украины, – Р.Ищенко
15:56 "Газпром" сообщил о новом рекорде объема поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
15:52 Предстоит битва – за обновление государства Российского, - Виталий Аверьянов
15:49 Некоторые актуальные вопросы Рогунской ГЭС, - К.Сирожидинов
14:39 Поколение инфантилов. Америка стремительно теряет взрослость, - The American Mind
14:38 Над мольбой Джо Байдена качать побольше нефти арабы лишь посмеялись, - American Thinker
13:57 КазКабмин достойно наработал на жесткую отставку, - Д.Ашимбаев
13:38 Об инсценировках как методе политики Запада. Статья министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова
13:31 Имущество бизнесмена из списка ForbesКЗ Балушкина намерены конфисковать
13:29 Клешни отвалились. В Донбассе уничтожена первая польская самоходная гаубица Krab
13:14 Американцы удивлены успехами русских. Раньше HIMARS не убивал никто
13:11 Массовое увольнение директоров школ в Кыргызстане. Кто может претендовать на должность
13:09 Бишкек. Дело главы Next TV. Суд оставил Таалая Дуйшенбиева под стражей
12:50 545 человек ("международных террористов"?) осуждены в Казахстане после январских беспорядков
12:44 От Сталинграда - до Берлина. Куда дойдем из Донбасса? - Евгений Цоц
11:42 "Россия свергла правительство Италии, потому что США делали так же"
10:55 Между Старым и Новым Казахстаном: водки больше чем варенья? Обзор казахской прессы
10:51 Системно... О президенте и тугом Казправительстве, - Данияр Ашимбаев
08:52 Почему "Байрактар" полностью сдулся в украинском небе, - СП
08:24 Зеленский уволил генпрокурора (Венедиктову) и главу СБУ (Баканова)
08:12 Перманентный закат западного мира. Все, как предсказал Шпенглер? - Р.Трунов
08:07 Тайные войны Пентагона. О военных операциях за рубежом чужими руками, - В.Малышев
02:16 Реализация Основных ориентиров макроэкономической политики государств-членов ЕАЭС, - В.Чушкин
02:15 Можно ли быть одновременно казахским националистом и либералом?
02:11 Forbes: Германия может остаться без промышленности из-за "Северного потока - 1"
|Умерла от рака в Германии майданная запевала народная артистка Украины Руслана Писанка
11:34 19.07.2022
Руслана Игоревна Писанка (Писанко) (укр. Руслана Ігорівна Писанка (Писанко);
Родилась 17 ноября 1965 года в Киеве в семье кинооператора Игоря Николаевича Писанко, Лауреата премии Шевченко в 1973 году за документальный фильм "Советская Украина".
В 1995 году окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры по специальности "режиссер телевидения".
За работу в фильме "Москаль-чародей" была награждена Государственной премией Украины имени Александра Довженко.
Совместно с Радмилой Щеголевой принимала участие в телепроекте - "Женский клуб". Вела прогноз погоды на телеканале Интер вместе с Алексеем Дивеевым-Церковным. С июня 2003 по август 2004 года вела программу "Страна Советов" на российском телеканале НТВв паре со Львом Новоженовым.
В 2006 году участвовала в украинском телепроекте "Танцы со звездами".
В 2007 году стала актрисой Русского независимого театра.
В 2008 году в вместе с Владимиром Зеленским вела реалити-шоу "Служебный романс" на телеканале "Интер".
В 2010 году участвовала в телепроекте "Звезда+Звезда" на "1+1" пела в дуэте с украинским оперным и эстрадным певцом Владимиром Гришко.
В 2017 году принимает участие в 7 сезоне Взвешенные и счастливые на "СТБ" как семейная пара с мужем Игорем Исаковым.
Вела программу "Погода от Русланы Писанки" на радиостанции "Ретро FM Украина" и шоу на 1+1 "Твой День"
Снималась в кино в России, на Украине, а также в Польше и Нидерландах.
С 2012 года замужем за бизнесменом Игорем Исаковым.
После начала боевых действий на Украине уехала в Германию, где врачи диагностировали ей тяжелую болезнь. Скончалась в ночь с 18 на 19 июля 2022 года