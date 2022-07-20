Нукус – искупление за Андижан, - Бехруз Курбанов

11:47 21.07.2022

Единственным инфлюенсером среди оппозиционно-диссидентских кругов, активно выступающим за сепаратистов в Нукусе, стала журналистка Галима Бухарбаева. В прошлой статье мы анализировали, что скрывается под этой медвежьей услугой Галимы каракалпакским активистам и раскрыли истинных кукловодов – Службу госбезопасности Узбекистана. А в этой статье мы расскажем, чем мотивирована подобная диверсия Бухарбаевой.



Для этого нам придется вернуться на 17 лет назад – к событиям мая 2005 года в Андижане. За эти годы стало неопровержимым тот факт, что эта кровавая бойня была спланирована за рубежом, откуда финансировались и инструктировались боевики, вошедшие в Узбекистан со стороны Кыргызстана. До этого в толпе работали провокаторы, которые подначивали людей на сопротивление властям и стравливали с правоохранителями. Третьим компонентом этой операции была медийная поддержка, которую координировала Галима Бухарбаева.



Пользуясь своими связями в зарубежной прессе, она за несколько дней до событий организовала прилет коллег из Европы, устраивала для них интервью лидеров "народного протеста", подсказывала тезисы для материалов. Зачем? Ей была обещана роль "народной спасительницы", которая внесла неоценимый вклад в падение режима Каримова, который по словам ее кураторов было предопределено. Скорее всего, они прекрасно понимали, что власть в Узбекистане останется на месте, и их истинными мотивами было создать для нее максимум проблем во внешней политике – изоляцию, санкции, стагнацию во внешней торговле и прекращение иностранных инвестиций в республику. Но Галима им поверила и сделала все, чтобы мир увидел события 13 мая 2005 года через призму антиузбекской пропаганды.



Время расставило по своим местам и Бухарбаева поняла, что стала пешкой в чужой "многоходовочке". Ее обманули как ребенка. Вместо всенародной любви освобожденных узбекистанцев она заслужила уголовное преследование и была вынуждена бежать вдаль от родины. По инерции ругая власть чтобы сохранить лицо, она все эти годы жила под гнетом своего предательства и с надеждой на его искупление. И вот этот момент настал.



Нукусские события стали отличным шансом для спецслужб раз и навсегда покончить с кучкой сепаратистски настроенных маргиналов. Внешних рисков на этот раз ноль: все страны региона, субъекты влияния вроде Турции и Ирана, а также мировые державы – США, ЕС, Китай и Россия безоговорочно поддержали правительство Узбекистана. Полный карт-бланш.



В этой операции Галиме доверили то, что она умеет делать мастерски: привлечь внимание зарубежной общественности к ним и

показать, что это реальные террористы в руках иностранных сил, готовых на силовое отнятие территории Узбекистана. Поэтому Галима на страницах своего сайта старательно выводит это движение в русло воинственного антиконституционного движения, которое напрямую обращается к Путину как к современному символу "возвращения имперских земель СССР" защитить каракалпаков от узбекской власти. Несмотря на то, что это далеко от истины, выглядит вполне правдоподобно.



А каракалпакские активисты, слепо доверившиеся Галиме Бухарбаевой, даже не представляют, в какую удавку засунули свои буйные головушки. Галима уже не та, которой была в 2005-м в Андижане. Девочка выросла и борется за искупление того предательства чтобы раз и навсегда вернуться в свою страну. И скорее всего после окончания операции это случится. Впрочем, сепаратисты этого уже не увидят и не узнают.



Бехруз КУРБАНОВ