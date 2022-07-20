 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 22.07.2022
01:17  В Москве состоится Форум финалистов Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко.
00:40  Болат Назарбаев находится в критическом состоянии
00:17  Евросоюз с подачи США выедает себя изнутри, - Вл.Михеев
Четверг, 21.07.2022
22:55  Памятник Назарбаеву в кыргызской Чолпон-Ате тихо снесли накануне саммита глав ЦА
22:37  Президенты Таджикистана и Туркменистана не стали подписывать договор о дружбе
22:30  Кто и зачем приписал Си Цзиньпину приглашение западных лидеров? - В.Павленко
21:54  Драги дрогнул дважды. Итальянское правительство окончательно развалилось, - Н.Портякова

21:30  Драупади Мурму из племени санталов одержала победу на президентских выборах в Индии
21:00  Этнические анклавы в России становятся реальностью, - Екатерина Трифонова
20:39  Рахмон: Талибы в Афганистане проводят политику дискриминации этнических групп
20:38  Рогунский тупик. Решится ли Таджправительство выстрелить себе в ногу? - Довуд Хотири
19:41  Президент Байден подцепил коронавирус (или наоборот?)
13:43  Казахстан впервые в истории завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике
12:15  Евразия от Владивостока до Лиссабона. Вместо Европы от Лиссабона до Владивостока, - Владимир Винников
12:14  1885 год. Из записок миссионерской миссии в казахской степи. Часть 1
12:13  Специальная Отечественная... Путь в будущее лежит через Донбасс, - Георгий Малинецкий
12:11  Новая русская музыка. Тридцать лет Россия жила с топором в спине, - Александр Проханов
12:08  В Китайском Шандуне танками?! разгоняют протестующих возле банка (видео)
12:03  Казчиновники хором бросились спасать сайгачат. После зверской критики Токаева
11:55  Шефиню культуры Павлодарской области Самал Бегалинову посадили на 3 года. За взятки в 1 миллион тенге от подрядчика
11:47  Нукус – искупление за Андижан, - Бехруз Курбанов
11:41  Приближается кризис на строительном рынке Казахстана. Спрос на рынке жилья резко падает
11:38  Переход на взаиморасчет в рублях и юанях: какие плюсы и минусы для Таджикистана? - РО
09:23  Владимир Путин раскрутил турбину ГЭС-2. Для этого стоило вернуться из Ирана, - репортаж А.Колесникова
09:21  Откуда исходят атаки на Китай. Как нейтрализовать не приемлющих "новую нормальность", - А.Игнатьев
09:19  Россия, Иран, Индия: коридор "Север – Юг", - Вл.Чушкин
08:52  Россия и Европа начали мучительный "газовый развод", - Анатолий Комраков
08:30  "Заградотряды не помогут": проблемы Украины с мобилизацией зашкалили
08:18  В Черногории умер "вор в законе" Петрович Казахстанский (Рыженков) - "смотрящий" за страной
08:14  Найденное в Эфиопии древнее беспозвоночное назвали в честь Зеленского - Ausichicrinites zelenskyyi
07:59  С мировым рекордом! Экс-кенийка Нора Джеруто, выступая за Казахстан, выиграла ЧМ в стипль-чезе
06:34  Магнус Карлсен отказался от короны Шахматного короля. Титул разыграют россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь
02:07  Токаев, Жапаров и Мирзиеев провели неформальную встречу на Иссык-Куле
02:02  Бремя перемен: кто сменит сбежавшего лидера Шри-Ланки
01:59  Имеют ли секс-меньшинства право на счастье в Казахстане, - Жибек Жолдасова
00:02  ФСБ России против казахстанцев: кто стоит за поставками топлива в Украину?
Среда, 20.07.2022
23:13  Счета авиакомпании "Таджик Эйр" арестованы
21:57  Режим ЧП в Каракалпакстане прекращается досрочно
21:23  "Европе ничего не останется, как принять предложение Путина по "Северному потоку-2", - Н.Макеев
20:29  Будь готов! Путин объявил о "наступлении нового этапа мировой истории" и возглавил нео-пионерию России
20:27  Совсем не конец истории. О фатальных просчетах политики США после холодной войны, - НГ
16:24  Место республики Алаш в национальной истории Казахстана, - Е.Абиль
15:42  Назарбаев продает дачу? В Сети появилось объявление на 3,5 млрд тенге
15:39  Тихая смерть реки Урал под громкие слова государственных мужей, - А.Шаяхметова
15:24  Казахов-кандасов продолжают по госпрограмме переселять с юга на север страны
15:22  47 миллиардов тенге господдержки получил банк Нурали Алиева - сына Дариги Назарбаевой
13:28  США уступают России и Китаю в борьбе за литий, - The Hill
13:20  Не стало ни улицы Гагарина, ни Донецкой... Мутная волна переименований захлестнула ЦА, - Сергей Кожемякин
13:18  В Казахстане незаконно выдали 3 млн га пастбищ
12:48  Хасид-бандеровец Гилель Коэн стал первым главным раввином капелланом ВСУ
12:46  Китайская ИИ – кратия. Пекин стремится к мировому лидерству в области искусственного интеллекта
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Москве состоится Форум финалистов Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко.
01:17 22.07.2022

25-28 июля 2022 г. в Москве состоится Форум финалистов Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко.

В финал Конкурса вышли 55 молодых ученых-международников, госслужащих, аналитиков, отобранные жюри из 548 участников конкурса. В финале примут участие представители 11 стран СНГ, больше всего претендентов на победу – из России и Беларуси.

Финал конкурса состоится 27 июля (среда) с 10.00 до 12.00 в МГИМО МИД России (проспект Вернадского, 76 – Новый корпус).

Финалисты конкурса представят свой взгляд на будущее Союзного государства, Евразийского экономического союза и СНГ. Состоится церемония награждения призеров конкурса. В рамках мероприятия будет организован пресс-подход.

В мероприятии примут участие: Заместитель Министра иностранных дел России А.Ю. РУДЕНКО, ректор МГИМО МИД России, академик РАН А.В. ТОРКУНОВ, cпециальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству М.Е. ШВЫДКОЙ, директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, член-корр. РАН Ал.А. ГРОМЫКО.

Организаторы конкурса: Ассоциация внешнеполитических исследований им.А.А.Громыко (АВИ), Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Институт Европы РАН при поддержке МГИМО МИД России, Евразийской экономической комиссии и Постоянного комитета Союзного государства. Финансирование проекта осуществляется за счет средств гранта Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.

Просьба направить название СМИ, ФИО и паспортные данные корреспондентов не позднее 13:00 26 июля (вторник) для прохода в здание по почте: alex.1997.14.11@gmail.com, тел.: +7 (905) 677-34-65 (Александр Приходько). Для всех коллег, кто не сможет принять очное участие в мероприятии, будет организована онлайн трансляция на ютуб-канале МГИМО по ссылке: https://youtu.be/_Uyy4f0xgwY

*****

ПРОГРАММА
Форума финалистов Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко – 2022
25-28 июля 2022 г., Москва

Тема Форума: "Будущее постсоветского пространства в условиях трансформации миропорядка"

25 июля (понедельник)

Прибытие иногородних финалистов конкурса в Москву, заселение в отель Crowne Plaza – Третьяковская (Озерковская набережная, 26).
16.30 – обзорная экскурсия по Москве
20.00 – ужин в отеле
21.00 – работа финалистов в группах над проектами

26 июля (вторник)

8.30 – пешая прогулка от отеля до Института Европы РАН (ул. Моховая, 11, стр. 3)
10.00 – открытие Форума финалистов конкурса.
Приветственные слова:
Ал.А. ГРОМЫКО – директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, член-корр. РАН
О.А. РОМАНОВ – председатель РОО "Белая Русь", ректор Полоцкого государственного университета, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству (видеоконференцсвязь)
Г.А. РАПОТА – член Комитета Совета Федерации России по международным делам
С.К. РАХМАНОВ – член-корр. НАН Беларуси, сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко
А.Г. БАКЛАНОВ – заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов
В.В. ДАНИЛОВИЧ – ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь (видеообращение)
В.В. СУТЫРИН – проректор Государственного академического университета гуманитарных наук, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко
А.С. ПЕШЕНЬКОВ – координатор Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко
10.30 – Презентация финалистами конкурса 10-ти коллективных проектов (регламент – до 7 минут)
13.00 – обед в ресторане "Дума" (ул. Моховая, 11, стр. 3)
14.10 – Панельная дискуссия "Образ совместного будущего: форматы участия ЛНР и ДНР в евразийской интеграции"
Модератор:
Ал.А. ГРОМЫКО – директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, член-корр. РАН

Выступления:
А.В. ТУРОВ – заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы России (видеоконференцсвязь)
О.С. ГАЙДУКЕВИЧ – заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам (видеоконференцсвязь)
15.40 – трансфер в МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, 4)
16.30 – встреча с А.Л. НИКОЛОВЫМ, генеральным директором телеканала "Russia Today"
18.00 – трансфер в отель Crowne Plaza – Третьяковская (Озерковская набережная, 26)
19.00 – ужин в отеле для иногородних участников
20.00 – работа финалистов в группах над проектами

27 июля (среда)

9.00 – трансфер в МГИМО МИД РФ (проспект Вернадского, 76)
10.00 – открытие финального этапа конкурса.
Приветственные слова:
А.Ю. РУДЕНКО – Заместитель Министра иностранных дел России
Выступление на тему: "Приоритеты внешней политики России на постсоветском пространстве"
А.В. ТОРКУНОВ – ректор МГИМО МИД России, академик РАН
Ал.А. ГРОМЫКО – директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, член-корр. РАН
М.Е. ШВЫДКОЙ – специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству
В.В. ДАНИЛОВИЧ – ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь (видеообращение)
С.К. РАХМАНОВ – член-корр. НАН Беларуси, сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко
В.В. СУТЫРИН – проректор Государственного академического университета гуманитарных наук, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко
11.00 – презентация результатов работы финалистов в группах. Выступления финалистов конкурса
11.30 – церемония награждения финалистов призами и дипломами
12.00 – протокольное фото, пресс-подход
12.30 – обед в столовой МГИМО МИД России
13.30 – трансфер в Центральный музей Великой Отечественной войны (Площадь Победы, 3)
14.30 – экскурсия
16.00 – встреча с А.Я. ШКОЛЬНИКОМ, директором Центрального музея Великой Отечественной войны
17.20 – трансфер в отель Crowne Plaza – Третьяковская (Озерковская набережная, 26)
18.00 – ужин в отеле для иногородних участников

28 июля (четверг)

Отъезд участников

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658441820


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июля 2022 года №956
- Премьер-Министр А. Смаилов доложил об итогах социально-экономического развития Республики Казахстан за I полугодие
- Доклад НБ РК на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства
- Политолог: Вопрос об отставке кабмина этой осенью будет стоять достаточно остро
- Индекс промышленного производства в январе-июне 2022г. составил 103,5%
- Кадровые перестановки
- Систему менять нужно
- Антикоррупционная служба приступила к реализации поручений Главы государства
- Депутат Аманжан Жамалов Кабмину разработать "вакцину от бешенства" для торговых сетей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  