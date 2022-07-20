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Разъяснение Минобороны Казахстана в связи с покупкой бронемашин Арлан на 82 млрд тенге
10:22 22.07.2022

Опровержение Министерства обороны Республики Казахстан в связи с распространением недостоверной информации

"Двадцатого июля текущего года в ряде электронных средств массовой информации (kaztag.kz, zakon.kz, time.kz, ktk.kz и др.) появились публикации с броскими заголовками: "168 бронемашин "Арлан" более чем за Т82 млрд закупят для казахстанской армии", "Бронированную технику на 82 млрд тенге поставят в Казахстан в 2023 году".

В этой связи Министерство обороны заявляет о грубом искажении фактических данных. В публикациях приводится ответ министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова на депутатский запрос. В нем речь идет о приобретении бронированных колесных машин "Арлан" 4х4 у ТОО "Казахстан Парамаунт инжиниринг" в период с 2016 по 2023 год. И сумма в размере Т82 млрд отражает объем закупа за эти восемь лет.", - говорится в сообщении.



По информации ведомства, "провокационные вбросы, создающие негативный фон вокруг Минобороны, продиктованы исключительно коммерческими интересами предприятий оборонно-промышленного комплекса. В них, в основном, фигурирует производитель бронированных колесных машин ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг"".

Источник - ЦентрАзия
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