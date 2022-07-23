Казахам надо гордиться духовным родством с евреями и арабами, а не мнимым "братством" с народностями Алтая и Сибири, - Н.Нуртазина

13:04 25.07.2022 Казахам надо гордиться духовным родством с евреями и арабами, а не мнимым "братством" с народностями Алтая и Сибири (к вопросу о восстановлении национальной идентичности)



Феномен размывания национально-цивилизационной идентичности, утраты ее стержня любопытно изучать на примере современных казахов, коренного населения Казахстана. Если объяснять популярно и просто, то казахи (самоназвание qazaq) - это потомки мусульманизированных тюркских кочевников Золотой Орды. Именно такая модель этноконфессиональной идентичности была прочно закреплена в Дешт-и Кипчаке с XIVв., глубоко внедрена в коллективное самосознание этой общности; исламизация Великой Степи по всей вероятности была глубокой, основательной, проведенной ханами-исламизаторами качественно, "вширь" и "вглубь", т.к. именно благодаря заложенному именно тогда сильному духовному иммунитету, крепкой вере в Аллаха поздние потомки золотоордынских кочевников-мусульман, т.е. казахи (а также башкиры, ногайцы, ряд других горных и степных народов Евразии), пройдя через неслыханные эксперименты по атеизации, деисламизации при Российской и Советской империях, все-таки в итоге сохранили и восстановили мусульманское самосознание. Это само по себе уникально и заставляет сильно задуматься…



Если бы казахи до вхождения в Российскую империю были бы т.н. "слабыми" мусульманами, то вряд ли что-либо осталось от этой религии у них после всего, что они пережили, прежде всего за 70-летний период советизации. После 1991 г. народ сам, стихийно, бессознательно, самодеятельно, что называется, по зову предков восстановил ислам в своей многострадальной стране (государство, Назарбаев как раз ничем не помогали, объявив себя по примеру Франции светской республикой), строили мечети, медресе, печатали книги Корана, мусульманскую литературу, выбрали свой Муфтият (кстати, еще в 1917 г. деятели Алаш-Орды ставили этот вопрос), иными словами, мусульманство в постсоветском Казахстане возродилось и выросло естественно, из недр, самих глубин этнического подсознания, и вопреки всем преградам, стало могучей силой и фактором, с которым теперь вынуждены считаться и Президент, и чиновники, и бизнесмены, и ученые.



Несколько слов о том, какими мусульманами были казахи в прошлом, и ,самое главное, как они это оценивали сами, какова была коллективная самоидентификация. Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать духовное наследие казахов, фольклор, эпос, пословицы и поговорки, сочинения поэтов и писателей, образцы айтысов (мушайра) поэтов-импровизаторов и т.д. Все это богатое наследие однозначно говорит о мусульманстве только в положительных и даже восторженных тонах,т.е. казахи-кочевники свободно, добровольно и с гордостью исповедовали эту веру с незапамятных времен, чтили Священный Коран, давали своим детям имена персонажей Корана, святых ислама, местных религиозных авторитетов. Эталоном человека в казахской культуре считался человек-мусульманин, верующий в Аллаха (Бога могли называть также Танир, Кудай, Хак-Тагала, но все это было в рамках исламской доктрины), муж, следующий заповедям великого Пайгамбара (т.е. пророка Мухаммада) и т.д.



Кстати, Чокан (Мухаммед-Ханафия) Валиханов, наш ученый-просветитель XIX века, хотя как европеизированный молодой казах часто любил иронизировать над исламом, покритиковать "отсталое" мусульманство и мулл, но все же в ряде работ признал незыблемый авторитет ислама в Казахской степи и его место в сердце казаха. Например, Ч. Валиханов сказал: "всякий кайсак (т.е. казах) знает, что он последователь Магомета и что он мусульманин… оно составляет его гордость перед иноверцами… С самого детства он то и дело слышит, что он мусульманин…".



И вот это слово "гордость"… Истинное самосознание казаха, нашего предка было таковым, что он не просто, так сказать, скрепя сердце, или равнодушно-рационально признавал, что его народ принадлежит к сообществу мусульманских народов, но всегда был именно горд, его переполняло чувство естественной гордости и радости за то, что он является представителем этнического сообщества, которое еще в древности оказалось осчастливлены принятием этого вероучения, этой цивилизации, что Свет Корана осенил бескрайние степи Казахии еще во времена благословенного Султан Мухаммед-Узбек-хана Великого - падишаха, чингизида, принявшего ислам и установившего на веки веков новые богоугодные правила жизни для его народа. Столетиями на вопрос путешественников, гостей-иностранцев о вере и религии казахи-кочевники, пусть даже юные подростки или девочки, отвечали всегда радостно и торжествующе, и не иначе, как: "Әлхамдулилла, мұсылманмын!" (Слава Богу, я - мусульманин(мусульманка), обычно с детства казахов учили отвечать именно так).



А господствовал в Казахской Степи именно традиционный ислам, т.е. сформированные еще в средневековье каноны, понятия и идеалы. В отличие от поздней реформистской, салафитской модели, в ханафитско-суфийской традиции еще не было искусственного противопоставления арабов и евреев, выраженной антиеврейской тенденции (возникшей в исламе позже под влиянием политической борьбы на Ближнем Востоке). Поэтому интересно, что у казахов, как и других народов Центральной Азии еще недавно, в XIX-нач.XX вв., т.е. в предреволюционный период, в религиозном фольклоре всегда много говорилось о Втором Пришествии Исы бен Мариям (Иисус), когда пророк Иисус, имеющий в исламе титул "Рух Аллах" (т.е. букв. Дух Аллаха), также "Калимат Аллах" (Слово Аллаха) будет спущен с Небес, куда он был взят живым и т.д.



Также у казахов абсолютно господствовали личные имена арабо-еврейской этимологии, то есть взятые из Корана имена пророков Израиля и имя самого пророка Мухаммада (мир им), также святых женщин-праведниц, биографии которых казахи тоже знали из коранических рассказов. Еще недавно у наших казахских мужчин и женщин Великой Степи были такие яркие имена-маркеры (антропонимы, прямо свидетельствующие о религиозной и цивилизационной идентификации), как Ыбраим (Ибрахим, Авраам - праотец евреев и арабов, великий праведник и родоначальник пророков), Сулеймен (т.е. Соломон - легендарный царь евреев, в исламе - пророк и царь), Даут (Давид - тоже царь Иудеи и Израиля) Жакуп (Якуб, Яков, отец 12 колен Израиля), Жусуп (Юсуф, Йосиф) и др. Из рода Ибрахима-Авраама от жены Агарь происходили арабы и сам Пророк Мухаммад. Не стоит говорить о популярности имени Мухаммед у казахов: обычно из почтения предки чуть видоизменяли имя, придумывая красивые и яркие имена, как Мухамеджан, Нурмухамед, Шер-Мухамед, Ер-Мухамед и т.д. Современные часто встречающиеся фамилии казахов, как Муканов, Мукашев и пр. возникли в советское время, и по этимологии восходят к имени Пророка.



Нашего великого Абая - символа казахской культуры и всемирно-известной личности из казахов, на самом деле зовут международным именем Ибрахим (т.е. Авраам, по английски - Эйбрахам)…. Побивали все рекорды по популярности в Казахской Степи имя халифа Али, "рыцаря пустыни", отсюда имена и фамилии с окончанием "али" (например, Нургали, Бекали, Хасангали и пр.), халифов Омара и Османа (Оспан), Абубакра (Абубакир, Аубакир), а также имена двух внуков Пророка Хасан и Хусейн (у казахов чаще в форме Асан, Кусайин или Усен). Наших прабабушек и бабушек тоже с любовью называли в честь таких героинь из Корана, как Ажар (Агарь), Сара, Асия, и особенно следует отметить библейско-кораническое имя Мариям /Мирийам, имя матери Иисуса. Можно сказать, каждую вторую казашку тех времен звали Батима (Фатима), Халима, Хадиша, Айша, Зейнеп; Гульсум, все это были имена матери, кормилицы, дочерей или супруг Пророка.



…Для чего нам был нужен данный краткий экскурс в казахскую антропонимику и этнографию? А вот для чего: вследствие деисламизации сознания советского времени и начавшегося после 1991 г. неразборчивого и некритического восприятия и использования западных теорий о шаманизме и архаических культурах, определенная часть народа, а именно кабинетные ученые, горе-философы, искусствоведы и этнографы, вообще оторванные от истинной народной памяти и наследия субъекты, принялись искусственно низводить нашу традиционную казахскую культуру до уровня дописьменных и догосударственных народов, пытаясь повернуть вспять колесо истории, желать всеми силами как бы вновь втиснуть казаха в лоно дикой природы, лесов и гор Алтая и Сибири и т.д., и, кстати, немало преуспели в деле такого ложного отождествления и перекодировки!



Все эти осточертевшие лисьи малахаи и волчьи шкуры на головах и одеждах, (вместо центральноазиатских тюбетеек и элегантных чапанов), какие-то немыслимые дикие завывания и вульгарные пляски шаманов, образы всадников-кентавров с вечными беркутами на плечах, и все время на весь мир произносятся типа заклинания, слоганы: "Смотрите: Мы - номады! Мы - шаманисты!", сотни и тысячи книг, фильмов, видеороликов на тему именно доисторического времени, каких-то прототюрков, гуннов и скифов-саков… И все наше историческое прошлое и духовное наследие преподнесено в них рафинированно, т.е. аккуратно и технично очищено от всего мусульманского, от "неудобного" (для кого? почему?) ближневосточного и центрально-азиатского компонента в нашей культуре, зато все уродливо-искусственно подтянуто под североазиатское или алтайско-сибирско-монгольское …



Так вот, неужели наши горе-имиджмейкеры РК за 30 лет своей работы думали и до сих пор думают, что современный мир будет таким образом уважать казахов и Казахстан, за этот дутый доисторический шаманизм, за дистанциирование от ислама? Что они оценят это как милую "цивилизацию", сочтут все это красивым и достойным, характеризующим нас как развитую и умную нацию? Здесь нужно понять следующий момент: как раз если какой-то народ действительно соответствует уровню доисторической ступени, жил и до сих пор живет в лоне природы, ничего не ведая, исповедуя шаманизм, язычество, может это индейцы, эвенки, хакасы, алтайцы, якуты, бушмены, кто еще - то как раз это вполне достойно понимания, уважения, в какой-то мере жалости, может, гуманитарной помощи, также пытливого этнографического и антропологического изучения…Это тоже судьба определенных этносов и регионов Земли, их путь, их испытание, или миссия, вот так, сливаться с природой, животными и растениями, жить ритуалами и мифами, иметь всегда чувственно-конкретный или мифологический склад мышления и т.д.



А вот уродливо-отталкивающе и тошнотворно, в конце концов даже преступно-лживо, будучи чистейшей воды духовной симуляцией, если кто-то (народ) именно искусственно себя низводит, как бы инволюционирует до шаманизма и доцивилизационной ступени; сам будучи из другой культурно-эволюционной стадии, начинает по непонятным причинам "косить" под архаический народ из тунды или тайги.. Любая ложь отвратительна и достойна презрения. Конечно, со временем все раскроется миру, т.е этот подвох и казахский позор (не зря есть аят Корана: "Пришла Истина и исчезла ложь, Поистине, ложь исчезающа!").



И тогда мировой науке, антропологам и психологам придется изучать уже психопатологический феномен беспрецедентной общей коллективной амнезии казахов, которой умело воспользовалась для культурной перекодировки в свое время советская идеология; далее необходимо будет разобраться в продолжавшейся и в постсоветский период в условиях демократии и попыток создания "открытого общества" дирижирования процессом "духовного возрождения" в РК какими-то непонятными для автора данных строк силами, организациями, "масонами".. Не зря фонд Сорос-Казахстан и др. организации прямо с первых дней открыто блокировали и бойкотировали у нас все, что связано с исламом, в аспекте культуры и искусства подозрительно-пристрастно поддерживая и спонсируя все, что связано именно с шаманизмом и доисламским наследием казахов, всякими древностями.



Нет никакого сомнения, что рассматриваемая нами великая историческая ложь и фейк о казахском язычестве в скором времени сами собой будут разоблачены, зато вся святая правда о нашей подлинной истории и подлинной культуре раскроется во всей полноте. Например, Саудовской Аравии и всему мусульманскому миру следует донести великую истину о том, что казахи в последние века истории были ничем иным, как "мечом ислама", сообществом шахидов-муджахидов, миллионами трагически погибавшими, защищая самые северные рубежи Дар-уль ислама. У арабского мира возникнет тогда другое отношение к нам, и это позитивно повлияет на наши международные отношения, в плане перспектив экономики, инвестиций, благотворительности.



Вместе с тем неизбежно, что весь цивилизованный мир будет поражен (а кое-кто будет и смеяться, хохотать от души) тем обстоятельством, что вместо того, чтобы закономерно гордиться духовным родством с евреями (казахи даже здоровались веками приветствием "Салам алейкум" - почти еврейское "Шолом алейхем"), также близкими связями с создавшими великую империю, родившими величайшего Пророка с его Божественной Книгой, ныне имеющими в мире незыблемый авторитет и 21 государство арабами, также с бесспорной нацией-цивилизатором, великой Персией (Ираном) - безмозглые и дезориентированные казахи-клоуны XXI века пытаются поднимать свой имидж и авторитет за счет идентификации себя (притом беспочвенной, ложной идентификации, путем искусственной исторической регрессии) с …забытыми лесными и таежными племенами Внутренней Азии, Арктики и Дальнего Востока.



…Возможно ли было появление таких личностей глубоких мыслителей и утонченных поэтов, как наши Мирза Ибрахим (Абай) и Шах-Карим (Шакарим Кудайберды), не говоря о Ясави и энциклопедисте Фараби среди, скажем, эвенков, бушменов или чукчей, племен Алтая и Якутии? Конечно, нет, это исключено. Не говоря о том, что эти малочисленные народности так и не создали государство, тогда как мы являемся наследниками Золотой Орды как блестящей тюрко-мусульманской империи Евразии, также мы накануне Советской власти успели героически создать Автономию Алаш как первый опыт независимого национально-государственного самоопределения(которая пала под ударом экстремистов-коммунистов).



Уму непостижимо вообще: как можно сравнивать с дремучими первобытными племенами Африки, Северной Америки, Северной Азии и Восточной Сибири нас, казахов, т.е. респектабельный, многогранный, духовно-нравственно и интеллектуально богатый народ, которые, сохраняя свое самобытное расовое и этноязыковое отличие, любя свою Родину, свою Великую Степь, в то же время уже в средневековье имели успешный опыт изучения и овладения таким сложнейшим иностранным языком (после китайского) как арабский; также и в свой родной язык приняли большой процент семитских и индоевропейских слов, обогатив и отточив его; прекрасно знали мировые религии, мировую историю и географию из мусульманской научной традиции; еще без России-"цивилизатора" знали и услышали благую весть о великой личности Иисуса Христа, из Корана, и искренне поверили в него, как и других Божьих посланников, чтили пророков Ветхого Завета и Израиля, хотя себя гордо называли "общиной Мухаммада"; веками с любовью рассказывали своим детям волшебные сказки из "Тысячи и одной ночи", индийские и персидские сказания и поэмы о Пророке Мухаммеде, перепевая это на родном языке; народ, поколения которых восторженно слушали при свете горящих свеч в своих просторных юртах великолепные отрывки из "Шах-наме" и "Лейли Меджнун"; сообщество культурных людей, с молоком матери впитавших в себя исламский этикет (адаб, әдеп), исламскую гигиену, комплекс предписаний "халал-харам" (как великое достижение Торы и Корана, еврейско-мусульманского авангарда рода человеческого); казахов, благодаря многовековому воздействию мировой религии и цивилизации знавших глубокие чувства гуманизма, утонченной любви и верности, дружбы и благородства, сострадания и прощения (слова махаббат, т.е. любовь, достлык, т.е дружба, мәртлік,т.е. благородство, рахымшылық/прощение, ар/честь, намыс/честь, достоинство и многие другие в казахском языке являются арабизмами и фарсизмами)???!!!.



Как можно такой, пусть и не великий, не мировой лидер, но вполне цивилизованный, вполне нормально развившийся и имевший культурные достижения (до пресловутой Советской власти) мусульманский народ, совершенно не стыдясь и попирая историческую правду, взять и низвести на уровень малоразвитых, всегда живших на обочине великих цивилизаций в своих глухих лесах и островах шаманских племен и этносов планеты, слыхом не слыхивавших ни о каких пророках и всемирных "осевых временах", ни об Аврааме-Ибрахиме, Соломоне или Давиде, Мекке и Каабе, персидских царях и греческих мудрецах, об Ефрате и Тигре, Багдаде и Ганге, Риме и Стамбуле, Самарканде и Крыме и т.д., этих "младенческих" народах, образно говоря, из "спящих" регионов, областей, джунглей, морей и океанов Земли ?! Конечно, другой вопрос - как этот нормальный мусульманский цивилизованный народ Qazaq потом временно одичал и забыл свои достижения и свое наследие при колониализме…



Назира Нуртазина,

историк Источник - ЦентрАзия

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