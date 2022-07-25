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В Актобе наградили победителей Международного Фестиваля The Planet of ART – 2022 В Актобе наградили победителей Международного Фестиваля "The Planet of ART – 2022"
13:11 26.07.2022

23 июля 2022 г. на сцене Актюбинской областной филармонии им. Г. Жубановой состоялся грандиозный Гала-концерт музыкального цикла Международного Фестиваля "The Planet of ART-2022". Проект был реализован Казахстанской Национальной Федерацией Клубов ЮНЕСКО при поддержке Акимата Актюбинской области, Национальной Комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы.

Фестиваль состоялся в рамках Года детей в Казахстане и был приурочен к празднованию 75-летия с момента основания Клубного движения ЮНЕСКО, а также 30-летию плодотворного сотрудничества Республики Казахстан с ЮНЕСКО.

Генеральным партнером проекта выступила Евразийская Группа (ERG), а также его поддержали такие компании, как ExxonMobil Kazakhstan, информационное агенство TengriNews, Qazaq Ballet Magazine и The Names beauty coworking.

В 2022 году Гала-концерту Фестиваля, традиционно, предшествовали региональные и международные отборочные туры, охватившие более 3 000 одаренных детей в возрасте от 12 до 17 лет в номинациях вокального, инструментального и хореографического искусства. Юные таланты со всех регионов Казахстана, а также восходящие звезды из других стран получили уникальную возможность продемонстрировать свое мастерство в качестве отобранных 38 самых ярких финалистов Международного Фестиваля "The Planet of ART - 2022".

Благодаря широкому охвату, абсолютно бесплатной основе и прозрачности в организации проекта все участники вне зависимости от их возможностей, включая детей из социально уязвимых слоев населения, получили равные условия для демонстрации своих талантов и творческого потенциала.

Наиболее талантливым детям, прошедшим отборочный этап, была организована 8-дневная программа подготовки к финальному Гала-концерту. Многочасовые репетиции включили в себя помимо учебно-культурной части еще и мастер-классы от ведущих деятелей искусства Казахстана, что позволило лауреатам из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана усовершенствовать свои профессиональные навыки и отточить номера перед итоговым выступлением.

Помимо самих 38 финалистов Фестиваля, к участию были приглашены детские творческие коллективы из Актюбинской области - студия танцев "Flash" и ансамбль народных танцев "Алтын дән" из г. Хромтау, которые развиваются при поддержке ERG, добавившие волшебных красок в конкурсные номера участников.

Все финалисты проекта выступили в качестве лауреатов-победителей и получили ценные призы от Акимата Актюбинской области, международно признанные дипломы, а самое главное – это незабываемые впечатления, знакомства и опыт, которые останутся в памяти у ребят на долгое время.

– Культура во все времена была объединяющим фактором. Преследуя свою главную цель – развитие молодых талантов, реализацию их творческого потенциала и популяризацию казахстанской культуры на международной арене наш проект доказал свою состоятельность и значимость!
Я искренне верю, что наша команда профессионалов смогла передать свой бесценный опыт ребятам и их всех без исключения ждет достойное будущее, – отметил с видео приветствия Акчулаков Болат Уралович, Президент Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО.

– Для нас всегда было важно поддерживать талантливую молодежь, чтобы для каждого были равные возможности, особенно для детей из отдаленных регионов и сельской местности. Ребята не просто смогли поучаствовать и набраться опыта, но и развить в себе новые навыки, которые, вероятно, повлияют на их карьеру в будущем. Безусловно, очень приятно видеть горящие и счастливые глаза детей, и я верю, что данный проект особенно сильно повлиял на каждого участника, – подытожил операционный директор по персоналу и социальным вопросам АО "ТНК "Казхром" Дамир Куанышевич Кенжигарин от лица компании Eurasian Resources Group (ERG), Генерального партнера Фестиваля "The Planet of ART – 2022".

– Я безумно счастлива, что мне предоставилась такая возможность поучаствовать в фестивале "The Planet of ART – 2022". За эти 8 дней я побывала в потрясающей атмосфере искусства, среди добродушных и талантливых людей. Мы стали одной семьей, которая будет всегда вместе, даже при больших расстояниях.
Я получала огромное удовольствие на уроках по вокалу от Калиевой Винеры Елтаевны. Она профессиональный наставник и прекрасный человек. Благодаря ей, я начала смотреть на музыку еще шире. Для меня это был большой опыт в музыке, который пригодится мне на всю оставшуюся жизнь.
Эти дни пролетели быстро, но не скажу, что незаметно. Я буду дорожить каждым мгновением этих дней. Они для меня очень дороги, – поделилась впечатлениями Мадина Абдурахмонова из Узбекистана, лауреат Фестиваля в номинации "вокальное искусство".

– Я очень рад, что поучаствовал в этом фестивале. Выражаю огромную благодарность всем организаторам, а также учителям, кураторам и волонтерам. Настолько дружного коллектива я не встречал нигде. За неделю мы все сдружились. Очень грустно прощаться, но эти воспоминания будут греть мое сердце, - рассказал о своих эмоциях Манас Алиев из Казахстана, лауреат Фестиваля в номинации "инструментальное искусство".

Стоит отдельно отметить концептуальную часть концерта этого года Международного Фестиваля "The Planet of ART - 2022", которая была основана на теме мира, единства и согласия, выраженная чистыми голосами, искренними глазами и добрыми сердцами детей.

Для справки:
Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО, будучи частью Всемирного движения Клубов ЮНЕСКО, зародившегося в 1947 году в Японии, была основана в апреле 2009 года и осуществляет масштабную работу по продвижению идеалов и ценностей ЮНЕСКО через поддержку и развитие подрастающего поколения Республики Казахстан.
Сегодня в Республике Казахстан действуют 175 Клубов ЮНЕСКО с общей численностью более 19 000 человек, представленных в более чем 41 городах, 17 селах в 17 областях страны. Организация реализует крупные молодежные программы на стыке трех основных направлений деятельности ЮНЕСКО: творческое образование, культурное наследие и устойчивое развитие.

Для более подробной информации обращаться:
Республика Казахстан, Алматы, проспект Абая, 159, офис Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО, 050046
+7(727)394-32-32, +7 700 394 32 32 (доступен WhatsApp),
pr.kazfuca@gmail.com
Сайт: https://unescoclubs.kz/
https://www.instagram.com/unescoclubskz/

Источник - ЦентрАзия
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