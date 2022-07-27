Ротация шефов областных КНБ в Казахстане

13:55 28.07.2022

Назначены руководители департаментов Комитета национальной безопасности (ДКНБ) и департаментов пограничной службы (ДПС) КНБ в областях Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.



назначены начальники:



ДКНБ по области Абай Валениязов Бахытжан Сырымович;



ДКНБ по Алматинской области Ибраев Рустам Жиянович;



ДКНБ по Карагандинской области Кундызбаев Бауыржан Жанымханович;



ДКНБ по Восточно-Казахстанской области Кокумбаев Ринат Тулеуханович;



ДКНБ по области Ұлытау Укенов Саламат Хамитович;



ДКНБ по области Жетісу Наймантаев Алмас Тлепбергенович;



ДПС по Восточно-Казахстанской области Рахимов Серик Гарипович;



ДПС по Туркестанской области Жумадилов Мадияр Бекдаирович;



ДПС по Кызылординской области Аимбетов Айдар Аканович;



ДПС по Атырауской области Абесов Адиль Нурсагатулы;



ДПС по области Жетісу Нарбаев Марат Кунанбаевич;



ДПС по области Абай Жуманов Санат Маратович.