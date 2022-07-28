Верненский уездный начальник Владимир Герн (материалы к биографии), - В.Проскурин

13:52 29.07.2022

Герн Владимир Карлович (крайний справа), фон , администратор Западной Сибири, Туркестана, Степного края, состоял вице-губернатором, статским советником 1-го отделения Семипалатинского областного правления ( 1902 г.). Надо отметить что его родственник, генеалог Роман Маловицкий, пишет : В.К. фон Герн, гражданский чиновник 5-го класса , с титулом "Ваще высокородие", род. в г. Оренбург 2 июля 1845 г. Однако, данные разнятся с метрикой. В послужном списке указан день 29 июня, но с ошибкой в 1850 г., что исправлено рукой сына. Сведений о кончине, места захоронения В.К. Герна не обнаружено. По воспоминаниям. умер в г. Семипалатинске, в 1906 или в 1907 годах. Генеалогией семьи Герна занимается питерский адвокат Роман Маловицкий malovickiy@yandex.ru



В Семиречье нач. Верненского уезда (с 24 июня по 23 авг. и 23 сент. 11 нояб. 1873 г. Прежде, нач. распорядительного отделения Семиреч. обл. правления ; 18 мая - 17 июня 1873 г. ), судебный следователь г. Верного (1872, 1882 гг. ), и.д. городничьего г. Верного (10 мая - 20 окт.1878 г. ). В годы службы времени присоединения Кульджинского края к Семиреченской области , нач. Кульджинской канцелярии , следователь 1-го и 2-го , 3-го ( затем нач. Южного участка Кульджинского р-на ( 1873-74, 1879 гг. ).



Из потомственных дворян Витебской губернии . Родился в семье лютеранина Герна Карла Ивановича ( Karl Friedrich Wilhelm von Gern, 1815- 1873 ) , воен. и гос. деятеля Оренбуржья, ген.- майора. предс. Совета Букеевской орды ( с 1862 г.). топографа и геодезиста ( с 1866 г.) . основателя поселений Малой орды. Автор воспоминаний о ссыдьном поэте и художнике Тарасе Шевченко. Шевченко, нашедший кров в доме Герна, нарисовал портрет офицера Герна, но впоследствии его портрет был утерян. В семье вдовы Софьи Николаевны Герна ( в девич. Курочкина) воспитаны сыновья Владимир , Василий 9 р. в 1853 г.), Николай ( р. в 1855 г.), Михаил ( р. в 1857 г.) , дочери Нина ( р. в 1846 г.), Александра (замужем - Рашковская., р. в 1848 г.) , Ольги ( р.. в 1852 г.) ( список требует уточнения)



Владимир Герн окончил Оренбургскую гимназии, учился в С.-Петербургском училдище правоведения ( по др данным - в практическом технич. ин-те .Уволен в 1861 г. с 3-го курса ) Службу начал в Оренбургской губ. ( с 31 марта 1867 г. канцелярский служитель 1-го разряда. Делопроизводитель врачебного отделния Оренбургского губ. правления ).Переведен в Туркестанское ген.- губернаторство на должость делопроизводителя Семиреченского обл. правления ( 1871-76 гг. ) , и.д. нач. распорядительного отделения, ст. пом. нач. Иссык-Кульского уезда ( 1873 г. ). Командирован в Усть-Каменогорский и Зайсанский уездов для наблюдения по охране гос. границы с Китаем (в 1902 г. )., нач. Акмолинского уезда ( с 23 сент. 1882 г.), и. о. должности вице- губернатора Семипалатинской обл. (предс.. Обл. правления с 1902 г.,). Отметим, что в 1883- 84 гг. , в 1887 г. Герн был замечен в лихоимстве, но освобожден за недостаточной доказанностью самих преступлений. Однако фон Герн в 1894 г. командирован в Усть-Каменогорский и Зайсанский уездов для наблюдения по охране гос. границы с Китаем (в 1902 г. ) .В качестве депутата от Семипалатинской области на уроч. Чубар-агач провел чрезвычайный международный съезд для разбора взаимных претензий между Тарбагатайскими кочевниками и киргизами Семипалатинской области. Военный генерал-губернатор Семипалатинской области, усмотрев из уведомлений Чугучакского консула, что, благодаря знанию дела и такту, особому старанию и руководству , коллежскому советнику фон Герн, съезд был самым выдающимся по своим успехам .Губернатор объявил ему особую благодарность ; "Старики наши не помнят такого благополучного съезда" (газ., "Киргизская степная газета", 1894 г.).



Назначен секр. Семипалатинского статистического комитета ( с 1888 г.), зав.типографией Семипалатинского обл. правления ( с 1889 г.),и.о. редактора официальной части газ. "Семипалатинские областные ведомости" .



Герн - действительный чл. Рус. Географич. об-ва. Этнограф, исследователь быта и культуры народов Азиатской России. Первым, по рекомендации губернатора края Г.А.Колпаковского, изучил иссык-кульские древности, был популяризатором подводной археологии, автор научно-популярных статей о памятниках Прииссыккулья. Совершил путешествие в 1883 г. через пустыню Бетпакдала к реке Чу. Командирован в Омск во время прибытия государя наследника цесаревича Николая ( 1891 г.) .Удостоен императорского бриллиантового перстня, за личный доклад и проведение осмотра царской выставки . Одноврем. зав. всеми инородческими депутациями Степного ген.- губернаторства. Принял участие в переписной комиссии 1897 года.



Жена : Г. Екатерина Яковлеана ( в девич. Попова) . Брак состоялся 30 авг. 1872 г. Дети семьи Герн : старшая дочь Екатерина Герн ( вторично замуж. Познер). Муж Иосиф Познер. Родители , дочь Екатерина Иостфовна, погибли в блокаду Ленинграда в Вел. Отечеств. войне. Вторая дочь Зоя Иосифовна, потеряла сына на войне, муж был репрессирован. Умерла в Череповце в 1988 г.



Сыновья Герна : Владимир ( 1912 г., подпрапорщик Семипалатинского резервного пехот. бат-на. Погиб на фронте), Г. Всеволод ( окончил Сибир. кадетский корпус ( 1896 г.,), Павловское воен. уч-ще ) ; Г. Борис ( 1912 г., подъесаул 3-го кон. полка Сибир. каз войска в Зайсане).



Илл. Верненский уездный начальник В. К. Герн ( крайний справа) среди правительства Семиречья во главе губернатора Г.А. Колпаковского. Фотоархив В.Н.Проскурина.



Архив : Полный послужной список Герна В. К. за 1879 г. ЦГА РК ф. И-44, оп. 1, д. 30480, лл. 42-43 об. ;



Соч.: Поездка в долину Иссык-Куля // Труды Имп. Московского археологич. об-ва, т.16, 1900, с. 112 ; Археологические памятники в Семиречье и в Кульджинском крае // Туркестанские ведомости , № 43, 30 окт. 1879 г .;Характер и нравы Киргизские пословицы. др. этнографич. заметки, опубликованные в конце 19-го- нач. 20-х в. в газ. "Семипалатиинские областные ведомости и в "Памятные книжки Семипалатинской области"



Лит.: Археология Семиречья .1857 – 1912 гг. Сб. док. и мат-лов Сост. И. М. Самигулин. –Алматы, 2011, сс ..67-68, 558-559 ( с биографич. данными) ; Ивлев Н.П., Фон Герны: Карл, Владимир, Борис.// Дойче Альгемайне, 1993, 15 мая; Проскурин В.Н. . Эпоха зодчих Зенковых. - Алматы, 2016 г., с. 90 ; его же. Жизнь и судьба генерала Колпаковского. - Алматы, 2018 г., сс.143 .



Владимир Проскурин, Берлин