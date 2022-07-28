29 июля международный день тигра: возращение хищника в Казахстан

14:08 29.07.2022

На сегодняшний точно неизвестно сколько тигров живет на планете. Официально численность хищников оценивается в более чем 4000 тысяч особей, но эти данные основываются на учетах, проведенных несколько лет назад, в то время как ситуация за последнее время поменялась. К примеру, в части стран динамика изменилась в лучшую сторону – там популяция растет, но в некоторых продолжает падать, как и до того, как весь мир решил взяться за сохранение вида.







День тигра, который отмечается в мире 29 июля, был учрежден в 2010-м году на Международном форуме "Тигриный саммит" в Санкт-Петербурге. Тогда участники из 13 тигриных стран поставили себе цель за 12 лет увеличить численность вида в мире в дикой природе вдвое (на тот период она оценивалась в 3200 особей) и встретиться в 2022 году. На данном форуме будут объявлены результаты учетов тигров в разных странах.



Первым в этом году о результатах учета заявил Непал – им удалось за 12 лет увеличить вдвое свою популяцию тигра. Однако не во всех тигриных странах удается добиться успеха, где-то популяция продолжает сокращаться, а в некоторых странах за последние 50 лет редкое животное полностью исчезло. Но этот процесс еще можно повернуть вспять. Сегодня WWF совместно с правительством Казахстана реализует программу по возвращению тигра в Центральную Азию.



"Всемирный фонд дикой природы 28 лет занимается сохранением тигра, с момента своего создания. Мы почти достигли оптимальной численности популяции тигра и главной нашей задачей сейчас будет сохранить ее на этом уровне. Несомненно, фонд использует этот накопленный опыт для возвращения хищника в Казахстан", – говорит директор Всемирного фонда дикой природы (WWF России) Дмитрий Горшков.



В июне этого года представители Минэкологии РК, WWF и резервата "Иле-Балхаш" обсудили планы по строительству центра реинтродукции. Центр важен не только для проведения ветеринарных обследований. Там будут размещаться сотрудники, отслеживающие перемещение хищников и обеспечивающие безопасность для местных жителей. Помимо этого, работу будущего визит-центра, являющегося своего рода "дверью" в резерват. Здесь у потенциальных туристов будет возможность познакомиться с историей и развитием ООПТ, интересными маршрутами, узнать о предстоящих турах, записаться на экскурсии и приобрести сувенирную продукцию.



В ходе строительства центров и их дальнейшей работы Фонд также использует опыт экспертов с Дальнего Востока.



"В случае успеха Казахстан станет одной из первых стран в мире, вернувшей тигра в регион, где его полностью истребили более полувека назад. Ведь ранее программы восстановления его популяции реализовывали в пределах национальных границ и местах, пригодных для обитания этих кошачьих. Однако программа на территории Южного Прибалхашья предполагает восстановление обширных пойменных экосистем как части исторического ареала дикого тигра, что делает ее уникальной и не имеющей аналогов", – говорит директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц.



Программа возвращения тигра в Казахстан рассчитана на много лет. Реализует ее Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан при поддержке WWF России, а также программа ПРООН в РК.



Идею восстановления популяции хищника в научном сообществе обсуждали более десяти лет, сейчас о ней знает широкий круг людей и это, несомненно, дает импульс двигаться дальше и продолжать трудиться во благо дикой природы и животных. Первые тигры в дикой природе Казахстана могут появиться уже в 2025-м году. И к следующему саммиту тигриных стран станет уже на одну больше.



За дополнительной информацией:

Григорий Мазманянц, директор Центральноазиатской программы WWF;

Сеитов Илияс, пресс-секретарь Центральноазиатской программы WWF

+ 7 (702) 447-67-00, iseitov@wwf.ru