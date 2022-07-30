Узбекистан разве пешка на большой геополитической шахматной доске? - С.Шералиева

20:46 01.08.2022 Узбекистан разве пешка на большой геополитической шахматной

доске?



Новые положения, предложенные как изменения в Конституцию, продолжают бурно обсуждаться нашими (да и не нашими тоже) гражданами в социальных сетях. Мнения по некоторым нововведениям расходятся диаметрально. К сожалению, "дискуссия" по будущему статусу Каракалпакстана выплеснулась на улицу, что привело к трагическим последствиям в Нукусе.



Продолжается работа специальной комиссии, которая расследует ВСЕ, что произошло в те тяжелые для страны дни. Кто виноват в трагедии и почему она случилась – мы узнаем из финального доклада комиссии. Но еще до результатов расследования можно высказать свое мнение, которое естественно не может претендовать на истину в последней инстанции.



"Родная" оппозиция



Среди оппозиции, проживающей за рубежом, мнения по предложенным изменения в Конституции, касающиеся будущего автономии Каракалпакстана разделились. Первая часть оппозиционеров уверенна, что автономию необходимо сохранить, с возможностью выхода из состава Республики Узбекистан. Удивительно, но эти самые активисты выступают с резкими заявлениями, осуждающие агрессию России против Украины. Это позиция, совершенно естественна для пацифистов, активистов, кому не нравятся военные действия в принципе, гибель и смерть ни в чем не повинных людей, включая женщин и детей.



Поясню, почему привел в качестве аргументов пример войны в Украине. После остановки боевых действий в этой стране в 2014 году на Донбасе, после подписания Минских соглашений, власти Украины сделали все возможное, чтобы избежать выполнения решений этого документа в части федерализации страны. Специально повторюсь, сделали ВСЕ возможное, чтобы не исполнять. Почему? Потому, что понимали – федеративные права Донецку и Луганску запустят центробежные силы и развалят Украину; сепаратистские настроения после Майдана были ой как сильны в нескольких регионах этой самой большой страны Европы.



Так вот, часть сторонников сохранения возможности выхода Каракалпакии из состава Узбекистана, полностью поддерживали идею целостности Украины. "Нет-сепаратизму!", вот основной лозунг, который они вбрасывали в социальные сети все последние годы. Согласитесь странные, диаметрально противоположные взгляды на одну и ту же проблему.



Пойдем дальше



Оппозиционеры говорят: "…борьба в данном случае идет лишь за саму возможность, право (скорее теоретическое) за выход из состава Узбекистана". Но это совсем не так. У каракалпаков есть свои сепаратисты. Правда проживают они на западе и периодически на всех возможных форумах в Европе выступают с сепаратистскими заявлениями – якобы, в составе Узбекистана каракалпакский народ угнетен, обделен и побирается остатками с барского стола Ташкента. Аргументов и доказательств такого положения сепаратисты не приводят. Но повторяют лозунг – "Да – выходу из состава Узбекистана".



Более того, даже сегодня уже после произошедшей трагедии, лидеры" каракалпакского сепаратизма как Амана Сагидуллаева, сидя в уютных кафешках Осло в Норвегии (благо статус политбеженцев позволяет получать хорошие пособия, потягивать пиво, да и вообще жить безбедно), записывают для телеграмм-каналов обращения к землякам: "… выходите на борьбу с угнетателями! На улицу!! С кетменями и камнями (можете и с "коктейлями молотова", как это было в июле этого года)!!! Убивайте врагов!!!! Только так мы завоюем свободу!!!..."



Какие же аргументы или факты в право на отделение приводят упомянутые активисты?



По их мнению, во всех бедах самого большого региона Узбекистана виноват центр – Ташкент. Раньше в Каракалпакии были тугаи, в которых охотились местные жители, а Аральское море было полноводным, и рыбоводство было прибылью каракалпакского народа. Но вот, по их мнению, Ташкент решил сажать в регионе хлопок, перенаправил полноводные реки на хлопковые поля и Арал ушел. Теперь в регионе – экологическая катастрофа, местное население умирает от болезней, а ведь во всем виноват Ташкент. Но разве такие решения 60 или 70 лет назад принимали в Ташкенте, а не в Москве? Ведь авторы таких высказываний прекрасно знают историю, но откровенно передергивают, манипулируя "фактами", шельмуют.



Сепаратисты готовы к любому силовому решению, связанному с выходом Каракалпакстана в свободное плаванье. Именно поэтому они обращаются, например, к Путину (откровенно ненавистному противникам сепаратизма в Украине) с просьбой ввести войска и аннексировать Республику Каракалпакстан по принципу, который

свершился в Крыму, поясняя, что земли каракалпаков – исконно русские земли. Но среди оппозиции есть такие, которые уверены, что сепаратизм разрушит Узбекистан. Идеи сепаратизма, причем радикально исламского уже пытались раскрутить в Ферганской долине. В конце 80-х и в начале 90-х целое движение рвалось к созданию исламского халифата в Долине. Не случилось. Моджахеддин, как они себя называли, вначале участвовали в войне в соседнем Таджикистане, на стороне оппозиции, потом ушли в Афганистан, где и сгинули в борьбе с армией НАТО, и официального Кабула.



Чужие тетьки и дядьки



Как всегда на трагедию, как коршуны на запах крови, слетаются всевозможные личности, не вышедшие из образа "правозащиты". Такие активисты – граждане других стран и им бы заниматься проблемами, которых на их родине немерено. Да нет, они постоянно ищут возможность подзаработать на чужом горе в других землях.



Их имена уже набили оскомину, но это не останавливает скандальных "правозащитников" (так они себя, по крайне мере кличут). Первая, кто рванул в бой на стороне борцов за свободу каракалпакского народа – лидер "Открытый диалог" Людмила Козловская. До трагедии в Нукусе ее интересы сводились в российско-украинскому конфликту. Такой интерес легко объясним – Козловская родилась в Севастополе, а многочисленные обвинения ее в нечестном шельмовании со стороны украинской стороны, связаны якобы со связями с ФСБ. Забейте в гугл: Людмила Козловская и "Открытый диалог" и можете познакомится с множеством расследований и различными обвинениями в адрес Козловской.



Также легко объясним "правозащитный" интерес Козловской к недавним события в Казахстане. Распространяемые в интернете многочисленные видео интимных сцен Козловской и человек уж очень похожим на опального казахского олигарха Аблязова, дает ответ на вопрос: "В чем интерес "правозащитницы" к событиям в Алматы и других городах Казахстана?". Но в чем интерес мадам Козловской к Узбекистану, котором она вряд ли когда либо, бывала? Кажется это риторический вопрос и ответ на него хорошо известен. Второго, кого хотел упомянуть среди таких коршунов, хорошо известный защитник прав обиженных членов партии "Хизбут тахрир аль Ислами" (фактически религиозно-экстремистской организации- РЭО) Виталий Пономарев, член не менее известного "Мемориала".



О запрещенной в большинстве мусульманских стран партии "Хизбут Тахрир" и говорить нечего. Адептами партии, призывающими к созданию всемирного Халифата, заполнение многие тюрьмы по всему миру. Почему именно Пономарев борется за права "хизбутчиков" было бы сложно объяснить. Если бы не одно но… Дело в том, что партия "Хиз бут тахрир" во всех своих печатных и интернет изданиях призывает к уничтожению евреев, виня их во всех возможных и невозможных бедах мусульман. Именно по этой причине – махрового антисемитизма, "Хиз бут тахрир" запрещена, например, в Германии.



Но, по всей вероятности, сам Пономарев так и не удовлетворил своего антисемитского запала, ему, наверное, мерещится Холокост, не доведенный до конца Гитлером. Возможно, что "Хизбут тахрир" должен завершить дело уничтожения всех евреев. Отсюда и непроходящий запал в поддержке этой РЭО. Возможно, что поддержка "Хизбут тахрир" сегодня не сосем уж камильфо. Нужен новый объект "защиты". И вот Нукус. Различные посты, списки пострадавших – все это выплескивает антисемит Пономарев в социальные сети, пытаясь выплыть на "правозащитный" Олимп. Боится, что о нем, стали забывать? Чуть перефразирую знаменитую фразу - Скажи мне кто твой друг, и я скажу - какое у тебя будущее!



Уважаемые граждане Каракалпакстана, будьте внимательны, когда к вам в друзья набиваются Козловские и Понаморевы. Ясно, что мы живем в неспокойное время, когда геополитическое соперничество глобальных игроков отражается на нашем регионе. Подумаем вместе и постараемся быть логичными.



Крупные геополитические державы не скрывают своей борьбы за гегемонию в мире. Если одна из таких держав – сосед стран Центральной Азии, выстраивая добрые отношения в регионе, то преследует при этом свои корыстные интересы. В соседних, с таким игроком, странах должен быть мир, это как минимум. Почему? Да потому, что экономические интересы в таком случае – самое главное. Например, строительство железнодорожных веток в Европу означает более доступную и скоростную логистику доставки, произведенных товаров в такой стране европейским потребителям не более 4-5 дней. Это сокращение против 2-3 недель морского пути, который контролирует соперничающая держава. Вот получается, что другой геополитический игрок, исходя из логики, не должен допустить такого экономически успешного сценария. В таком случае, революционный пожар в Центральной Азии – самое лучшее, что может сорвать экономические планы соперника.



Как в подбрюшье такой державы поджечь революцию, захватить власть? Такие вот сценарии хорошо отработаны еще в начале 0 Вспомните арабскую весну, цветные революции в Грузии, Украине или соседнем Кыргызстане. И вот теперь понятно почему цель дестабилизации - наша страна. А Новая Конституции и права каракалпаков – лишь повод для "революции".



В Узбекистане много проблем, которые просто суперважно решать, причем не только в краткосрочной, но и в дальнесрочной перспективе. В том числе эти проблемы связаны с нездоровой экологией, грядущей нехватка воды для сельского хозяйства и бытовых нужд. Но решение таких проблем невозможно без объединения, всех без исключения граждан страны, без консолидации общества и государства. Разве сепаратизм, революционные потрясения, попытки силового захвата власти – помогут в решении упомянутых задач? Или такие действия просто разрушат основы государства и приведут страну в тупик. Разве не так?



Давайте ВСЕ вместе будем действовать, работать для того, чтобы нашим детям передать страну, в которой можно жить с достоинством и в достатке. И самое главное – давайте не будем давать геополитическим державам шанса превратить народ единого и неделимого Узбекистана в рядовую пешку на большой шахматной доске.



Санобар Шералиева Источник - ЦентрАзия

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