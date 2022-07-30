Что творится в мире и не осудит ли история скоропалительное решение по Афганистану? - Мирослав Дмитров

21:16 01.08.2022 Что творится в мире и не осудит ли история скоропалительное решение по Афганистану?



Древняя мифология утверждает, что стоило бы назвать злой дух по имени, как его чары рассыпались в прах. Так же и с талибами – достаточно узнать их в лицо, чтобы обезвредить и нейтрализовать.



Несостоявшееся государство (failed state) на территории исторического Хорасана наглядно показало, что в силу различных факторов, представляющих экзистенциальную угрозу народу Афганистана и странам, вовлеченным в орбиту урегулирования афганской проблематики, никак не умещается с нынешней реальностью. Здравый смысл и трезвый анализ военно-политической обстановки не позволяет смириться с наплывом талибовской идеологии, имеющей далеко идущие цели регионального халифатского порядка. Терроризм, как чудовищное явление, ровно, как и фашизм, преследует аналогичные методы реализации политики, экономики, практики, геноцида и дискриминации целого народа, насаждение террора в интересах организации, верящей в свою исключительность и богоизбранность. Терроризм, как форма политики для прихода к власти в Афганистане, прошла полную паспортизацию при попустительстве сверхдержав, лелеющих осла, мнящего себя лошадью.



Признавая явление, вы создаете опасный прецедент и создаете то, что психологи называют "познавательным диссонансом", __ несоответствие между субъективным представлением и реальностью. Иными словами оппонент считает вас противником, но оказывая ему личное признание, поступая как равнозначный партнер, побуждаете его сменить представление о вас. Именно поэтому талибы никак не угомонятся и не могут в течение года восстановить законную власть в стране, потому что являются инородным телом и крохотным меньшинством в обществе. Как и любое меньшинство призвано вообразит из себя обиженное сословие, которому все и вся не нравится. Не осознают объективную реальность. Этому явлению есть простое объяснение. Воспитанным в духе воинствующего племенного исламизма талибам чуждо характер народа, которым тщетно хотят управлять. С Исламом они тоже не на короткой ноге, скорее всего, этот лживое представление о мракобесии. Как явствует из одеяний женщин, предлагаемых Министерством добродетели талибов, они обществу предлагают целый набор племенных одежд, никак ни согласованной с современностью.



Террористы во власти и трагикомедия, разыгранная в Афганистане, актуальная тема разного рода сборищ, конференций и симпозиумов. Человеческому безумию, преследующую задачу на костях 35 миллионного населения построить псевдотеррористическое образование - нет предела. Лишь бы оно в разгаре своей невежественности, сохраняло статус-кво, изолировалось и превратилось в перспективе в дамоклов меч для региона. И главное, удовлетворила амбиции государств непосредственно вовлеченных в афганские дела.



I. Неоднозначные итоги Ташкентской конференции



Итальянский дипломат Даниэль Варе резонно сказал: "Дипломатия – это искусство позволять другому человеку делать по – твоему". Инициаторы переговоров с талибами не учли такой фактор международной политики в Ташкенте. Прокололись. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Наверняка, для подобных ситуаций обычных навыков общения оказалось недостаточно. Более того, талибы, как последователи радикального пуританизма по природе воспринимают переговоры, как игру на поражение, и будут с опорой на диктат силы со всей решимостью добиваться "победы".



В этом контексте 25-26 июля в Ташкенте состоялась международная конференция "Афганистан: безопасность и экономическое развитие", которая по совокупному мнению экспертов, стоящих на здравых позициях прагматизма произвела, как на присутствующих, так и представителей стран региона двоякое впечатление. Она потерпела фиаско по всем параметрам, не смогла образумить руководства террористической организации, пришедшей к власти согласно Дохинскому заговору. Следовательно, не был обеспечен альтернативный выход по афганскому урегулированию и участию равноправных субъектов политического процесса.



О том, что в местах компактного проживания узбеков, хазарейцев, туркмен, аймаков, персоязычной и здравомыслящей элиты пуштун возрождается Северный альянс – 2, куда входят военно-политические объединения: Национально-исламское движение (А.Дустум), Партия исламского единства (хазарейские лидеры – М.Мехди, К.Халили и Х.Мухаккик), Исламское общество (С.Раббани, У.Ато, А.Масъуд), пуштунское формирование племени ачакзай (брат генерала Абдураззока), Восточный совет пуштун - Х.Али и М.Кадира по умолчанию не упоминается. Участники конференции, словно в рот воду набрали. Специально игнорируют, как они оказывают дееспособное сопротивление по всему периметру расположения фронта с Кабула до Герата. Ни на йоту нету намека и на то, что география сопротивления с одной провинции расширилось до семи, охватывая провинцию Саманган (Дараи Суф, Хуррам и Сорбог), Сари Пул (Балхоб), Баглан, Бадахшан, Тахар, Панджшер, Баглан, Герат, где функционируют вверенные Северу силы.



Обошли вниманием и тот, факт, что движение "Талибан" в 34 провинциях создало лагеря по подготовке терргрупп с привлечением граждан центральноазиатского происхождения. Интернет – ресурсы талибов, такие как "Голос Афганистана" призывают захватить Кавказ и субъекты РФ с преимущественно мусульманским населением. И об этом тоже хоть бы хны! Опущено из виду в Ташкенте глубокая обеспокоенность развитием событий в Афганистане после насильственного захвата власти талибами, тревожность систематическими нарушениями прав человека. Сохраняющимся отсутствием политической инклюзивности и представительного управления, тяжелой экономической, гуманитарной и социальной ситуацией и присутствием террористических групп в Афганистане. Спрашивается логичный вопрос, кому представлять гумпомощь? Наверняка, доноры терроризма подразумевают под адресом получателя помощи талибов - палачей, которые проливая крокодиловые слезы по своим жертвам, не утешаются моментом.



Фундаментальные условия установления долгосрочного мира в Афганистане, а также формирование широкого представительства всех слоев афганского общества, невзирая на громкие заявления талибов и их сателлитов, остаются, как и год назад не решенными. Самой большой опасностью, сохраняется угроза распада и исчезновения единого афганского государства с политической карты мира. Террористы, какими бы они назывались и под какой бы ширмой не скрывались, не могут выступать под эгидой законных властей Афганистана.



За последние три месяца афиллированными с талибами группами подверглись серийным ракетным ударам территорий Узбекистана (3 раза), Ирана (3 раза), Пакистана (10 раза), Таджикистана (1 раз), Туркменистана (2 раза).



"Ташкентский формат" не смог обозначить четкий контур развития Афганистана по цивилизованному пути. Действия талибов, как представителей заблудшей на обочине истории организации попахивают откровенным маразмом. В частности утверждение о том, что продолжение конфронтации с талибами на мировой арене может привести к возможному "продавливанию" боевиков международных террористических организаций из Афганистана создаст большие проблемы для сопредельных государств - это из этого числа угроз.



II. А возможен ли конструктивный диалог с террористами?



Автор этих строк согласен с мнением авторитетного российского эксперта А.Серенко о том, что "Талибан является исключительно джихадистским проектом. Именно поэтому талибы отрицают институты и процедуры выборов, парламентаризма, разделения властей, не вполне понимают, что такое Конституция, политические партии, гражданское общество и т.д.".



Априори движение талибан – пуштунская националистическая организация, действующая под религиозной оболочкой и под лозунгом исламизма. Это идеология террора, базируемая на трактовке кодекса античести "Пуштунвали" - алма-матери родоплеменного параллельного мира. Талибы, по сути, представители малочисленного населения Юга. Кто был на юге Афганистана, знает все эти пуштунские провинции Пактика, Пактия, Забул и Хост малочисленны по своему составу и никакой ценности ни для экономики и для целой страны не представляют. Талибов никто не избрал. В Афганистане отсутствует законные и легитимные органы власти, нет Парламента, Конституции, не образованы регулярные войска и органы правопорядка. Нищета и анархия – два атрибута талибовского правления.



Попытки ДТ прикрыть свои действия племенным фальсифицированным "Советом старейшин" не может быть панацеей от бед. Этот совет (т.н. Лоя джирга) лжив по своей сути, т.к. объединяет под единым флагом непримиримое духовенство, имеющее племенное мировоззрение. Возвращение ярых националистов пуштунской национальности из числа бывших высокопоставленных чиновников в Кабул свидетельствует о том, что передача власти талибам была осуществлена по заранее начертанному плану в августе 2021г. Это план был основан на стратегическом превосходстве конкурентов из-за океана и странным образом соотносился с позицией внутреннего воинствующего пуштунства. Этому потакают и спецы – афгановеды из стран Центральной Азии и РФ.



Как можно считать талибов договороспособными, когда они по информации совета улемов ФНС Афганистана занимаются этнической чисткой населения, убивают женщин, арестовывают и пытают людей из-за того, что они являются панджшерцами, андарабцами, узбеками и хазарейцами. Игнорируют права половины населения. По информации этих источников, в местах проживания народов, недружественно настроенных по отношению к талибам, силы этнического террора устраивают массовые захоронения и другие зверства. В Афганистане за последний год убиты и пропали без вести более 1760 человек, в основном бывшие чиновники. А Ислам, как его лелеют заверяет, что убийство одного человека равносильно убийству всего человечества! И заявление Амирхона Мутакки, главы талибовской делегации в интервью сайта "Ariana News: "За 11 месяцев государство смогло установить безопасность, организовать органы безопасности и все основные ведомства правительства. Новые афганские власти смогли также сохранить всех бывших работников госведомств" не стоит выеденного яйца, не выдерживает никакой критики. Более того талибы ввиду безнаказанности, почуяв региональное безразличие разместили вооруженные до зубов формирования ИГИЛ, "Ал-Кайеды", "ИДУ", "ИДВТ" в глубинных районах с перспективой их использования в корыстных целях. Освобождены из тюрем 1800 членов ИГИЛ. И эта в стране, население которой тотально зомбировано религиозными догмами. Что потом случится, никто не гарантирует. Все выстроились в один ряд на талибовские смотрины. Все хотят выгоднее засватать, оказаться в первых рядах установления семейно-бытовых отношений. Незавидная перспектива!



III. Манкуртизм внешней политики



Через призму описания продажности душ и манкуртизма, как социального явления, писатель Ч.Айтматов в романе "И дольше века длится лень" описал пограничное состояние человека, не ведающего, что творит. И не мешало бы Уэсту, Куми, Кабулову, Масадыкову и Иргашеву (спецпредставителям США, ИРИ, РФ, РК, РУ по Афганистану) ниже приведенную часть романа досконально знать, чтобы не превратится в окончательных пиарщиков талибовского режима: "Манкуртов обычно заставляли делать наиболее грязную, тяжкую работу или же приставляли их к самым нудным, тягостным занятиям, требующим тупого терпения. Повеление хозяина для манкурта было превыше всего". И чтобы не сложилась такая ситуация "такой-то превращен в манкурта, то даже самые близкие люди не стремились спасти или выкупить его, ибо это значило вернуть себе чучело прежнего человека". Заявления о "разморозке финансовых активов в размере 7 млрд.долларов", "талибы не дозрели до осознания того, чтобы делиться властью со своим народом, в интересах всего народа", "вопросы безопасности на конференции упоминаются, то вторым порядком", "общее коллективное признание в ШОС" показывают всю трагичность ситуаций, связанной с приходом религиозной диктатуры, интерпретируются они исключительно в угоду талибов указанными спецпредставителями.



Но верхом излияния любви было выражение "брутальный пуштунский красавец" (это о А.Мутакки), этот перл принадлежит журналисту А. Дубнову, наверняка приметившему "брутального" талиба в качестве потенциального зятя.



Политические игры с движением талибан - опасное явление. Оно не может выражать интересы большинства жителей Афганистана. Это движение имеет явно иностранное происхождение и поэтому не может просуществовать долго. Другие страны далеки от проблем региона. В случае развязывания подобных игр, расхлебывать придется постсоветским странам Центральной Азии и мусульманским регионам РФ.



В качестве заключения



Мыслители крайне скептически относятся к возвеличиванию национальных достоинств отдельных народов. Например, А. Шопенгауэр писал: "Нельзя не признать, что в национальном характере мало хороших черт, ведь субъектом его является толпа. Попросту говоря, человеческая ограниченность, извращенность и испорченность принимают в разных странах разные формы, которые именуются национальным характером". Извращенная власть талибов на страже мирового террора – вот постулат и сигнал "Международной конференции по Афганистану" всему миру.



Из этих соображений, парадигма талибов, как пережитка прошлого века заключает в себя ментальную модель организации, основанной на диктате одной этнической группы - пуштун, как представителей национального меньшинства и насаждение культа силы над всем населением. Наивно полагать, что движение, которое в течение почти 30 лет занималось геноцидом, разбоем и убийством целых народов, ментально изменилось. Полный абсурд, в которого верится с трудом. Не может в одночасье такое движение, по логике вещей исходящей из ее структуры, призванной уничтожит элементы цивилизованного общества, меняться. Оно является террористической организацией с устойчивой племенной раздробленностью, озадаченное на свержение сложившегося уклада жизни. Продуктом искаженного сознания, взращенным в лагерях с террористическим уклоном, как ответ на необратимые процессы научно-технического прогресса человечества. По объективным обстоятельствам, оно не нацелено на обеспечение прав всех граждан, отдаст явные и скрытые предпочтения к милому сердцу пуштун, что, по сути, означает раскол в обществе по межэтническому и религиозному признаку.



Это закономерный процесс в контексте пропагандируемой философии террора, насаждаемой талибами в многонациональной стране.



Мирослав Дмитров,

научный сотрудник аналитического центра "Витязь" Источник - ЦентрАзия

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