Каракалпакская боль. Кто на самом деле Людмила Козловская: правозащитница или хитрый провокатор?

09:08 04.08.2022 Кто на самом деле Людмила Козловская: правозащитница или хитрый

провокатор?



В июле, после инцидентов, произошедших на фоне Конституционных реформ в Каракалпакстане, в интернет пространстве стали активизироваться правозащитники, которые выдавая себя чуть ли не за друзей каракалпаков, заявляли, что полны решимости разоблачать преступления, совершенные якобы узбекским правительством. И одной из таких "услужливо предлагающих свою помощь" была - Людмила Козловская.



Во время протестов в Каракалпакстане, Людмила Козловская, глава фонда "Открытый Диалог" и международная правозащитница, как она себя называет, через соцсети обратилась напрямую жителям Каракалпакстана, предлагая им предоставлять лично ей информации о гражданах, погибших либо пропавших без вести во время массовых беспорядков. Как выразилась Козловская такого рода информация "очень помогло бы, ей и в том числе международному сообществу, в обращении к президенту Узбекистана с конкретными вопросами о его преступлениях...".



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Теперь вернемся немного назад.



Некоторые политики называют сепаратизм глобальной проблемой XXI века. Сепаратизм является главной угрозой интеграции страны в международное сообщество, региональной и национальной безопасности.



Беспорядки, произошедшие в Каракалпакстане, организаторами которых являлись сепаратистские силы, получавшие поддержку из-за рубежа, произошли не за один день. Подготовка велась годами, и Конституционные реформы стали для благоприятным фоном для осуществления заданной цели. Если помните, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, позже комментируя массовые беспорядки в Каракалпакии, заявил, что существуют различные внешние силы, не заинтересованные в последовательном и стабильном развитии Узбекистана. И их главная цель - посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание

межэтнического конфликта.



"Эти силы преследовали злые намерения, направленные на то, чтобы подорвать мирную обстановку в нашей стране, завоевать доверие наших граждан и сбить их с правильного пути. Такие попытки могут продолжаться, - предупредил тогда президент.



Конечно, своей цели деструктивные силы не добились, чрезвычайное положение, введенное в Каракалпакстане, сегодня отменено, и республика вернулась к нормальной жизни. Для проведения беспристрастного расследования событий, произошедших в Нукусе, создана комиссия во главе с омбудсменом Узбекистана.



Ну а теперь возвратимся к личности Людмилы Козловской. Кто она есть на самом деле? Международный правозащитник, коим имеет честь она себя называть? Раз назвался груздем, как говорится, надо лезть в кузов. Раз человек позиционирует себя международным правозащитником, спрашивается, разве могут правозащитниками призывать народ к протестам, побуждать их выходить на улицы и выступать против конституционного строя? Могут правозащитники быть провокаторами? Чтобы найти ответ на этот вопрос достаточно обратить внимание на довольно интересные факты биографии Людмилы Козловской: будучи украинкой принимала активное участие в государственном перевороте 2004 года на Украине. Занимается мониторингом нарушений прав человека в Украине, Грузии и Казахстане.



Супруга польского общественного деятеля Бартоша Крамека (хотя это ее личная жизнь), также широкую известность получили ее любовные связи с казахстанским оппозиционером Мухтаром Аблязовым (см. скандальное видео Мухтара Аблязова с Людмилой Козловской). Также известно, что Козловская защищает интересы Мухтара Аблязова и созданной им общественно-политического движения "Демократический выбор Казахстана", признанной в Казахстане экстремистской организацией, 12 августа 2018 года была задержана правоохранительными органами в аэропорту Брюсселя, а 13 августа депортирована с территории Евросоюза в Украину.



Вернемся теперь к вопросу, так почему Людмиле Козловской пришлось не по душе, что Каракалпакские протесты были подавлены досрочно и действенными методами? "Почему не случилось повтора андижанских событий? Почему силовики не применили оружие против жителей Каракалпакии? Почему дал сбой "годами выношенный и ждавший наиболее благоприятного момента" хитроумный план сепаратистов? Где допущена ошибка? Ведь такого не должно было быть и сегодня Узбекистан должен быть заклеймен как – авторитарная страна, где жестоко подавляются права человека, и самое главное, иностранные инвестиции не должны приходить в эту территорию, где угнетают людей...".



Именно такой месседж Людмила Козловская пытается донести как она сама твердит до международной общественности своими действиями. ...Во время Каракалпакских событий мы стали свидетелями как в интернет-пространстве протесты в Нукусе подавались под разными страшными заголовками. Тот факт, что фейковая новость, распространенная польской журналисткой Агнешкой Пикуличкой, о том, что "улицы Нукуса залиты кровью", моментально разлетелась по всему миру, лишний раз доказывает, насколько осторожными должны быть журналисты и те же правозащитники в своей профессиональной деятельности.



Какова реальная цель тех, кто распространяет фейковые новости и после стабилизации ситуации делает все, чтобы дестабилизировать вновь?



Разве можно посредством истерии и разных агрессивных методов сохранить мир в Узбекистане или в Каракалпакстане? Неужели госпожа Козловская, называющая себя международным правозащитником не знает, что людей, да, тех самых людей, которые посредством обмана вышли на улицу и которые применяли силу против сотрудников силовых структур, и нападали на государственные учреждения просто так арестовать и наказать невозможно. Что это долгий процесс, требующий тщательной проверки и кучу доказательств?



Мониторя интернет-пространство, наткнулась на интервью Людмилы Козловской, которая будучи якобы неосведомленной о происходящих реформах последних нескольких лет в Узбекистане, свысока говорит, что "режимы, подобные как в Узбекистане, очень заискивают перед Европой" и что якобы она, Козловская, прекрасно осведомлена о том, как их нужно сдерживать.



Сдерживать куда или зачем? С какой целью? Хочу огорчить госпожу Козловскую, возомнившую о себе невесть кого: Узбекистан – дружественная страна и открыта для всех. Мы и дальше намерены работать так, как делаем это сейчас, делаем и будем делать действительно полезную работу для защиты человеческого достоинства и его прав, шаг за шагом продолжим начатые работы, и сделаем все возможное для того чтобы превратить такой пустынный регион, как Каракалпакстан, в развитую и процветающую территорию.



Кстати, чуть не забыла одну маленькую, но важную деталь: в 2021 году среди депутатов Европарламента произошла дискуссия по поводу незаконной деятельности фонда "Открытый диалог", когда выяснилось, что Людмила Козловская имеет связи с Российскими спецслужбами и это вредит интересам ЕС.



Наверное, теперь стало понятней с какой целью Людмила Козловская, так ратует за права человека в Узбекистане. Силы, не заинтересованные в улучшении отношений Узбекистана, да и всего центральноазиатского региона с Европейскими и другими странами, для дестабилизации ситуации выбирают посредниками в введении гибридных войн таких "пешек" как Козловская. И солдатам гибридной войны - глубоко наплевать как на реформы происходящие в Узбекистане, так и на печальное положение Каракалпакстана, и на судьбы живущих там людей. Таких как Козловская больше интересуют результаты указов "хозяев", ведь надо же оправдать перечисленные на их счета огромные суммы.



Потому, дорогие сограждане, веря в ваш здравый смысл, все-таки хочется напомнить, что каждый из нас должен уметь видеть что за образом невинного ягненка который протягивает вам руку помощи морду шакала. Гибридная война – это война без правил. И "пешек" этой войны ни остановит ни что, для них нет ничего святого, они этим и страшны.



Поэтому, надо быть предельно осторожными с такими манипуляторами, как Козловская, чьи руки обагрены кровью многих невинных людей в результате насильственных революций!



Озода ЭРГАШЕВА Источник - ЦентрАзия

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