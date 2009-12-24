 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Заслуженный пилот Александр Настаев возглавил Гражданскую авиацию Киргизии
00:09 07.08.2022

Тимур Аскаров стал заместителем директора Госагентства гражданской авиации.
В мае президент подписал Указ "О совершенствовании системы управления гражданской авиацией и мерах по развитию авиационного сообщения в Кыргызской Республике". Документом Александр Настаев назначен временно исполняющим обязанности директора госагентства.

НАСТАЕВ Александр Иванович
(1953 г.р.)
Окончил Актюбинское высшее летное училище ГВФ,

пилот 1 класса.

С 25 сент. 2008 - директор Департамента гражданской авиации КР
С 24.12.2009 - 2.07.2010 - директор Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и коммуникаций КР

Руководитель Совместного кыргызо-российского Общества с ограниченной ответственностью "Омега и К"

врио директора Госагентства гражданской авиации КР (08.2022 -

награжден орденом СССР "За личное мужество" (15 мая 1990 года - в составе экипажа Як-40 Киргизского управления ГВФ - 2-й пилот)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659820140


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