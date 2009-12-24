Заслуженный пилот Александр Настаев возглавил Гражданскую авиацию Киргизии

00:09 07.08.2022

Тимур Аскаров стал заместителем директора Госагентства гражданской авиации.

В мае президент подписал Указ "О совершенствовании системы управления гражданской авиацией и мерах по развитию авиационного сообщения в Кыргызской Республике". Документом Александр Настаев назначен временно исполняющим обязанности директора госагентства.



НАСТАЕВ Александр Иванович

(1953 г.р.)

Окончил Актюбинское высшее летное училище ГВФ,



пилот 1 класса.



С 25 сент. 2008 - директор Департамента гражданской авиации КР

С 24.12.2009 - 2.07.2010 - директор Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и коммуникаций КР



Руководитель Совместного кыргызо-российского Общества с ограниченной ответственностью "Омега и К"



врио директора Госагентства гражданской авиации КР (08.2022 -



награжден орденом СССР "За личное мужество" (15 мая 1990 года - в составе экипажа Як-40 Киргизского управления ГВФ - 2-й пилот)