Говорят по-казахски, а сами любят водку и СССР, - Назира Нуртазина

00:58 08.08.2022 Говорят по-казахски, а сами любят водку и СССР

(о трагической незавершенности деколонизации сознания за 30 лет Независимости в РК)



Одна надежда на казахскую молодежь: тех, кто родился в эпоху демократизации, при Независимости, владеют турецким, английским и другими языками (не только казахским и русским), могут свободно читать альтернативные информационные источники, ездят по всему миру, общаются с друзьями и коллегами из разных стран мира… Они, младоказахи, так или иначе (чаще самостоятельно, вопреки идейно-информационному вакууму и политической инерции государства) сумели с Божьей помощью восстановить свою нормальную этнорелигиозную идентичность, свое казахско-мусульманское "Я".. У них отсутствуют совковые инстинкты и ценности, свойственные их родителям и прежней идеологии.. Они решительно отказываются от алкоголя, многих вредных привычек "старообрядцев" ("староказахов"), смело одевают национальные тюбетейки и платки-хиджабы, длинные юбки, приобщаясь к глобальным общетюркским и исламским трендам… Они, наши симпатичные и умные черноглазые "балапаны" (каз. "цыплята") пытливо интересуются нашей подлинной Историей, нашей несбывшейся мечтой о Государстве Алаш, о том, что могло бы быть "если бы не...".



Но, к сожаленью, эти молодые пассионарные казахские джигиты и девушки, чаще выходцы из маргинальных (в смысле урбанизированных позже) групп населения, пока не задают тон в стране, они пока полноценно не управляют государством, не властвуют над умами; их во многом даже затирают старшие казахи-совки (дома - родители, в офисах, соцсетях и т.д.). Но нет никакого сомнения, что сила Коллективного Бессознательного (по К. Юнгу) вскоре возьмет верх. Так устроен этот мир и законы бытия, что рано или поздно все лживое, искусственно привнесенное и навязанное вражеской пропагандой в жизни человеческих социумов бывает отброшено и побеждено светом подлинной традиции, силой народной Мудрости…



И здесь, конечно, невозможно избежать упрека и укора в адрес Назарбаевской Эпохи, той государственной идеологии за 30 лет т.н. Независимости, которая фактически бездействовала и потакала консервации совковой ментальности, смотрела сквозь пальцы нашей информационно-культурной зависимости от России; в лице своих чиновников и министров всегда благодушно-мазохистски умилявшаяся от разнообразных фактов и форм проявления колониального сознания казахов: от шуток-прибауток и песен на тему жизни в СССР, типа "не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым" до назойливой демонстрации по выходным с экранов госканалов советских пропагандистских фильмов, снова и снова промывающих мозги народу.



Не было у нашей власти ни ума, ни воли, чтобы более решительно начать оздоравливать быт и народные нравы после 1991 г., в конце концов избавиться от всевластия русской водки, дастарханов с опьяняющими напитками (если вообще задуматься с Казахской точки зрения, то сочетание традиционных блюд с водкой и коньяком, т.е. напитками русско-европейского происхождения, притом запрещенными в Коране - это попросту кощунство и насмехательство над памятью предков, аруахами; согласно Традиции, никакие благопожелания-"бата" за таким оскверненным дастарханом не сбываются, святые духи и ангелы убегают от такого "мероприятия" как от огня, а остаются сидеть в обнимку с гостями и хозяевами лишь невидимые джинны-шайтаны, т.е. бесы). Даже не пыталась наша Власть грамотно, цивилизованно и целенаправленно вытеснять советские праздники (хотя бы минимизировать и модернизировать), чтобы вообще не позориться в современном мире за такой анахронизм, за такой неуместный реликт коммунизма, поклонение перед красным флагом и историческим периодом правления русских "кхмеров"- полпотовцев.



Эти одиозные, "со слезами на глазах" и одновременно "со слюнями на губах" (в предвкушении бесовских вакханалий и обжираловки), коммунистические праздники, как 8 марта (придумала немецкая революционерка Клара Цеткин), особенно советизированный "Новый год": по сути и истокам - Рождество Христово, которое было атеистами для удобства очищено от христианства, и Святой Санта Клаус превращен в "коммунистического" Деда Мороза, и все-все в празднике пропитано культом водки, свинского обжорства, смертными грехами в пьяной угари, драк и побоищ и пр., так что после такого "празднования" власти Казахстана месяцами не могут отмыть города и села от мусора, дерьма, крови и рвотных масс, открывают тысячи новых уголовных дел и т.д. и т.п.



К слову сказать, мне привелось слышать от хороших священников РПЦ, что в нормальной русской православной традиции нет никакого культа водки и мордобоев, даже прямо сказано в Библии: "пьяницы Царствия Божьего не наследуют". Известно, что в царский период Российская империя не была такой пьющей и деморализованной, как СССР, особенно редкостью была пьющая женщина.. Мы это к тому, что в постстоветский период бывшие республики Союза совершили непоправимую ошибку, решив делать негласный акцент на якобы "объединяющих" совковых ценностях и событиях, тогда как надо было при необходимости искать основы для духовно-нравственного взаимопонимания из более ранних исторических эпох, в содержании настоящих, неиспорченных традиций всех этих народов и стран Евразии, а к наследию СССР, равно как и западным либеральным ценностям, следовало всем, в том числе России, воспитывать критическое, избирательное отношение.



Одним словом, у нас в Казахстане не было и нет нормальной Идеологии. Такая идеология не обязательно должна быть антироссийской, либерально-националистической (по типу модели Украины), но она могла бы быть в меру традиционно ориентированной, и в меру либеральной, современной; при этом имея более сильный духовно-нравственный компонент в духе заветов Абая, Шакарима, философии Льва Толстого, Махатмы Ганди и т.д.



А вот, помнится, сам Н.А. Назарбаев любил часто апеллировать к советским традициям, хвалился, что сам является, так сказать, продуктом Советской идеологии, учился и работал в его промышленных центрах. В то же время эта же власть и система, как известно, его родного деда по матери в качестве инакомыслящего муллы репрессировала, а его собственный архитрудолюбивый отец, если бы жил при другой, то есть рыночной системе, стал бы богатым фермером и миллионером (по словам Н. Назарбаева, в одном из его интервью). Так где же тогда логика?... Сейчас сама Россия страдает от засилья совковой ментальности, является во многом жертвой незавершенной десоветизации и декоммунизации мышления. И, кстати, ясно одно: Россия спасется лишь на пути подлинной, глубинной, качественной христианизации коллективного сознания, с культом покаяния, скромности, прощения, добротолюбия.



Никто не против дружбы с соседями, знания и уважения иных культур, духовного согласия человечества, особенно христианско-мусульманского братства. Но как может служить в этом хорошим примером СССР ?!!! Который был самым настоящим кровавым монстром, тюрьмой для нерусских народов, также возомнил себя могильщиком Бога и религий, душил свободу слова, довел население до полной нищеты и алкоголизма??! Но наши Министерства - информации, культуры, образования и науки и пр. никогда не утруждали себя формированием самостоятельного казахстанского контента (притом конкурентоспособного!) в казахстанском сегменте постсоветского русскоязычного и казахскоязычного пространства интернета, в СМИ, школах и вузах, в истории и обществоведении.



А горе-националисты в РК всегда думали, что примитивно бойкотируя русский язык, просто показывая в его сторону зад (извините за такое фигуральное выражение), можно автоматически стать независимым государством и нацией (каз. "тәуелсіз"). Однако в наших условиях постоветской Евразии, эпохи демократии, связей, интернета, неоднозначного влияния великого северного соседа на протяжении более чем 7,5 тыс. км общей границы и т.д. оказалось все не так просто срабатывает, по аналогии с афоризмом о политике в целом напрашивается такое выражение про язык соседнего государства (и второй официальный язык нашего государства),типа "если не хочешь заниматься русским языком, то русский язык займется тобой".



Можно 24 часа в сутки болтать по-казахски, но оставаться отвратительным махровым совком с рабским отсталым колониальным мышлением, подпитанным из российских ТВ-каналов и интернета (с ностальгией по Советской Армии и Комсомолом, защищающим Россию в войне с Украиной и т.д.), а можно, наоборот, быть даже русскоговорящим казахом (в идеале - двуязычным/билингвом, даже трилингвом) с развитым Национальным Самосознанием, исторической памятью, высокой внутренней культурой и демократическим мышлением, чувством любви и ответственности по отношению к своей Родине и ее будущему, равно и ко всему человечеству.



...И еще обидно, что царскую монархическую Россию (до февраля 1917 г.) редко кто понимает и пытается отделить этот более или менее здоровый феномен от черной истории СССР. Конечно, никто, тем более бывшие народы колониальных окраин, имперскую систему царской России не могут и не должны идеализировать, оправдывать, и все же… вещи познаются в сравнении. Если серьезно задуматься, то выходит, что все лучшие люди России, благородные, мудрые, верующие, ищущие, стыдящиеся, весь цвет русской нации жили при царизме (до Ленина, до 1917 г.), а не при Советской власти…Хотя это, конечно, тема другого разговора…



Назира Нуртазина,

историк Источник - ЦентрАзия

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